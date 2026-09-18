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Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно

Мария Николишин
18 сентября 2026, 19:40обновлено 18 сентября, 20:17
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Людей призывают оставаться в укрытиях, действуют силы ПВО.
Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно
Россия атакует Киев баллистическими ракетами / коллаж: Главред, фото: МВД, скриншот из видео

Кратко:

  • Россия атаковала Киев баллистическими ракетами
  • В столице раздались взрывы, работает ПВО

Вечером в пятницу, 18 сентября, страна-агрессор Россия атакует Киев баллистическими ракетами. В столице слышны взрывы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он написал, что в столице работают силы ПВО.

видео дня

"Киев под обстрелом баллистическими ракетами. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия из Курска в 19:25.

Уже в 19:28 стало известно, что баллистическая ракета движется через Бровары в центр Киева.

Впоследствии в Воздушных силах зафиксировали еще одну ракету, которая двигалась через Черниговскую область в направлении Киевской области.

Существует ли угроза ударов ракетами КНДР

Авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап отмечал, что приоритетом для РФ может стать использование против Украины баллистических ракет КНДР из-за их большей мощности и дальности полета.

По его словам, KN-23 - это в некоторой степени версия "Искандера-М", но ракета больше, имеет больший запас топлива и большую дальность.

"Наводят цифру до 800 км, хотя ее еще нужно проверять. Даже если дальность составляет 600 км, поразить пусковые установки KN-23 будет достаточно сложно", - подчеркнул он.

Россия атакует Киев баллистикой: раздаются взрывы, что известно
Балистические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Россия днем 18 сентября атаковала центр Одессы реактивным беспилотником. В результате атаки повреждено административное здание. Известно о трех пострадавших.

В ночь на 17 сентября российские войска применили против столицы ударные БПЛА и ракеты. В результате атаки в Днепровском районе были повреждены складское и офисное здания, жилые дома и автомобили, в Дарницком - складское здание и транспорт.

16 сентября Россия атаковала рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области. Оккупанты поразили автобус беспилотником. В результате атаки на месте погибли 5 человек, еще как минимум 7 получили ранения.

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О персоне: Виталий Кличко

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Мэр Киева с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Профессиональный боксер, выступавший в тяжелом весе, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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