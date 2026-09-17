Чтобы черника обильно плодоносила: чем нужно удобрить кусты осенью

Кусты черники теряют урожайность не из-за возраста, а из-за постепенного повышения кислотности почвы.

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Как ухаживать за черникой осенью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Как самостоятельно измерить кислотность почвы

Сколько удобрений вносить под один куст черники

Черника - это вкусная и полезная ягода, которую любят многие люди. Однако, чтобы куст хорошо плодоносил, за ним нужно ухаживать не только весной и летом, но и осенью.

Главред решил разобраться, как нужно удобрять чернику осенью.

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Почему кусты черники теряют урожайность

Кусты черники теряют урожайность не из-за возраста, а из-за постепенного повышения кислотности почвы - и главным виновником чаще всего является полив жесткой водой из-под крана, пишет deccoria.pl.

Комфортный для этой культуры диапазон pH составляет 3,5–4,5, тогда как на большинстве садовых участков он составляет 6,5–7,5, при таких показателях растение физически не способно усваивать питательные вещества.

Кроме того, распространенное убеждение, что правильно посаженный куст из года в год будет плодоносить все лучше и лучше, на практике не подтверждается. Условия в прикорневой зоне меняются, поэтому измерения следует проводить как минимум два раза в год - весной и в конце сезона, когда растение входит в состояние покоя и закладывает основу для следующего плодоношения.

Как измерить кислотность почвы и чем ее снизить

Для точного результата образец почвы берут с глубины около 20 см в зоне выращивания куста и передают в химико-аграрную станцию. Самостоятельно показатель определяют с помощью электронного pH-метра или прибора с раствором Геллига, которые продаются в садовых центрах; лакмусовая бумага также подходит, но дает значительно большую погрешность.

Если тест показал значение выше 4,5, медлить нельзя: кусты вянут, замедляют рост, чаще болеют, а завязь становится все беднее. Для подкисления используют гранулированную серу, готовые специализированные удобрения или кислый торф.

Быстрый, но кратковременный вариант - полив раствором лимонной кислоты из расчета чайная ложка на 10 литров дождевой воды.

Чем подкормить чернику осенью

Осенью растению критически необходимы только два элемента. Калий ускоряет одревеснение побегов и повышает их морозостойкость, фосфор способствует формированию мощной корневой системы и закладке цветочных почек, тогда как азот, стимулирующий рост зелени, в этот период противопоказан.

Смесь для удобрения готовят в бочке на 100 литров дождевой воды, работая в перчатках и защитных очках. Сначала вносят 25 г карбоната калия и тщательно размешивают, затем постепенно добавляют около 30 мл фосфорной кислоты.

Завершающий этап - 10 мл концентрата микроэлементов с бором, цинком и молибденом и 50 мл гуминовых кислот.

Кусты с явным дефицитом фосфора и калия поливают неразбавленным раствором, а ухоженные растения, которые подкармливали в течение сезона, требуют разбавления в два-четыре раза, иначе почва засолится.

Норма составляет около 5 литров на куст, вносить ее можно только во влажную почву и не под сами побеги, а по кругу проекции кроны.

Когда проводить обрезку черники и голубики – видео:

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