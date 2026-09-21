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Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

Инна Ковенько
21 сентября 2026, 18:47
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После сбора урожая на винограднике сохраняется риск распространения грибковых болезней, поэтому важно своевременно подготовить лозу к зиме.
Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка
Чем обработать виноград осенью / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему именно осенью виноград чаще всего болеет
  • Как защитить виноград от болезней
  • Когда проводить осеннее опрыскивание

Осенью виноградники требуют особого внимания. Именно в это время лоза становится уязвимой к грибковым инфекциям, которые могут испортить остатки урожая и ослабить растение перед зимой.

Главред расскажет, что нужно сделать с виноградной лозой осенью, чтобы получить обильные грозди в следующем году.

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Почему именно осенью виноград больше всего болеет

Прохладные ночи, частые дожди и утренние туманы создают идеальные условия для развития серой гнили и мучнистой росы, пишет WP. Серая гниль проявляется пушистым серым налетом на ягодах, которые быстро гниют и заражают соседние грозди. Мучнистая роса оставляет белый налет на листьях и плодах, приводит к их сморщиванию и растрескиванию. Если не принять меры, эти болезни легко перезимуют и весной распространяются еще активнее.

Когда проводить осеннее опрыскивание

После сбора урожая, но до полного опадения листьев, виноград следует обработать в сухую погоду при температуре выше нуля. Чаще всего применяют медные препараты, которые обеззараживают поверхность и защищают древесину и почки от инфекций. Если в предыдущие годы лоза страдала от мучнистой росы, рекомендуем использовать системные средства, проникающие в ткани растения. Важным дополнением является прореживание кустов: удаление лишней листвы улучшает освещение и ускоряет высыхание после дождя.

Что любит и чего не любит виноград
Что любит и чего не любит виноград / Инфографика: Главред

Натуральные средства для профилактики

Первый шаг - гигиена виноградника: собранные опавшие листья, гнилые ягоды и зараженные побеги следует утилизировать, а не складывать в компост. Для укрепления иммунитета растений используют экстракт полевого хвоща, богатого кремнеземом, который образует барьер против спор грибов. Отвары чеснока и лука благодаря фитонцидам действуют как природные фунгициды.

Интересным и эффективным способом является внесение сухой горчицы в почву. Её соединения подавляют развитие патогенов и снижают риск корневых гнилей. Достаточно рассыпать столовую ложку порошка под куст и перемешать с верхним слоем почвы.

Домашние спреи для защиты

  • Содовый спрей (чайная ложка соды на литр воды с добавлением мыла) помогает сдержать мучнистую росу.
  • Раствор дрожжей создает биологический барьер на листьях, конкурируя с грибами.
  • Опрыскивание молоком в соотношении 1:3 также подавляет развитие болезней.
  • Экстракты хвоща и крапивы укрепляют клеточные стенки листьев, а бархатцы, посаженные возле кустов, отпугивают почвенных вредителей.

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Об источнике: WP.pl

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