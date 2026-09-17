Бананы перестанут быстро портиться: раскрыт секрет длительного хранения

При обычной комнатной температуре продолжительность жизни бананов составляет примерно от двух до шести дней.

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Бананы можно хранить свежими намного дольше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот с видео на YouTube

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При комнатной температуре бананы хранятся до шести дней

Плодоножки бананов рекомендуют обернуть кусочком алюминиевой фольги

Также можно воспользоваться обычной пищевой плёнкой

Бананы редко успевают надолго задержаться на кухне: они сладкие, питательные и вполне подходят для быстрого перекуса.

Однако именно короткий срок их хранения нередко становится проблемой, говорится в материале издания Express.

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Купив целую гроздь, можно обнаружить, что часть плодов уже через несколько дней покрылась тёмными пятнами, стала слишком мягкой и потеряла первоначальный вкус. В результате продукты приходится выбрасывать.

При обычной комнатной температуре продолжительность жизни бананов составляет примерно от двух до шести дней. Многое зависит от того, насколько спелыми они были в момент покупки. Пока плоды зелёные, процесс идёт относительно медленно. Но как только бананы приобретают насыщенный жёлтый цвет и достигают оптимальной зрелости, изменения ускоряются: мякоть становится мягче, кожица темнеет, а затем постепенно ухудшаются и вкус, и структура.

Замедлить этот процесс можно довольно простым способом. Для этого достаточно уделить внимание не самим плодам, а месту, откуда они начинают созревать, - плодоножкам. Их рекомендуют плотно обернуть небольшим кусочком алюминиевой фольги.

Причина заключается в этилене - веществе, которое естественным образом вырабатывают растения. Он играет важную роль в созревании фруктов и способен заметно ускорять этот процесс. Под его воздействием содержащийся в бананах крахмал постепенно преобразуется в сахара, а структура клеток изменяется. Именно поэтому зелёные плоды становятся жёлтыми и сладкими, а перезревающие бананы приобретают характерные коричневые пятна и становятся значительно мягче.

Особенно активно этилен выделяется в области плодоножки. Поэтому идея с фольгой заключается в том, чтобы частично ограничить распространение этого газа и тем самым немного замедлить созревание. В результате бананы могут дольше сохранять привлекательный внешний вид и подходящую консистенцию.

Бананы вообще относятся к фруктам, которые выделяют довольно большое количество этилена. После того как гроздь снимают с растения, этот естественный процесс не прекращается: плодоножка продолжает выделять газ, стимулирующий дальнейшее созревание.

Если обернуть верхнюю часть связки фольгой, количество этилена, попадающего непосредственно к плодам и в окружающее пространство, можно несколько уменьшить. Это не остановит созревание полностью, но способно его замедлить, благодаря чему у бананов будет больше времени оставаться свежими.

Алюминиевая фольга при этом не является единственным вариантом. При её отсутствии можно воспользоваться обычной пищевой плёнкой. Главное - уделить внимание именно плодоножкам.

Есть и ещё одно правило, которое стоит учитывать. Бананы желательно держать отдельно от фруктов, чувствительных к этилену. Выделяемый ими газ способен ускорять созревание расположенных поблизости продуктов. Особенно это касается таких фруктов, как яблоки, груши и маракуйя. Цитрусовые, включая лимоны и апельсины, к воздействию этилена значительно менее восприимчивы.

Дополнительно специалисты советуют не оставлять бананы лежать на поверхности стола или в общей фруктовой вазе. Более практичным вариантом считается специальный держатель или крючок. Подвешенное положение позволяет отделить бананы от остальных фруктов и уменьшить вероятность появления вмятин и повреждений. А поскольку механические повреждения также способствуют более быстрой порче, такой способ хранения помогает сохранить плоды в хорошем состоянии дольше.

/ Инфографика: Главред

Как есть банан за праздничным столом: правила этикета

В привычной домашней обстановке банан обычно чистят и едят руками - в этом нет ничего необычного. Однако на официальном приёме, в дорогом ресторане или за праздничным столом правила поведения могут требовать более аккуратного обращения с фруктом.

Если банан подали во время формального застолья, его сначала следует переложить на свою тарелку. Затем с помощью ножа аккуратно срезают оба конца плода и делают небольшой продольный разрез на кожуре.

Далее банан освобождают от кожуры, используя нож и вилку, не касаясь мякоти пальцами. Очищенный фрукт оставляют на тарелке, после чего нарезают на удобные небольшие кусочки.

К столу банан едят вилкой, отрезая или отделяя по одному кусочку. Такой способ может показаться непривычным после домашнего варианта, но именно он считается более подходящим для официальной обстановки, где большое значение имеют аккуратность, сдержанность и соблюдение столового этикета.

Смотрите видео - правила хранения фруктов и овощей:

В ролике автор рассказывает, как правильно организовать хранение фруктов и овощей в жаркий сезон, чтобы они дольше оставались свежими. Большинство предложенных способов не требуют покупки специальных контейнеров, техники или других дополнительных приспособлений - достаточно немного изменить привычные условия хранения.

Кроме того, в видео рассматриваются продукты, для которых низкая температура не всегда является оптимальным решением. Отдельно разбирается соседство разных овощей и фруктов: например, картофель не стоит складывать в одно место с луком, поскольку такое хранение может ускорить их порчу. Бананы же рекомендуется держать отдельно от яблок и других плодов, активно выделяющих этилен, который способен ускорять процесс созревания и последующего перезревания фруктов.

Ранее Главред писал о том, что делать, чтобы бананы не становились коричневыми. Процесс созревания можно замедлить, благодаря чему бананы будут оставаться свежими до двух недель дольше.

Напомним, ранее сообщалось о том, как выглядит "настоящий" банан. Оказываются, банан может быть совсем не таким, каким мы привыкли его видеть.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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