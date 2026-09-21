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Деньги РФ в обмен на подозрение: раскрыта главная угроза для Европы

Алексей Тесля
21 сентября 2026, 18:55
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Необходимо ограничивать россиян в возможности проводить акции и вести агентурную работу, считает Александр Коваленко.
Санкции против РФ
РФ пытается влиять на страны Европы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Важное из заявлений Коваленко:

  • В Европе уже с подозрением относятся к россиянам
  • РФ внедрила в западные страны своих агентов под видом эмигрантов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил о том, что во многих странах Европы уже с подозрением относятся к россиянам, которые массово переезжают из РФ.

"Наверное, эти страны не особо ждут россиян, потому что во многих местах к ним относятся с подозрением. Но, с другой стороны, границы для россиян они не закрывают", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт отмечает, что приезд россиян будет временным положительным фактором для экономики этих стран.

"Люди, сдающие квартиры, повысят арендную плату в 4-5 раз и что-то заработают. Кроме того, россияне так или иначе будут оставлять в этих странах свои деньги, посещая местные магазины, рестораны и т. д.", - отметил он.

Собеседник говорит, что главное – ограничивать россиян в возможности проводить акции и вести агентурную работу.

"Хотя вряд ли россияне, сбежавшие из РФ, начнут проводить массовые акции. А вот риск работы агентуры существует. Эта практика существует еще с советских времен: некоторые "эмигранты", которые якобы бежали за границу от советского режима, оказывались "товарищами-майорами". Таких было немало, и Запад на этом не раз обжигался", - пояснил он.

Коваленко добавил, что после распада Советского Союза, когда бдительность в отношении действий России значительно ослабла, поэтому она внедрила в западные страны своих агентов под видом эмигрантов, оппозиционеров и т. п.

"Агентурная сеть очень серьезная, особенно среди так называемых российских оппозиционеров. Это действительно опасное явление", - резюмировал он.

Чем Кремль будет торговаться с Европой - эксперт

Валерий Клочок поделился прогнозом насчет того, как могут развиваться события вокруг санкционного давления на Россию.

В интервью эксперт отметил, что Москва портит отношения почти со всеми игроками на международной арене. При этом ее рычаги влияния на страны Европы по-прежнему сильны, хотя европейское общество пока недооценивает масштабы этой угрозы.

Как писал ранее Главред, ФСБ толпами шлет мигрантов к границе с Финляндией. Российская ФСБ контролирует поток нелегальных мигрантов, которые ищут убежище в Евросоюзе и намеренно его направляет к финской границе.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Причиной такого решения стало увеличение случаев, когда на границу Финляндии при содействии российских пограничников прибывали граждане третьих стран без документов, которые требовали убежища.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Александр Коваленко
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