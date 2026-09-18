Осталось две недели: украинская актриса поделилась, как ее шокировал врач

Лариса Руснак призналась, что пережила совершенно непростой период в жизни.

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Лариса Руснак поделилась страшным прогнозом врача / Коллаж Главред, фото Instagram/larysarusnakofficial

Кратко:

О чем рассказала актриса

Как обстоят дела с ее здоровьем сейчас

Популярная украинская актриса и телеведущая Лариса Руснак вспомнила о непростом периоде своей жизни.

Как рассказала она в интервью "РБК-Украина", осмотревший ее гинеколог сделал неутешительный прогноз о жизни и здоровье актрисы.

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"Мне врач сказал: "Вам осталось две недели". Это женская история была. Я уже дальше ничего не слышала. Врач сказал сделать операцию", - вспомнила Лариса в интервью.

Лариса Руснак о непростом периоде своей жизни / Скриншот

Впрочем, в последствии оказалось, что ей даже не нужно делать операцию.

начала читать, максимально спасаться. И никакой операции не делала. Возможно, кому-то надо было деньги заработать на операции или я не знаю. Я не оперировалась, потому что потом пошла по другим врачам. Начала совещаться. Мне сказали, что 80% женщин живут с этим нормально и это не является как таковой проблемой. Я обращалась и к психологам", - рассказала она.

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О персоне: Лариса Руснак Лариса Руснак - украинская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая, ведущая мастер сцены Киевского национального академического драматического театра имени Ивана Франко. Народная артистка Украины. С 2001 по 2019 год была ведущей программы Лото Забава на телеканалах 1+1 и ICTV. В 2003 году на этом же телеканале была ведущей информационной программы "Факты". А с 2014 по 2015 год была ведущей программы "Факты недели. Ночная стража" на том же телеканале.

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