Плесень исчезнет за полчаса - названо народное средство, которое выжигает грибок

Избавиться от плесени на ранней стадии можно с помощью нескольких простых домашних средств.

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Плесень на стенах / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какие домашние средства помогают удалить плесень

Как правильно очистить поражённые поверхности

Как предотвратить повторное появление плесени

Черная плесень может появиться в ванной комнате, подвале, на кухне или в других помещениях с повышенной влажностью. На ранней стадии ее можно попробовать удалить с помощью обычных бытовых средств.

Главред узнал, как избавиться от черной плесени в домашних условиях и что поможет предотвратить ее повторное появление.

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Какие средства помогают избавиться от чёрной плесени

Как пишет The Spruce, для очистки небольших участков можно использовать перекись водорода, пищевую соду, белый уксус или разбавленный хлорный отбеливатель. Перед применением любого средства его следует протестировать на незаметном участке, ведь некоторые вещества могут повредить или обесцветить поверхность.

Во время уборки важно обеспечить вентиляцию и использовать резиновые перчатки, средства защиты глаз и маску или респиратор. Важно не смешивать между собой различные химические средства. В частности, нельзя сочетать перекись водорода с хлорным отбеливателем.

Как удалить плесень с помощью соды и перекиси

Сначала нужно найти и устранить источник влаги. Проверьте места возможных протечек, в частности под раковинами, возле труб, в подвале или на чердаке.

Для очистки можно приготовить пасту из одной части перекиси водорода и двух частей пищевой соды. Смесь должна напоминать по консистенции зубную пасту.

Нанесите её на поражённый участок с помощью тряпки или щётки и оставьте примерно на 30 минут. Затем очистите поверхность влажной щёткой, промойте чистой водой и тщательно высушите.

После уборки оставьте вентилятор включенным на несколько часов, чтобы поверхность полностью высохла.

Как использовать хлорный отбеливатель

Если сода, перекись водорода или уксус не помогли, для некоторых поверхностей можно использовать разбавленный хлорный отбеливатель. Для плитки и затирки рекомендуется смешать один стакан отбеливателя примерно с 3,8 литрами воды.

Раствор наносят на поражённый участок, оставляют как минимум на 15 минут, а затем очищают щёткой. После этого поверхность нужно промыть водой и высушить.

Как избавиться от плесени на стенах / Инфографика: Главред

Во время работы с отбеливателем обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию. С окрашенными стенами и деревянными поверхностями нужно обращаться особенно осторожно, так как избыток влаги может повредить материал.

Как предотвратить появление черной плесени

Главное условие для роста плесени - избыток влаги. Поэтому важно своевременно устранять протечки и хорошо проветривать помещения.

В ванной и на кухне используйте вентиляцию, а в помещениях с высокой влажностью - осушитель воздуха. Не оставляйте мокрые полотенца, одежду или обувь надолго без просушки.

Также стоит регулярно проверять ванную комнату, подвал и другие влажные места на наличие первых признаков плесени.

Когда нужно обратиться к специалистам

Если плесень распространилась на значительную площадь, её трудно удалить или вы чувствуете запах плесени, но не можете найти источник, лучше обратиться к специалистам. Крупные колонии плесени могут потребовать профессиональной очистки и утилизации поражённых материалов.

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