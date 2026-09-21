Опасно для грядок: что ни в коем случае нельзя выбрасывать в компостную яму

Компостирование позволяет превратить растительные остатки в удобрение, однако некоторые отходы могут сделать получающуюся массу опасной для огорода.

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Что нельзя выбрасывать в компостную яму / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что нельзя выбрасывать в компостную яму

Как правильно ухаживать за компостной кучей осенью

Какие условия необходимы для правильного созревания компоста

Осень - время, когда на участке скапливается немало органических остатков: листья, трава, ботва, ветки. Большинство из них можно превратить в ценное удобрение, но есть материалы, которые категорически не стоит класть в компостную кучу. Иначе вместо полезной массы весной можно получить источник проблем.

Главред расскажет, что ни в коем случае нельзя бросать в компостную яму.

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Больные растения и заражённая ботва

Любые остатки с признаками грибковых или бактериальных болезней опасны, пишет News You. Ботва, поражённая фитофторозом, пятнистостью или гнилью, в домашнем компосте не перегниет настолько, чтобы уничтожить возбудителей. Весной они могут снова попасть на грядки и распространить инфекцию.

Сорняки с семенами и корневищами

Не стоит складывать сорняки, которые уже успели дать семена. В недозрелом компосте семена сохраняют жизнеспособность и легко прорастают после внесения в почву. Особенно опасны многолетние сорняки с жизнеспособными корневищами - пырей, осот и другие. Они способны пережить неполное компостирование и вновь прорасти.

Неразлагаемые материалы

В компосте не место пластику, металлу, стеклу, синтетическим тканям или древесине, пропитанной химикатами. Такие примеси могут загрязнить будущее удобрение. Крупные толстые ветки тоже лучше измельчить или использовать отдельно, ведь целыми они разлагаются годами.

Как правильно ухаживать за компостной кучей

Компостная масса не должна быть пересушенной или переувлажненной. В сухую погоду её нужно слегка увлажнять, а во время длительных дождей следить, чтобы вода не застаивалась. Не менее важен доступ кислорода: кучу нужно периодически перемешивать или перекладывать, чтобы микроорганизмы работали эффективно.

Осенью процесс разложения замедляется из-за понижения температуры, но не останавливается. За зиму органика частично перепревает, а весной процесс активизируется. Готовый компост должен быть тёмным, рассыпчатым и пахнуть землёй - именно такой материал станет ценным удобрением для грядок.

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