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Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы

Анна Косик
18 сентября 2026, 15:41
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Украинцы уже обсуждают цены на смартфоны новой линейки.
Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы
Уже известно, сколько будут стоить в Украине новые смартфоны от Apple / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот с YouTube

Кратко:

  • В Украине стартовал предзаказ на новые смартфоны от Apple
  • Украинцев возмутила разница в ценах на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max в США и Украине
  • Продавцы определили цены на предзаказы новой линейки iPhone

Сегодня, 18 сентября, в США официально начинаются продажи линейки iPhone 18 (моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max). В Украине первые новые смартфоны компании Apple начнут продавать на неделю позже, 25 сентября.

Однако уже сейчас украинцы активно обсуждают цены на iPhone. В Threads пользовательница viktori.ria написала, что стартовая цена на iPhone 18 Pro Max в США якобы составляет 1300 долларов, а в Украине - 2675 долларов.

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"Это всегда так было, что цены более чем в два раза выше?", - спросила она других пользователей.

Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы
Обсуждение цен на iPhone новой линейки в Украине / фото: скриншот

В комментариях украинцы объяснили, что на самом деле на презентации в США цены указываются без учета налогов, тогда как в большинстве стран мира новые Pro-модели стоят от 1600–1750 и более долларов.

Новые iPhone в Украине, в свою очередь, стоят дороже из-за дополнительных расходов на налоги, логистику и высокий спрос в начале продаж.

Украинцы также отметили, что во многих магазинах цены на iPhone 18 Pro Max ниже, чем указала автор поста.

Цены на iPhone 18 Pro и 18 Pro Max: в Украине открыли предзаказы
Обсуждение цен на iPhone новой линейки в Украине / фото: скриншот

Сколько стоят iPhone 18 в Украине

Украинские продавцы уже открыли предзаказ на новую линейку смартфонов от Apple. Сейчас можно оформить предзаказ на все модели, кроме iPhone Duo. Новые смартфоны стоят:

  • iPhone 18 Pro 256 Гб - 77 999 гривен;
  • iPhone 18 Pro 512 Гб - 90 999 гривен;
  • iPhone 18 Pro 1 ТБ - 117 999 гривен;
  • iPhone 18 Pro 2 ТБ - 157 999 гривен;
  • iPhone 18 Pro Max 256 Гб - 84 999 гривен;
  • iPhone 18 Pro Max 512 Гб - 97 999 гривен;
  • iPhone 18 Pro Max 1 ТБ - 123 999 гривен;
  • iPhone 18 Pro Max 2 ТБ - 164 999 гривен.

Что нового в смартфонах линейки iPhone 18

Главред писал , что новое поколение флагманских смартфонов - iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max - будет работать на новом чипе A20 Pro, который изготавливают с использованием 2-нм технологического процесса.

По данным Apple, новый процессор имеет 10 ядер, а компания называет A20 Pro самым быстрым мобильным чипом в мире. Заявленный прирост производительности iPhone 18 Pro по сравнению с прошлогодним поколением составляет около 40%.

В состав A20 Pro входят шестиядерный CPU, семиядерный графический процессор и 32-ядерный Neural Engine, предназначенный для работы с задачами искусственного интеллекта. Apple также заявляет о 40-процентном увеличении скорости графической подсистемы по сравнению с A19 Pro. Пропускная способность оперативной памяти выросла на 50%, а саму память интегрировали непосредственно в конструкцию нового чипа.

Существенные изменения коснулись и камеры. iPhone 18 Pro станет первой моделью смартфона Apple с механической диафрагмой. Она будет физически регулировать размер отверстия объектива, благодаря чему пользователи смогут контролировать количество света, попадающего на сенсор, а также степень размытия фона.

Еще одним заметным изменением станет Dynamic Island. В новых Pro-моделях его сделают более компактным, чем в предыдущих поколениях iPhone.

Для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max предусмотрено четыре цветовых варианта. Смартфоны будут доступны в бордовом, сером или серебристом, черном и синем исполнении. При этом именно бордовый цвет станет главным акцентом новой линейки.

Изменения коснутся и показателей автономной работы. iPhone 18 Pro сможет работать без подзарядки до 36 часов, а версия Pro Max - до 45 часов. В Apple объясняют такой результат использованием самого емкого аккумулятора за всю историю iPhone.

Улучшилась и скорость зарядки. По заявлениям компании, 15 минут у зарядного устройства позволят восстановить до 50% заряда аккумулятора. А пяти минут зарядки хватит примерно на шесть часов просмотра видео.

Во время презентации Apple также показала свой первый складной iPhone. Устройство будет иметь большой внутренний экран, диагональ которого будет близка к дисплею iPad mini.

Последние новости экономики

Напомним, Главред писал, что в Украине уже 6 недель подряд снижаются цены на морковь. В настоящее время торгово-закупочная активность на рынке этих корнеплодов в Украине остается низкой, поскольку фермерам необходимо реализовать достаточно большие объемы продукции средних сортов, которая не подлежит длительному хранению.

Ранее сообщалось, что оптовые цены на топливо в Европе выросли до рекордных уровней по меньшей мере с начала 1970-х годов, при этом Украина импортирует 95% нефтепродуктов по мировым ценам.

Накануне стало известно, что доллар и евро на следующей неделе, 21-27 сентября, могут оставаться в определенных диапазонах, без резких скачков. Доллар на межбанке будет торговаться около 44,4-44,8 грн, а евро – в пределах 51,5-52,5 грн.

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Об источнике: Threads

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