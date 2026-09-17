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Секрет бывалых дачников: один цветок весной "взорвет" сад буйством красок

Алексей Тесля
17 сентября 2026, 23:58
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Нарциссы не требуют сложного ухода и при подходящих условиях могут радовать владельцев из года в год.
Нарциссы
Когда высаживать нарциссы / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Сентябрь подходит для высадки луковиц нарциссов
  • Эти цветы не требуют сложного ухода и радуют владельцев из года в год
  • Нарциссам необходим грунт, в котором не задерживается лишняя вода

Осенняя садовая работа обычно ассоциируется с подготовкой растений к холодам, а не с будущими цветами. Но именно сейчас стоит заняться тем, чем хочется любоваться после зимы.

По советам специалистов по садоводству, сентябрь подходит для высадки луковиц нарциссов - весной они способны превратить участок в яркий цветущий сад, пишет Express.

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Эти цветы не требуют сложного ухода и при подходящих условиях могут радовать владельцев из года в год. Главное - успеть посадить луковицы до того, как начнутся устойчивые заморозки. За осенние месяцы они успеют укорениться, а с приходом тепла начнут развиваться. Первого цветения можно ожидать примерно с марта по май.

Как правильно выбрать место

Нарциссам необходим грунт, в котором не задерживается лишняя вода. Постоянная сырость вокруг луковиц может привести к их загниванию, поэтому при тяжелой почве специалисты советуют улучшить дренаж. Для этого в землю можно добавить мелкий гравий.

При выращивании в контейнерах принцип тот же. В горшке обязательно должны быть отверстия для отвода воды. На дно можно положить слой гравия или небольших кусочков керамики, чтобы влага не застаивалась у корней.

На какую глубину высаживать луковицы

При посадке в открытый грунт луковицы рекомендуется заглублять примерно на 15 сантиметров. Такая глубина помогает растению надежно закрепиться в земле и поддерживает его после появления цветов.

В контейнере нарциссы можно разместить плотнее, чем на клумбе. Между отдельными луковицами достаточно оставить около 2,5–5 сантиметров.

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/ Инфографика: Главред

Солнце и правильный полив

Выбирать исключительно солнечное место необязательно: нарциссы способны расти и при легком затенении. После посадки важно следить за состоянием земли, особенно если осень выдалась сухой.

Полив должен быть умеренным. Почву желательно сохранять слегка влажной, но не превращать ее в постоянно мокрый субстрат. Перед очередным поливом можно просто проверить землю пальцем: если верхний слой еще влажный, дополнительная вода не требуется.

При соблюдении этих нехитрых правил осенняя посадка позволит подготовить участок к следующему сезону, когда после зимы нарциссы начнут распускаться.

Смотрите видео - секрет идеально рассады:

В этом видео авторы делятся лайфхаками по выращиванию крепкой рассады без лишних хлопот. Они подробно разбирают подготовку почвы, профилактику болезней, а также правила использования биопрепаратов.

Кроме того, вы узнаете, какие идеальные условия по температуре, влажности и свету нужны молодым растениям для быстрого роста и закалки.

Ранее садовник дал действенный совет. Один предмет очень легко использовать, а эффект от него будет заметен мгновенно.

Напомним, ранее Главред писал о том, что делать с опавшей листвой. Есть несколько замечательных вариантов, как переработать опавшие листья, чтобы они принесли пользу садовому участку и домашним растениям.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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