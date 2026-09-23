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РФ объявила об "окружении" Доброполья: в ISW указали на важную деталь

Мария Николишин
23 сентября 2026, 09:46
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Российское ведомство не предоставило подтверждений своего заявления, а украинские военные сообщают о том, что позиции возле города удерживаются.
РФ объявила об 'окружении' Доброполья: в ISW указали на важную деталь
Что известно о ситуации в районе Доброполья / коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, ISW

Ключевые тезисы:

  • ISW не видит признаков окружения Доброполья
  • Продвижение россиян на этом направлении незначительно
  • Кремль имитирует картину обвала фронта

В ISW опровергли заявление Минобороны РФ о якобы окружении Доброполья в Донецкой области, отметив, что российская сторона не предоставила никаких доказательств этого. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

О якобы успехе под Добропольем в Москве объявили 22 сентября. Тогда российское военное ведомство утверждало, что подразделения Центральной группировки войск взяли город в кольцо и продвигаются в сторону Александровки к северо-западу от него. Однако ни карты, ни другие материалы, которые бы это иллюстрировали, обнародованы не были.

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Аналитики отмечают, что никаких признаков блокирования города они не фиксировали, а российские утверждения прямо противоречат последним сообщениям с украинской стороны.

Что говорят украинские военные

В частности, начальник штаба украинского батальона артиллерийской разведки 22 сентября сообщил, что оккупанты не добились никакого значимого продвижения на Добропольском направлении.

По его словам, командование РФ систематически сдвигает собственные сроки из-за больших потерь личного состава, а поставленные задачи не соответствуют реальному положению дел на поле боя.

РФ объявила об 'окружении' Доброполья: в ISW указали на важную деталь
Карта боевых действий в районе Доброполья / фото: ISW

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 20 сентября также отмечал, что Силы обороны удерживают рубежи к югу и на северо-восток от Доброполья.

Почему Москва заявила об "окружении"

Аналитики связывают подобные сообщения с более широкой медийной тактикой Кремля, рассчитанной скорее на психологический эффект среди украинской и западной аудитории, чем на отражение реального положения на фронте.

"Министерство обороны России распространило ложную информацию о том, что российские войска окружили Доброполье; это является частью кампании Кремля по ведению когнитивной войны, в рамках которой россияне заявляют об окружении на различных участках фронта, пытаясь ложно представить ситуацию как крах украинской обороны", - говорится в отчете.

Доброполье
Доброполье / Инфографика: Главред

Продвинулись ли ВСУ в Донецкой области

Начальник штаба и заместитель командира Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко сообщил, что Силы обороны за неделю осуществили новые прорывы на севере Донецкой области в рамках первого этапа операции "Вивальди" и зачистили еще несколько населенных пунктов.

По его словам, попытки оккупантов остановить продвижение украинских войск пока не дают результата, зато цена этих попыток для российской армии растет.

"Мы продолжаем двигаться. То, что было заявлено, - это одна цифра, она будет увеличиваться со временем. Будут поступать новые данные об успехах и освобожденных населенных пунктах, просто пока не все можем раскрывать и озвучивать. Противник на данном участке разбит, дезорганизован", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска в течение последних десяти дней дважды пытались проникнуть на территорию Сумской области через газопровод, проходящий в районе границы Украины с Курской областью РФ.

Представитель объединенной группировки войск Виктор Трегубов заявлял, что Силы обороны Украины добились определенных успехов на правом берегу реки Оскол в Харьковской области, где продолжается сокращение российского плацдарма.

Также известно, что российские войска заняли полосу территории вдоль украинско-российской границы в Сумской области глубиной от 2 до 4 км. В то же время расширить этот участок оккупантам не удалось.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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