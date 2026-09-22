Украина атаковала корабли, связанные с США: у Трампа выступили с претензиями

Суда США якобы становились мишенями атак со стороны Украины, заявил Рубио. В Вашингтоне требуют решить эту проблему.

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Украина атаковала суда, связанные с США - Рубио / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы

Рубио заявил об атаках на суда, связанные с США

Вашингтон хочет прекращения ударов по энергетическим объектам

США связывают цены на нефть с войной РФ против Украины

Украина в течение последних месяцев неоднократно атаковала российские суда, связанные с США, а также американские нефтяные поставки. Об этом сообщил государственный секретарь США Марко Рубио в эфире Fox News.

"В течение последних нескольких месяцев суда, связанные с США, неоднократно становились мишенями - вероятно, непреднамеренно, но все же - со стороны Украины", - заявил госсекретарь США.

видео дня

По словам Рубио, речь идет не только о судах, но и о поставках нефти. Он подчеркнул, что дальнейшее повторение таких случаев Вашингтон считает недопустимым.

"Мы не можем допустить, чтобы такое происходило. Эту проблему нужно решить", - сказал он.

Еще одним вопросом в заявлении Рубио стали цены на нефть. Он связал их динамику последних недель с несколькими факторами, среди которых ситуация в Чёрном море, война России против Украины и атаки хуситов. На фоне боевых действий перебои с морскими перевозками продолжают оказывать влияние на энергетические рынки.

Рубио также заявил, что администрация Дональда Трампа продолжает искать возможности для завершения войны. Он отдельно положительно оценил работу спецпредставителей Стива Виткоффа и Джареда Кушнера.

"Именно поэтому президент всегда стремился завершить эту войну и готов сделать всё возможное, чтобы положить ей конец. Это сложно, но мы сохраняем надежду на сдвиг, ведь россияне несут огромные потери - тысячи погибших солдат каждую неделю, а Украина, в свою очередь, сталкивается с мощным натиском; поэтому это действительно очень разрушительно для обеих сторон, и мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы положить конец этому конфликту. К сожалению, это оказалось сложной задачей", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Он добавил, что Уиткофф и Кушнер сосредоточены на переговорах по России, Украине и Ирану.

"Стив и Джаред - это специальные представители по вопросам мирных миссий; они сосредоточены исключительно на России, Украине и ситуации с Ираном, пытаясь достичь мирных договоренностей. Как применить весь этот опыт? - Они прекрасно справляются со своей работой, и, поверьте, люди, с которыми им приходится иметь дело, - непростые партнеры", - сказал он.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Сколько ещё Россия сможет продолжать войну - комментарий эксперта

России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода. У Москвы уже есть проблемы с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами. Об этом сообщил председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак в интервью "Главреду".

"Честно говоря, мне трудно представить, на чём основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил Новак.

Отдельным фактором давления на российскую экономику эксперт называет продолжение украинских ударов по объектам, обеспечивающим добычу, транспортировку и продажу российских ресурсов.

"Прежде всего, удары Вооруженных сил Украины вглубь России по её НПЗ, нефтеперекачивающим станциям, портам почти на всех морях, через которые россияне экспортируют свои товары, торговым сетям вроде Wildberries и Ozon и т. д., будут продолжаться и становиться все более интенсивными", - заявил Новак.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ходе переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник ОП Михаил Подоляк назвал условие энергетического перемирия с Россией. Он подчеркнул, что ключевым является контроль США за действиями России. По его словам, без действенного инструмента надзора Силы обороны продолжат наносить удары по тем вражеским объектам, которые дают Москве ресурсы для финансирования войны.

Киев и Москва стремятся отстранить спецпосланника США Стива Виткоффа от переговорного процесса. Уиткофф с марта 2025 года был основным каналом связи между администрацией Дональда Трампа и Кремлем, а недовольство обострилось после его визитов вместе с Джаредом Кушнером.

Правительство РФ одобрило проект новой линии по производству химических волокон в рамках расширения завода "Алабуга-Волокно". Анализ документов и спутниковые снимки свидетельствуют, что расширение должно позволить увеличить выпуск дронов как минимум на 78% к 2029 году. Расширение обеспечит дополнительные 500 тонн углеродного волокна в год, чего хватит примерно на 28 тысяч корпусов дронов при нынешней оценке производства в РФ в более чем 36 тысяч единиц в год.

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Об источнике: Fox News Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, впервые вышедший в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал позиционирует себя как средство массовой информации, нейтрально освещающее события. Однако канал придерживается консервативной ориентации и близок к Республиканской партии США

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