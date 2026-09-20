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Резкое похолодание идет в Украине: точная дата начала дождей

Сергей Кущ
20 сентября 2026, 18:49
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После нескольких дней почти летней погоды в Украине ожидается резкая смена синоптической ситуации.
Резкое похолодание идет в Украину
Резкое похолодание идет в Украину / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Главное о погоде:

  • С 21 сентября в Украину придет резкое похолодание
  • Большинство областей накроют дожди и сильный ветер
  • Новое потепление возможно уже с 26 сентября

После нескольких дней почти летней погоды в Украине ожидается резкая смена синоптической ситуации. Уже в понедельник, 21 сентября, территорию страны пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, порывистый ветер и заметное снижение температуры. В большинстве областей столбики термометров опустятся сразу на 4–6 градусов, а местами дождь может быть сильным. Первыми похолодание ощутят западные, северные и большинство центральных регионов, тогда как юг и восток еще ненадолго останутся в теплом воздухе.

Однако уже во вторник, 22 сентября, более прохладная воздушная масса распространится практически по всей территории страны. Синоптики предупреждают: привычное для последних дней "сентябрьское лето" заканчивается, а погода станет значительно больше соответствовать календарной осени.

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Когда в Украине резко изменится погода

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник, 21 сентября, в Украину придет холодный атмосферный фронт. Именно он станет причиной резкой смены погоды после теплого и преимущественно сухого воскресенья. Дожди пройдут в большинстве областей Украины, при этом в зависимости от региона они будут от умеренных до сильных.

Одновременно изменится и ветер. Если перед приходом фронта он преимущественно юго-западный, то после прохождения атмосферной границы сменится на западный и северо-западный. Местами порывы могут быть довольно сильными, поэтому понедельник фактически станет границей между затянувшейся теплой погодой и более типичными осенними условиями.

Температура упадет сразу на 4–6 градусов

Похолодание особенно заметно почувствуют жители западных, северных и большинства центральных областей Украины. В понедельник дневная температура здесь составит преимущественно +15…+18 градусов. Для сравнения, еще в воскресенье, 20 сентября, во многих регионах воздух прогреется до +18…+25 градусов, а на юге - даже до +28 градусов. Таким образом, всего за сутки температурный фон в отдельных областях может снизиться на 4–6 градусов.

При этом на юге и востоке страны похолодание немного задержится. В этих регионах, а также на Полтавщине и Днепропетровщине 21 сентября еще ожидается от +20 до +27 градусов, но теплый воздух там сохранится ненадолго. Уже во вторник, 22 сентября, холодная воздушная масса доберется и до южных и восточных регионов.

Где пройдут самые сильные дожди

Осадки в понедельник охватят значительную часть Украины. В большинстве областей ожидаются умеренные дожди, при этом в отдельных районах севера и центра они могут быть значительными. На востоке и юге страны осадки будут преимущественно небольшими, хотя временами также могут усиливаться до умеренных.

С прохождением фронта дождливая погода будет сопровождаться усилением ветра. Он будет преимущественно западного и северо-западного направления, поэтому даже при относительно небольшом снижении температуры из-за дождей и сильных порывов погода может ощущаться значительно холоднее.

В Украину идет холодный воздух из Скандинавии

Синоптик Виталий Постригань также предупредил о существенном изменении погоды с понедельника. По его словам, сейчас в Украине наблюдается нетипично теплая для второй половины сентября погода: среднесуточная температура остается выше климатической нормы и скорее соответствует началу сентября.

Однако ситуация изменится после прохождения холодного фронта глубокого атлантического циклона. Вместе с северными воздушными потоками в Украину начнет поступать холодный и влажный воздух из Скандинавии, что и приведет к снижению температуры. Например, в Черкасской области в этот период ночью прогнозируется около +8…+13 градусов, а днем - +16…+21 градус. По словам синоптика, изменения в атмосферных процессах уже начались, однако наиболее заметными для украинцев они станут именно 21 сентября.

