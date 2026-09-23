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Когда стричь волосы, чтобы разбогатеть, а когда - чтобы обеднеть: народные приметы

Марина Иваненко
23 сентября 2026, 18:17
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Когда не стоит стричь волосы согласно народным приметам: какие дни и время считались неблагоприятными и почему срезанным прядям придавали особое значение.
Когда, согласно народным поверьям, не следует стричься
Когда, согласно народным поверьям, не стоит стричься / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Какие дни считаются неблагоприятными для стрижки
  • Почему предки не советовали стричься после захода солнца
  • Какие приметы связаны с отрезанными волосами

Стрижка волос для многих является обычной гигиенической процедурой или способом освежить внешний вид. Однако в народной культуре и различных мировых традициях с этим процессом связано множество суеверий и предостережений. Главред расскажет подробнее.

По данным издания РБК-Украина, народные приметы и древние верования связывают день и время стрижки с энергетикой человека, его здоровьем и финансовым благополучием. В то же время такие представления относятся к сфере народных верований и не имеют научного подтверждения.

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Понедельник считается благоприятным днём для стрижки

В некоторых народных верованиях считается, что стрижка в понедельник помогает избавиться от негативных мыслей и оставить в прошлом неприятные переживания.

В то же время отношение к другим дням недели в разных культурах различается. Например, в некоторых индуистских традициях стрижка во вторник считается нежелательной. Воскресенье также иногда называют неблагоприятным днем для таких процедур из-за религиозных и культурных обычаев.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Почему предки не советовали стричься ночью

Одно из древних предостережений связано со стрижкой после захода солнца. В прошлом у этого было вполне практическое объяснение: при недостаточном освещении было проще получить травму при работе с ножницами.

Наряду с этим существовало и мистическое объяснение. Наши предки верили, что волосы связаны с жизненной силой человека, поэтому ночная стрижка якобы могла отнять энергию и навлечь неприятности.

Стрижка в Страстную пятницу имеет особое значение

В ирландской традиции существует поверье, связанное со стрижкой волос в Страстную пятницу. Согласно одному из таких поверий, если подстричься в этот день, можно избавиться от головной боли на весь следующий год.

Это всего лишь народное поверье, а не медицинская рекомендация. Научных доказательств того, что день стрижки влияет на головную боль, нет.

Бытовые приметы
Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Срезанные волосы не советовали выбрасывать в мусор

В прошлом к срезанным волосам относились с особым вниманием. Существовало поверье, что их нельзя просто оставлять или выбрасывать, ведь посторонний человек мог использовать пряди для магических обрядов.

Другое народное поверье гласило, что если птицы используют волосы для строительства гнезда, у человека может начать болеть голова. В то же время сжигание срезанных прядей в некоторых традициях считалось способом защититься от злых чар и сглаза.

Перед китайским Новым годом волосы лучше не стричь

В китайской традиции существует известное поверье, связанное со стрижкой накануне Нового года по лунному календарю. Считается, что стрижка в этот период может символически "обрезать" удачу, богатство и процветание.

Именно поэтому приверженцы этой традиции стараются постричься заранее, до начала празднований.

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