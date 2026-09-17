Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного хранения

Алексей Тесля
17 сентября 2026, 18:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
При обычной комнатной температуре продолжительность жизни бананов составляет примерно от двух до шести дней.
Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного хранения
Бананы можно хранить свежими намного дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео на YouTube

Вы узнаете:

  • При комнатной температуре бананы хранятся до шести дней
  • Плодоножки бананов рекомендуют обернуть кусочком алюминиевой фольги
  • Также можно воспользоваться обычной пищевой плёнкой

Бананы редко успевают надолго задержаться на кухне: они сладкие, питательные и вполне подходят для быстрого перекуса.

Однако именно короткий срок их хранения нередко становится проблемой, говорится в материале издания Express.

видео дня

Купив целую гроздь, можно обнаружить, что часть плодов уже через несколько дней покрылась тёмными пятнами, стала слишком мягкой и потеряла первоначальный вкус. В результате продукты приходится выбрасывать.

При обычной комнатной температуре продолжительность жизни бананов составляет примерно от двух до шести дней. Многое зависит от того, насколько спелыми они были в момент покупки. Пока плоды зелёные, процесс идёт относительно медленно. Но как только бананы приобретают насыщенный жёлтый цвет и достигают оптимальной зрелости, изменения ускоряются: мякоть становится мягче, кожица темнеет, а затем постепенно ухудшаются и вкус, и структура.

Замедлить этот процесс можно довольно простым способом. Для этого достаточно уделить внимание не самим плодам, а месту, откуда они начинают созревать, - плодоножкам. Их рекомендуют плотно обернуть небольшим кусочком алюминиевой фольги.

Причина заключается в этилене - веществе, которое естественным образом вырабатывают растения. Он играет важную роль в созревании фруктов и способен заметно ускорять этот процесс. Под его воздействием содержащийся в бананах крахмал постепенно преобразуется в сахара, а структура клеток изменяется. Именно поэтому зелёные плоды становятся жёлтыми и сладкими, а перезревающие бананы приобретают характерные коричневые пятна и становятся значительно мягче.

Особенно активно этилен выделяется в области плодоножки. Поэтому идея с фольгой заключается в том, чтобы частично ограничить распространение этого газа и тем самым немного замедлить созревание. В результате бананы могут дольше сохранять привлекательный внешний вид и подходящую консистенцию.

Бананы вообще относятся к фруктам, которые выделяют довольно большое количество этилена. После того как гроздь снимают с растения, этот естественный процесс не прекращается: плодоножка продолжает выделять газ, стимулирующий дальнейшее созревание.

Если обернуть верхнюю часть связки фольгой, количество этилена, попадающего непосредственно к плодам и в окружающее пространство, можно несколько уменьшить. Это не остановит созревание полностью, но способно его замедлить, благодаря чему у бананов будет больше времени оставаться свежими.

Алюминиевая фольга при этом не является единственным вариантом. При её отсутствии можно воспользоваться обычной пищевой плёнкой. Главное - уделить внимание именно плодоножкам.

Есть и ещё одно правило, которое стоит учитывать. Бананы желательно держать отдельно от фруктов, чувствительных к этилену. Выделяемый ими газ способен ускорять созревание расположенных поблизости продуктов. Особенно это касается таких фруктов, как яблоки, груши и маракуйя. Цитрусовые, включая лимоны и апельсины, к воздействию этилена значительно менее восприимчивы.

Дополнительно специалисты советуют не оставлять бананы лежать на поверхности стола или в общей фруктовой вазе. Более практичным вариантом считается специальный держатель или крючок. Подвешенное положение позволяет отделить бананы от остальных фруктов и уменьшить вероятность появления вмятин и повреждений. А поскольку механические повреждения также способствуют более быстрой порче, такой способ хранения помогает сохранить плоды в хорошем состоянии дольше.

Как дольше сохранить свежесть бананов
/ Инфографика: Главред

Как есть банан за праздничным столом: правила этикета

В привычной домашней обстановке банан обычно чистят и едят руками - в этом нет ничего необычного. Однако на официальном приёме, в дорогом ресторане или за праздничным столом правила поведения могут требовать более аккуратного обращения с фруктом.

Если банан подали во время формального застолья, его сначала следует переложить на свою тарелку. Затем с помощью ножа аккуратно срезают оба конца плода и делают небольшой продольный разрез на кожуре.

Далее банан освобождают от кожуры, используя нож и вилку, не касаясь мякоти пальцами. Очищенный фрукт оставляют на тарелке, после чего нарезают на удобные небольшие кусочки.

К столу банан едят вилкой, отрезая или отделяя по одному кусочку. Такой способ может показаться непривычным после домашнего варианта, но именно он считается более подходящим для официальной обстановки, где большое значение имеют аккуратность, сдержанность и соблюдение столового этикета.

Смотрите видео - правила хранения фруктов и овощей:

В ролике автор рассказывает, как правильно организовать хранение фруктов и овощей в жаркий сезон, чтобы они дольше оставались свежими. Большинство предложенных способов не требуют покупки специальных контейнеров, техники или других дополнительных приспособлений - достаточно немного изменить привычные условия хранения.

Кроме того, в видео рассматриваются продукты, для которых низкая температура не всегда является оптимальным решением. Отдельно разбирается соседство разных овощей и фруктов: например, картофель не стоит складывать в одно место с луком, поскольку такое хранение может ускорить их порчу. Бананы же рекомендуется держать отдельно от яблок и других плодов, активно выделяющих этилен, который способен ускорять процесс созревания и последующего перезревания фруктов.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
бананы лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:11Война
Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:44Экономика
Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

17:35Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Умерла популярная российская актриса: играла в "Место встречи изменить нельзя"

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух людей на пикнике за 47 с

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Выехал за границу благодаря Виннику: известный певец сделал признание

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Секрет идеальной манной каши: когда на самом деле нужно сыпать крупу

Последние новости

19:43

Гороскоп на завтра, 18 сентября: Львам — успех, Скорпионам — знакомство

19:31

Какие виды деревьев категорически нельзя сажать возле дома: предупреждение лесникаВидео

19:25

Зачем замораживать половинку лимона: скрытая польза домашнего трюка

19:11

Что сдерживает РФ и Украину от переговоров: в США сделали неожиданное заявление

19:05

Гороскоп Таро на завтра 18 сентября: Стрельцам - остановиться, Весам - тишина

Россия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — КриволапРоссия будет бить большим количеством баллистики по энергетике с началом отопительного сезона — Криволап
18:56

Москва идет ва-банк: Клочок раскрыл, чем Кремль будет торговаться с Европой

18:44

Что будет с курсом доллара и евро: банкир предупредил о важном нюансе 21-27 сентября

18:29

Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного храненияВидео

18:21

Минус 10% за неделю: в Украине подешевел популярный овощ, какие сейчас цены

Реклама
18:05

"Подбросили с улицы": на Львовщине прогремел взрыв возле РТЦК и СП, ранен военный

18:01

Неожиданный эффект для паркета — зачем мыть деревянный пол чаем

17:42

Не к добру: почему исчезновение или появление мышей в доме предвещает беду

17:35

Кабмин отложил подготовку энергетики к зиме — что произошло и когда она возобновится

17:34

Чтобы черника обильно плодоносила: чем нужно удобрить кусты осеньюВидео

17:07

Киев и область включены в зоны повышенного риска: что изменится для населения

17:03

Три знака зодиака вступят в новую эру: перемены начнутся уже 18 сентября

17:01

"Прижали к стеночке": Ротару унизили из-за предательницы Повалий

16:58

РФ сделает ставку на истощение: раскрыт сценарий ударов по Украине зимой

16:45

"Адские санкции" США приняты: как отреагировали Китай и Индия на удар по России

16:23

"Наложил на себя руки": популярный ведущий рассказал о личной трагедии

Реклама
16:07

Евро резко просел, доллар дорожает: новый курс валют на 18 сентября

16:05

Похолодание наступит в Украине раньше, чем ожидалось: где снизится температура

16:03

Зеленский и Трамп могут добиться перемирия между Украиной и РФ – Сибига

15:40

Какое пальто выбрать на осень 2026: стилистка разобрала 5 трендовВидео

15:22

Легендарный хит 1980 года вошел в число лучших песен всех временВидео

15:21

Россия привлекла тысячи северокорейцев к производству дронов: как их прячут

14:55

Суд обязал Львовский горсовет зарегистрировать петицию об отставке Андрея Садового

14:43

Победитель "Голоса" найден мертвым в свои 43 года

14:24

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных

14:23

Дантес попал в ДТП на своем люксовом авто и показал последствияВидео

14:07

Михаил Федоров на посту министра обороны заранее потратил миллиарды, которые сейчас должны идти на выплаты военным, - нардеп

13:40

Войну в Украине можно остановить: Зеленский сказал, кто способен дожать Путина

13:33

СМИ раскрыли детали зарубежных поездок Лаврова со своей любовницей

13:30

Российский певец украл ребенка, тайком вывез от родителей и спал с ней в Москве

13:23

Известный юрист заявил, что соратница Шабунина Каленюк приписывает себе статус адвоката, которого у неё нет

13:00

Сколько варить гречку, чтобы она получилась вкусной: повар назвал точное время

13:00

"Он служит": 21-летний сын Скрипки подписал контракт с ВСУ

12:22

Почему 18 сентября нельзя хвастаться успехами: какой церковный праздник

12:18

Как необычно называют детей в мире: современные оригинальные варианты имен

12:14

Китайский гороскоп на завтра, 18 сентября: Собакам - комплименты, Обезьянам - защита

Реклама
11:33

"Украина может ждать хороших новостей": Билецкий рассказал об операции "Вивальди"

11:27

Минус Ан-12, два Ан-26 и вертолеты РФ: Зеленский рассказал о новых ударах ВСУ

11:25

После выборов в РФ могут закрыть границы: раскрыт план Кремля по мобилизации

11:02

"Амбассадор психиатрии": Галич назвал диагнозы, из-за которых "списался" из ВСУ

10:40

"Звонили посреди ночи": известный артист рассказал о попытках россиян повлиять на него

10:18

Зеленский назначил исполняющего обязанности генпрокурора: кто им стал

10:17

Осенний посев на даче: семь лучших культур для посадки в сентябре и под зиму

10:10

Почему молоко часто портится в холодильнике: названа распространенная ошибка

10:03

"Надеюсь на чудо": Надя Дорофеева заговорила об операции после кровоизлияния

09:54

Новый план Кремля: ISW сообщил о возможных действиях РФ в Сумской области

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять