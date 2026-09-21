Почему 22 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 22 сентября
- Что можно делать 22 сентября
- Что нельзя делать 22 сентября
Во вторник, 22 сентября, православная церковь вспоминает священномученика Фоку, епископа Синопского, а также пророка Иону и преподобного Иону, пресвитера. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
День памяти священномученика Фоки
Святой Фока родился в Синопе - древнем портовом городе на южном побережье Черного моря, расположенном на территории современной Турции. Согласно церковному преданию, его родителями были Памфил и Мария. Они воспитали сына в христианской вере и с детства привили ему любовь к Богу.
С юных лет Фока отличался благочестием, чистотой жизни и глубокой верой. Предание приписывает ему духовные дары: святой исцелял больных и помогал людям, страдавшим от злых духов. Однако главным в его служении оставались любовь к ближним и преданность христианскому учению.
Когда Фока достиг зрелого возраста, жители Синопа избрали его своим епископом. На протяжении служения он заботился о христианской общине, наставлял верующих и проповедовал Евангелие среди язычников.
Фока был для своей паствы не только духовным наставником, но и примером христианской жизни. Благодаря его проповеди и личному примеру многие жители Синопа приняли христианство.
Жизнь святителя пришлась на период правления римского императора Траяна, когда христиане подвергались преследованиям за отказ участвовать в языческих культах. В итоге Фока принял мученическую смерть, оставшись верным своей вере.
С церковным преданием связано и необычное видение, которое святой пережил незадолго до страданий. Ему явился светлый голубь, спустившийся с небес и возложивший на голову Фоки прекрасный венец. Святитель воспринял это как предзнаменование мученической кончины и без страха принял предстоящие испытания.
День памяти пророка Ионы
22 сентября также вспоминают святого пророка Иону, жившего примерно в VIII веке до Рождества Христова. В Священном Писании он назван сыном Амиттая. Иона происходил из Гат-Хефера, расположенного на территории колена Завулонова.
О его пророческом служении говорится в Четвертой книге Царей. Согласно Писанию, по слову Господа, переданному через Иону, Израиль смог вернуть утраченные территории во время правления царя Иеровоама II.
Однако наиболее известная история пророка изложена в отдельной Книге пророка Ионы. В ней рассказывается о Божьем милосердии, покаянии, человеческом непослушании и любви Господа ко всем народам.
Однажды Бог повелел Ионе отправиться в Ниневию - столицу Ассирии - и призвать ее жителей к покаянию. Для пророка это было непростым поручением: ассирийцы воспринимались израильтянами как враги.
Иона решил ослушаться Бога и вместо Ниневии отправился в порт Йоппию. Там он сел на корабль, направлявшийся в Фарсис, надеясь избежать порученного ему служения.
Во время плавания началась сильная буря. Огромные волны угрожали уничтожить корабль, а испуганные моряки пытались спасти судно, выбрасывая груз за борт и обращаясь с молитвами к своим богам.
Иона понял, что причиной бедствия стало его непослушание. Он попросил моряков бросить его в море. Те сначала пытались добраться до берега, однако буря лишь усиливалась. После того как пророка бросили в воду, море успокоилось.
Согласно Писанию, Господь не оставил Иону. По Божьему повелению пророка поглотило огромное морское существо, в чьей утробе он провел три дня и три ночи.
Находясь внутри него, Иона обратился к Богу с молитвой и осознал собственное бессилие. Господь услышал его, после чего морское существо выбросило пророка на сушу.
Преподобный Иона, пресвитер
В этот день церковь также чтит память преподобного Ионы, пресвитера. Он жил благочестиво, служил Богу и воспитывал детей в христианской вере.
Особое место в его житии занимают сыновья Ионы - Феофан Исповедник и Феодор Начертанный. Родители дали им хорошее образование и с детства воспитывали в любви к священному писанию и православному учению.
Позже братья приняли монашество и стали известными защитниками почитания святых икон.
Во время иконоборческих преследований Феофан и Феодор подверглись жестоким испытаниям: их заключали в тюрьму, подвергали пыткам и отправляли в ссылку. Особенно суровым стало наказание Феодора. По приказу императора на его лице раскаленным железом выжгли насмешливые стихи из-за его защиты почитания икон. Именно после этого он получил прозвание "Начертанный".
Несмотря на пытки и преследования, братья не отказались от православной веры и продолжили защищать почитание святых икон.
Приметы 22 сентября
- Много паутины в воздухе - осень будет теплой и погожой, но зима ожидается морозной.
- На вишне еще держатся листья - тепло продержится, в ближайшее время сильных заморозков не будет.
- На деревьях остается много листьев - снег выпадет поздно.
Что нельзя делать 22 сентября
Пытались не бездельничать и не залеживаться в постели до позднего утра, ведь верили, что лень может навлечь нужды. Старые метлы и веники тоже не спешили выбрасывать или сжигать: по поверью, вместе с ними из дома можно было нечаянно "вынести" семейное счастье и везение.
Что можно делать 22 сентября
В народном календаре 22 сентября известно как день Ионы и Фоки, а также называется Листопадная. В этот период хозяева традиционно завершали работы по уборке редьки и репы. Название "Листопадная" связывали с осенней погодой: нередко поднимался сильный ветер, после которого деревья быстро теряли листву.
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Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
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