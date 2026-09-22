Повредит кастрюли и опустошит кошелек: 5 главных минусов индукционной плиты

Индукционная плита обладает множеством преимуществ, но перед покупкой важно знать о посуде, установке, ремонте, стеклянной поверхности и особенностях управления.

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Что нужно учесть перед покупкой индукционной плиты / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Какая посуда не будет работать на индукционной плите

Почему ремонт такой техники может быть дорогостоящим

Кому нужно быть осторожным с индукцией

Индукционные плиты стремительно завоевывают популярность во всем мире благодаря своей энергоэффективности, скорости нагрева и стильному минималистичному дизайну. Производители позиционируют их как современную альтернативу традиционным плитам, которая может помочь эффективнее использовать электроэнергию. Однако переход с классической газовой или обычной электрической плиты на индукцию имеет и определенные нюансы, которые стоит учесть перед покупкой. Главред расскажет подробнее.

Как отмечает профильное кулинарное издание Mashed, перед покупкой такой техники следует учесть 5 ключевых недостатков, которые могут стать неожиданностью для владельцев.

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1. Придётся проверить почти всю посуду

Индукционная плита работает по принципу электромагнитной индукции, поэтому для неё нужна посуда с ферромагнитными свойствами. Обычно подходят чугун, эмалированная посуда и некоторые виды нержавеющей стали с магнитной основой.

А вот алюминиевые, медные, стеклянные и керамические кастрюли без специального индукционного слоя на такой плите работать не будут. Кроме того, важна форма дна: оно должно быть ровным и хорошо прилегать к поверхности. Например, традиционный азиатский вок с округлым дном может оказаться несовместимым с конкретной моделью индукционной плиты.

Проверить посуду довольно просто - достаточно поднести обычный магнит к её дну. Если он притягивается, посуду, скорее всего, можно использовать с индукционной плитой, хотя окончательно стоит проверить маркировку производителя.

2. Установка и ремонт могут обойтись недешево

Покупка самой плиты - это лишь часть возможных расходов. Если вы переходите с газовой плиты на индукционную, перед установкой нужно проверить, соответствует ли электрическая сеть мощности конкретной модели. Для некоторых мощных приборов может потребоваться отдельная электрическая линия или профессиональное подключение.

Кроме того, индукционные плиты имеют сложную электронику и специальные компоненты, в частности индукционные катушки и системы управления. Если прибор выйдет из строя, самостоятельный ремонт может оказаться сложным и опасным, а стоимость услуг сервисного центра и оригинальных запчастей будет зависеть от конкретной модели.

3. Хрупкое стекло и не всегда удобное сенсорное управление

Гладкая стеклянная поверхность выглядит изысканно, но требует бережного обращения. На ней могут появляться царапины, а сильный удар тяжелым предметом потенциально способен повредить или даже расколоть стеклокерамику.

Еще один нюанс - сенсорная панель управления. В некоторых моделях она может хуже реагировать на мокрые или грязные пальцы, а также на жидкость, попавшую на панель. Для людей с нарушениями зрения сенсорное управление также может быть менее удобным, поскольку оно не всегда имеет тактильные ориентиры.

Видео о том, что лучше - индукционная или электрическая инфракрасная плита, можно посмотреть здесь:

4. Не будет открытого пламени

Для многих кулинаров процесс приготовления пищи тесно связан с возможностью непосредственно видеть пламя и регулировать его интенсивность. На индукционной плите открытого огня нет - температура изменяется с помощью датчиков или кнопок.

В то же время сама поверхность после приготовления может оставаться горячей из-за тепла от посуды, хотя индукционная технология напрямую нагревает именно посуду. Поэтому после завершения приготовления все равно нужно соблюдать осторожность и обращать внимание на индикаторы остаточного тепла.

Как отмыть плиту на кухне инфографика / Главред

5. Необходимо учитывать совместимость с медицинскими имплантатами

Индукционные плиты создают электромагнитное поле, поэтому людям с некоторыми имплантированными медицинскими устройствами следует обратить особое внимание на рекомендации производителя плиты и самого медицинского устройства.

Речь идет, в частности, о кардиостимуляторах и других имплантированных электронных устройствах. Для них могут существовать рекомендации относительно безопасного расстояния от источников электромагнитных полей. Поэтому при наличии такого устройства перед использованием индукционной плиты следует проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией к конкретному имплантату.

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Что известно о "Mashed" "Mashed" - это мультиплатформенное издание, посвященное людям, которые находят радость в еде, а также тем, кто находит радость в приготовлении еды. Издание было запущено в 2016 году компанией Static Media, и сейчас материалы издания на различных платформах просматривают 25 миллионов уникальных пользователей ежемесячно. Специалисты предлагают ежедневное освещение всех самых актуальных новостей в продуктовом и ресторанном сегменте, а также рецепты, практические советы и обзоры.

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