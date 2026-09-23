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Урожай будет вдвое больше: когда и как правильно сажать лук под зиму

Анна Ярославская
23 сентября 2026, 11:37
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Если посадите лук под зиму правильно, то весной можно получить урожай без стрелок.
Осенняя посадка лука
Осенняя посадка лука / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Читайте в материале:

  • Плюсы осенней посадки лука под зиму
  • Проверенные сорта Red Baron и Radar
  • Пошаговая инструкция посадки и укрытия

Осенняя посадка лука - проверенный способ получить ранний, крупный и сочный урожай без лишних хлопот весной. Опытный садовод Екатерина на своем YouTube-канале "Загородные будни" поделилась пошаговой инструкцией, как правильно сажать лук под зиму в ноябре, чтобы он не стрелковался и дал крупные головки.

Почему посадка лука под зиму лучше весенней

Многие огородники привыкли высаживать севок весной, однако часто сталкиваются с проблемами: лук долго всходит, вырастает мелким или идет в стрелку. Осенняя посадка кардинально меняет результат.

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В чем плюсы осенней посадки лука:

  • Ранний урожай: перья и головки формируются намного раньше, когда другие культуры только пробуждаются.
  • Крупные головки: луковицы успевают сформировать мощную корневую систему еще до наступления устойчивых морозов.
  • Защита от стрелкования: правильно высаженный под зиму лук практически не пускает стрелки.
  • Экономия времени: весной высвобождается время для других садово-огородных работ.

Лучшие сорта лука для посадки в ноябре

Для осенней посадки Екатерина рекомендует использовать два проверенных сорта:

  • Red Baron - салатный красный лук со сладковатым, очень сочным вкусом;
  • Radar - надежный и проверенный временем зимостойкий сорт.

Екатерина призвала проявить внимательность при покупке сорта Radar. Посадочный материал этого сорта имеет продолговатую форму. Если вам предлагают круглые луковицы, скорее всего, это сорт Штутгартен.

Как правильно посадить лук осенью

Перед посадкой срежьте верхушечный кончик у каждой луковицы - это ускорит появление корней и снизит риск загнивания.

Далее нужно подготовить грунт. Лук не любит застоя воды. Если у вас песчаная или кислая почва, то при перекопке внесите конский перегной. Он улучшит структуру земли, сделает ее рыхлой и питательной.

Если накануне или в ближайшие дни идут дожди, поливать грядку при посадке нельзя - избыток влаги только навредит севку.

1. Сделайте бороздки на расстоянии 15–20 см друг от друга.

2. На дно каждого рядка насыпьте древесную золу - она снижает кислотность и насыщает почву калием.

3. Разложите луковицы на расстоянии 8–10 см друг от друга.

4. Сверху присыпьте луковицы смесью суперфосфата и универсального калийного удобрения, чтобы обеспечить питание ранней весной.

5. Засыпьте бороздки землей и слегка прижмите сапкой, чтобы убрать воздушные пустоты.

Как вырастить большой лук
Как вырастить большой лук / Инфографика: Главред

В какие сроки сажать лук на зиму в Украине

Лучшая температура для осенней посадки лука - от +5 до +10 °C.

Главное, чтобы землю еще можно было копать, а до сильных заморозков оставалось пару недель. В таких условиях лук успеет укорениться, но не пойдет в рост.

Сразу после посадки грядку не укрывают - ей дают "подышать". Когда температура опустится ниже 0 °C, укройте грядку опавшими листьями ореха. Они не слеживаются, не преют и отлично защищают лук от вымерзания.

Весной ореховый лист можно не убирать - он послужит отличной мульчей, удержит влагу, сдержит сорняки и, перегнивая, обогатит почву.

После чего лучше сажать лук на зиму?

Для получения стабильного урожая важно соблюдать правильное чередование культур:

Хорошие предшественники лука: огурцы и кабачки.

Плохие предшественники: чеснок, морковь (после них сажать лук не рекомендуется).

Смотрите видео - Как посадить лук под зиму чтобы он не пошел в стрелку:

Как писал Главред, плетение лука в косы - это не только эстетичный способ хранения урожая, но и практичное решение, предотвращающее порчу овощей. Читайте: Как правильно плести косы из лука: два простых и надежных способа.

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YouTube-канал "Заміські будні"

Автор и ведущая канала Екатерина. Живет и ведет хозяйство в Центральной Украине.

Тематика канала: загородная жизнь, садоводство, огородничество, уход за цветами и декоративными растениями, а также бытовые сюжеты и видео о покупке/обустройстве дома (обзоры сада, высадка цветов и эксперименты).

По словам Екатерины, в конце 2021 года она с мужем приобрела дом с участком и начала создавать свой загородный дом и сад.

"Я более 16 лет занимаюсь огородничеством, поэтому делюсь собственным опытом выращивания овощей, ухода за цветами и декоративными растениями и сезонных работ в саду и на огороде. Здесь я показываю нашу настоящую загородную жизнь: дом, сад, огород, цветы, домашние дела, животных, семью, покупки, ремонты, эксперименты и маленькие и большие приключения наших будней", - говорится в описании к каналу.

На канале опубликовано более 380 видеороликов, а количество подписчиков составляет свыше 2,2 тыс. человек.

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