Перед похолоданием Украина еще получит день тепла

В воскресенье, 20 сентября, погода еще останется относительно комфортной. Существенных осадков по стране синоптики не ожидают, ночью температура составит преимущественно +9…+16 градусов, а днем воздух прогреется до +18…+25 градусов. В южных областях местами ожидается до +28 градусов.

То есть перед резким похолоданием многие регионы Украины получат фактически последний по-настоящему теплый день нынешнего периода. Уже спустя сутки ситуация заметно изменится: начнутся дожди, усилится ветер, а температура резко снизится.

Дожди будут важны для аграриев

Несмотря на ухудшение погоды для жителей страны, осадки могут оказаться полезными для сельского хозяйства. Виталий Постригань обратил внимание, что дожди сейчас особенно необходимы аграриям, поскольку после продолжительного периода теплой и преимущественно сухой погоды они могут улучшить условия для проведения осенней посевной кампании.

Таким образом, атмосферный фронт принесет не только похолодание и дискомфортную погоду, но и необходимую влагу для почвы.

Что будет с погодой в Киеве

Резко изменится погода и в столице. После теплого и солнечного воскресенья в понедельник Киев окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Ожидается дождь, местами он может быть сильным, кроме того, в городе усилится северо-западный ветер.

Температура воздуха днем опустится примерно до +14…+15 градусов. По сравнению с воскресеньем, когда в столице ожидается около +23 градусов, похолодание будет особенно заметным: разница между дневной температурой воскресенья и понедельника может достигнуть примерно 8–9 градусов. Ночью также станет значительно прохладнее, а в ночь на 22–23 сентября температура в Киеве и области местами может опускаться примерно до +9…+10 градусов.

Во вторник дожди ослабеют, но ненадолго

Во вторник, 22 сентября, количество осадков в столице и части других регионов уменьшится. Однако улучшение погоды будет временным, поскольку уже в среду, 23 сентября, синоптики снова прогнозируют усиление дождей.

Сильные осадки могут пройти как в Киеве, так и в других областях Украины. При этом температурный фон останется достаточно прохладным, поэтому после прохождения фронта быстрого возвращения к прежним +25…+28 градусам ждать не стоит.

Насколько долгим будет похолодание

По предварительным прогнозам, прохладная осенняя погода может удерживаться большую часть следующей недели. Температура будет заметно ниже значений, которые наблюдались в Украине в середине сентября, а ночи станут значительно холоднее.

Особенно ощутимым снижение температуры будет после заката и утром. На фоне северных и северо-западных ветров и повышенной влажности погода будет ощущаться еще прохладнее. При этом речь пока не идет о продолжительном переходе к глубокой осени.

Когда в Украину снова вернется тепло

Синоптики допускают новое повышение температуры уже ближе к следующим выходным. По прогнозу Натальи Диденко, ориентировочно с 26 сентября в Украине снова может стать теплее.

Точные показатели температуры будут зависеть от движения атмосферных систем, однако предварительно после прохладной недели ожидается очередное потепление. Поэтому похолодание, которое начнется 21 сентября, пока выглядит скорее как заметный, но временный осенний эпизод.

Как будет меняться погода в Украине

В воскресенье, 20 сентября, Украина еще останется в относительно теплой воздушной массе: днем ожидается преимущественно +18…+25 градусов, а на юге - до +28 градусов. В понедельник, 21 сентября, страну пересечет холодный атмосферный фронт, большинство областей накроют дожди, усилится ветер, а температура в западных, северных и значительной части центральных областей снизится до +15…+18 градусов.

Юг и восток еще сохранят до +20…+27 градусов, однако уже 22 сентября похолодание распространится и туда. В Киеве температура после примерно +23 градусов в воскресенье может снизиться до +14…+15 градусов в понедельник. Во вторник осадки временно ослабеют, но уже 23 сентября снова прогнозируются дожди.

Прохладная погода может удерживаться большую часть рабочей недели, а ориентировочно с 26 сентября синоптики допускают новое повышение температуры. Таким образом, после затянувшегося "сентябрьского лета" Украина уже с понедельника ощутит полноценное дыхание осени - с дождями, сильным ветром, холодными ночами и резким снижением дневной температуры.

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