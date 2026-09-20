Защита Украины под угрозой: раскрыта главная проблема с ПВО

Важное из заявлений Криволапа:
- Украине нужны ракеты малого радиуса действия
- Также необходимо решить проблему с твердотопливными двигателями
Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап прокомментировал вопрос о том, что Украине сейчас необходимо сделать в первую очередь, чтобы минимизировать последствия ударов РФ.
"Нам нужны все ракеты малого радиуса действия. В мире есть много старых и более современных комплексов. Нужно собирать их по всем странам, потому что нам этого не хватает. И нужно производить свое. Но своего тоже пока недостаточно. Нужно решить проблему с твердотопливными двигателями. Мы не можем обеспечить уничтожение всех этих целей только тогда, когда они уже летят над Украиной", - подчеркнул он в интервью Главреду.
По словам эксперта, необходимо уничтожать их на территории России - когда они еще только готовятся к запуску или даже производятся. Кроме того, Украине также нужно развертывать собственные системы противоракетной обороны.
"Проблема в том, что Украина в значительной степени зависит от внешних поставщиков вооружения. Германия, например, тратит много денег, но она физически не производит такого количества оружия. И мы остаемся зависимыми от того, какие решения принимают наши партнеры", - добавил Криволап.
Удары по объектам РФ: стали известны детали
Украина нанесла серию ударов по объектам на территории России. О проведении совместной операции сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Кроме того, Служба безопасности Украины атаковала военный аэродром в Ростовской области.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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О персоне: Константин Криволап
Константин Криволап – украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.
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