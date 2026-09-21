Виноград отблагодарит щедрым урожаем: что сделать осенью против грибка

Вы узнаете:
- Почему именно осенью виноград чаще всего болеет
- Как защитить виноград от болезней
- Когда проводить осеннее опрыскивание
Осенью виноградники требуют особого внимания. Именно в это время лоза становится уязвимой к грибковым инфекциям, которые могут испортить остатки урожая и ослабить растение перед зимой.
Главред расскажет, что нужно сделать с виноградной лозой осенью, чтобы получить обильные грозди в следующем году.
Почему именно осенью виноград больше всего болеет
Прохладные ночи, частые дожди и утренние туманы создают идеальные условия для развития серой гнили и мучнистой росы, пишет WP. Серая гниль проявляется пушистым серым налетом на ягодах, которые быстро гниют и заражают соседние грозди. Мучнистая роса оставляет белый налет на листьях и плодах, приводит к их сморщиванию и растрескиванию. Если не принять меры, эти болезни легко перезимуют и весной распространяются еще активнее.
Когда проводить осеннее опрыскивание
После сбора урожая, но до полного опадения листьев, виноград следует обработать в сухую погоду при температуре выше нуля. Чаще всего применяют медные препараты, которые обеззараживают поверхность и защищают древесину и почки от инфекций. Если в предыдущие годы лоза страдала от мучнистой росы, рекомендуем использовать системные средства, проникающие в ткани растения. Важным дополнением является прореживание кустов: удаление лишней листвы улучшает освещение и ускоряет высыхание после дождя.
Натуральные средства для профилактики
Первый шаг - гигиена виноградника: собранные опавшие листья, гнилые ягоды и зараженные побеги следует утилизировать, а не складывать в компост. Для укрепления иммунитета растений используют экстракт полевого хвоща, богатого кремнеземом, который образует барьер против спор грибов. Отвары чеснока и лука благодаря фитонцидам действуют как природные фунгициды.
Интересным и эффективным способом является внесение сухой горчицы в почву. Её соединения подавляют развитие патогенов и снижают риск корневых гнилей. Достаточно рассыпать столовую ложку порошка под куст и перемешать с верхним слоем почвы.
Домашние спреи для защиты
- Содовый спрей (чайная ложка соды на литр воды с добавлением мыла) помогает сдержать мучнистую росу.
- Раствор дрожжей создает биологический барьер на листьях, конкурируя с грибами.
- Опрыскивание молоком в соотношении 1:3 также подавляет развитие болезней.
- Экстракты хвоща и крапивы укрепляют клеточные стенки листьев, а бархатцы, посаженные возле кустов, отпугивают почвенных вредителей.
Читайте также:
- Достаточно всего одной веточки: раскрыт простой способ размножения смородины
- Лаванда не переживет зиму: пять ошибок при осеннем уходе
- Хризантемы переживут холод и дождь: как сохранить цветы до морозов
Об источнике: WP.pl
WP.pl (Wirtualna Polska) - один из крупнейших польских интернет-порталов, публикующий новости, аналитику и информационные материалы о событиях в Польше и мире. Портал работает с 1995 года и входит в медиагруппу Wirtualna Polska Holding.Сайт был создан польскими интернет-энтузиастами как каталог веб-страниц, который впоследствии превратился в крупный медиапортал с новостными, экономическими, технологическими и развлекательными разделами.
WP.pl является одним из самых популярных польских онлайн-ресурсов и ежемесячно охватывает миллионы пользователей. Портал публикует материалы собственной редакции, а также информацию из других источников и агентств.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред