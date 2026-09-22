Полотенце категорически нельзя оставлять на одном месте на кухне: в чём причина

Кухонное полотенце не стоит оставлять на ручке духовки: остаточное тепло может создать риск возгорания. Эксперты назвали безопасное место.

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Кухонное полотенце - почему его нельзя оставлять на духовке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему нельзя вешать полотенце на духовку

Где хранить кухонные полотенца

Кухонное полотенце, висящее на ручке духовки, может создавать пожарную опасность даже после завершения приготовления пищи. Эксперты издания Yahoo назвали это одной из распространенных опасностей на кухне и объяснили, где лучше хранить текстиль.

На кухне риски могут возникать не только из-за открытого огня или горячего масла. Бытовые предметы, которые кажутся обычной частью интерьера, также требуют правильного размещения. Почему обычное полотенце может представлять опасность и как избежать других рисков на кухне - выяснял Главред.

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Почему нельзя вешать полотенце на духовку

Полотенце на дверце или ручке духовки может оказаться слишком близко к нагретым поверхностям. Особенно это актуально после завершения приготовления, когда техника еще остается горячей и отдает тепло.

"Стильное кухонное полотенце (или полотенце для посуды), висящее на ручке духовки, - еще один пример декора, который может быть опасным. Эксперты отмечают, что даже наличие полотенца на ручке духовки может представлять риск возникновения пожара, даже после завершения приготовления пищи, поскольку остаточное тепло выходит через дверцу и вентиляционные отверстия. Существует вероятность того, что полотенца могут соприкоснуться с источником тепла и загореться или ускорить распространение огня на плите", - отмечают эксперты издания Yahoo.

Где хранить кухонные полотенца

Безопаснее размещать текстиль там, где он не будет соприкасаться с горячими поверхностями и не будет находиться непосредственно возле источников тепла. Для этого можно использовать специальное место снаружи или внутри кухонного шкафа.

"Крючок для полотенец, установленный снаружи или внутри шкафа подальше от плиты, поможет минимизировать риск, так же как и хранение кухонных полотенец в ящике подальше от плиты", - говорится в материале.

Какие еще опасности есть на кухне

Особое внимание эксперты советуют уделять полу, ведь вода, жир или остатки еды могут стать причиной поскользнуться. Для снижения риска падения рекомендуют сразу убирать загрязнения и использовать домашнюю обувь с рельефной подошвой.

Не менее важно проверить кухонные коврики. Если они не имеют противоскользящего покрытия, при движении могут смещаться и создавать дополнительную опасность.

Как снизить риск пожара на кухне

Эксперты также обращают внимание на электроприборы и нагрузку на сеть. Большое количество устройств, подключенных к одной электрической цепи, может привести к её перегрузке, нагреву проводки, розеток и выключателей.

"Частая перегрузка увеличивает риск возникновения пожара, поскольку приводит к нагреву проводки, розеток и выключателей. Ограничение количества приборов, подключенных к одной розетке (особенно когда они не используются), а также использование устройств защиты от перенапряжения и удлинителей с защитой от перенапряжения поможет предотвратить перегрузку электрических цепей и снизить риск возникновения пожара", - отмечают эксперты.

На кухне также рекомендуется иметь под рукой огнетушитель и противопожарное покрывало. Последнее может пригодиться в случае небольшого возгорания в кастрюле или сковороде.

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Почему важно следить за состоянием кухонных ножей

Еще один потенциальный риск связан с тупыми ножами. Из-за недостаточного сцепления с продуктами они требуют большего усилия при работе, что может повышать вероятность соскальзывания.

"Тупые ножи не имеют достаточного сцепления с продуктами и требуют большего усилия при использовании, что может легко привести к скольжению ножа и травмированию", - подытожили специалисты.

Как помыть плиту на кухне / Инфографика: Главред

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