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Почему 22 сентября нельзя лениться: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
21 сентября 2026, 10:14
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22 сентября пытались не бездельничать и не залеживаться в постели до позднего утра, ведь верили, что лень может навлечь нужды.
Какой церковный праздник 22 сентября
Какой церковный праздник 22 сентября / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 22 сентября
  • Что можно делать 22 сентября
  • Что нельзя делать 22 сентября

Во вторник, 22 сентября, православная церковь вспоминает священномученика Фоку, епископа Синопского, а также пророка Иону и преподобного Иону, пресвитера. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

День памяти священномученика Фоки

Святой Фока родился в Синопе - древнем портовом городе на южном побережье Черного моря, расположенном на территории современной Турции. Согласно церковному преданию, его родителями были Памфил и Мария. Они воспитали сына в христианской вере и с детства привили ему любовь к Богу.

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С юных лет Фока отличался благочестием, чистотой жизни и глубокой верой. Предание приписывает ему духовные дары: святой исцелял больных и помогал людям, страдавшим от злых духов. Однако главным в его служении оставались любовь к ближним и преданность христианскому учению.

Когда Фока достиг зрелого возраста, жители Синопа избрали его своим епископом. На протяжении служения он заботился о христианской общине, наставлял верующих и проповедовал Евангелие среди язычников.

Фока был для своей паствы не только духовным наставником, но и примером христианской жизни. Благодаря его проповеди и личному примеру многие жители Синопа приняли христианство.

Жизнь святителя пришлась на период правления римского императора Траяна, когда христиане подвергались преследованиям за отказ участвовать в языческих культах. В итоге Фока принял мученическую смерть, оставшись верным своей вере.

С церковным преданием связано и необычное видение, которое святой пережил незадолго до страданий. Ему явился светлый голубь, спустившийся с небес и возложивший на голову Фоки прекрасный венец. Святитель воспринял это как предзнаменование мученической кончины и без страха принял предстоящие испытания.

День памяти пророка Ионы

22 сентября также вспоминают святого пророка Иону, жившего примерно в VIII веке до Рождества Христова. В Священном Писании он назван сыном Амиттая. Иона происходил из Гат-Хефера, расположенного на территории колена Завулонова.

О его пророческом служении говорится в Четвертой книге Царей. Согласно Писанию, по слову Господа, переданному через Иону, Израиль смог вернуть утраченные территории во время правления царя Иеровоама II.

Однако наиболее известная история пророка изложена в отдельной Книге пророка Ионы. В ней рассказывается о Божьем милосердии, покаянии, человеческом непослушании и любви Господа ко всем народам.

Однажды Бог повелел Ионе отправиться в Ниневию - столицу Ассирии - и призвать ее жителей к покаянию. Для пророка это было непростым поручением: ассирийцы воспринимались израильтянами как враги.

Иона решил ослушаться Бога и вместо Ниневии отправился в порт Йоппию. Там он сел на корабль, направлявшийся в Фарсис, надеясь избежать порученного ему служения.

Во время плавания началась сильная буря. Огромные волны угрожали уничтожить корабль, а испуганные моряки пытались спасти судно, выбрасывая груз за борт и обращаясь с молитвами к своим богам.

Иона понял, что причиной бедствия стало его непослушание. Он попросил моряков бросить его в море. Те сначала пытались добраться до берега, однако буря лишь усиливалась. После того как пророка бросили в воду, море успокоилось.

Согласно Писанию, Господь не оставил Иону. По Божьему повелению пророка поглотило огромное морское существо, в чьей утробе он провел три дня и три ночи.

Находясь внутри него, Иона обратился к Богу с молитвой и осознал собственное бессилие. Господь услышал его, после чего морское существо выбросило пророка на сушу.

Преподобный Иона, пресвитер

В этот день церковь также чтит память преподобного Ионы, пресвитера. Он жил благочестиво, служил Богу и воспитывал детей в христианской вере.

Особое место в его житии занимают сыновья Ионы - Феофан Исповедник и Феодор Начертанный. Родители дали им хорошее образование и с детства воспитывали в любви к священному писанию и православному учению.

Позже братья приняли монашество и стали известными защитниками почитания святых икон.

Во время иконоборческих преследований Феофан и Феодор подверглись жестоким испытаниям: их заключали в тюрьму, подвергали пыткам и отправляли в ссылку. Особенно суровым стало наказание Феодора. По приказу императора на его лице раскаленным железом выжгли насмешливые стихи из-за его защиты почитания икон. Именно после этого он получил прозвание "Начертанный".

Несмотря на пытки и преследования, братья не отказались от православной веры и продолжили защищать почитание святых икон.

Приметы 22 сентября

  • Много паутины в воздухе - осень будет теплой и погожой, но зима ожидается морозной.
  • На вишне еще держатся листья - тепло продержится, в ближайшее время сильных заморозков не будет.
  • На деревьях остается много листьев - снег выпадет поздно.

Что нельзя делать 22 сентября

Пытались не бездельничать и не залеживаться в постели до позднего утра, ведь верили, что лень может навлечь нужды. Старые метлы и веники тоже не спешили выбрасывать или сжигать: по поверью, вместе с ними из дома можно было нечаянно "вынести" семейное счастье и везение.

Что можно делать 22 сентября

В народном календаре 22 сентября известно как день Ионы и Фоки, а также называется Листопадная. В этот период хозяева традиционно завершали работы по уборке редьки и репы. Название "Листопадная" связывали с осенней погодой: нередко поднимался сильный ветер, после которого деревья быстро теряли листву.

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Реформа церковного календаря в Украине

Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.

Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

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