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Защита Украины под угрозой: раскрыта главная проблема с ПВО

Алексей Тесля
20 сентября 2026, 19:15
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Украина в значительной степени зависит от внешних поставщиков вооружения.
Украина заключила контракты на 1000 ракет для Patriot
Раскрыто условие усиления ПВО Украины / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Важное из заявлений Криволапа:

  • Украине нужны ракеты малого радиуса действия
  • Также необходимо решить проблему с твердотопливными двигателями

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап прокомментировал вопрос о том, что Украине сейчас необходимо сделать в первую очередь, чтобы минимизировать последствия ударов РФ.

"Нам нужны все ракеты малого радиуса действия. В мире есть много старых и более современных комплексов. Нужно собирать их по всем странам, потому что нам этого не хватает. И нужно производить свое. Но своего тоже пока недостаточно. Нужно решить проблему с твердотопливными двигателями. Мы не можем обеспечить уничтожение всех этих целей только тогда, когда они уже летят над Украиной", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, необходимо уничтожать их на территории России - когда они еще только готовятся к запуску или даже производятся. Кроме того, Украине также нужно развертывать собственные системы противоракетной обороны.

"Проблема в том, что Украина в значительной степени зависит от внешних поставщиков вооружения. Германия, например, тратит много денег, но она физически не производит такого количества оружия. И мы остаемся зависимыми от того, какие решения принимают наши партнеры", - добавил Криволап.

Удары по объектам РФ: стали известны детали

Украина нанесла серию ударов по объектам на территории России. О проведении совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром в Ростовской области.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

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