Когда собирать урожай капусты, чтобы сохранить ее до весны: названо точное время

Для зимнего хранения капусту важно убрать в нужный момент, когда кочаны уже достаточно плотные, но ещё не пострадали от осенних непогоды.

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Когда убирать капусту на хранение / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Когда собирать капусту осенью для длительного хранения

Как понять, что кочаны уже созрели

Какую погоду выбрать для сбора капусты

Капуста - один из тех овощей, которые могут оставаться свежими и хрустящими вплоть до весны. Но для этого важно не только вырастить крепкие кочаны, но и правильно определить момент сбора. Ошибка в несколько дней может стоить урожая: кочаны растрескаются, переувлажнятся или потеряют вкус.

Главред расскажет, как и когда правильно собирать капусту на хранение.

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От чего зависит время сбора

Прежде всего ориентироваться нужно на сорт, пишет Gardenary. Ранние сорта капусты созревают уже в июне–июле, но они не предназначены для длительного хранения - их лучше употреблять сразу. Среднеспелые сорта требуют около 100–130 дней и собираются в конце августа или в сентябре. Важно успеть до затяжных холодных дождей, ведь избыток влаги быстро испортит кочаны.

Что любит и чего не любит капуста / Инфографика: Главред

Для зимнего хранения подходят только позднеспелые сорта. Они формируются в течение 130–150 дней и даже дольше. Здесь нет четкой календарной даты - ориентироваться следует на признаки зрелости. Кочан должен быть плотным и тяжелым, при легком постукивании слышен глухой звук. Верхние листья становятся крупными, насыщенного цвета, с характерным восковым налетом. Если же они начинают желтеть - это сигнал, что капуста уже прекратила рост и готова к сбору.

Какая погода подходит для сбора капусты

Легкие заморозки до -2…-3 °С не вредят капусте, а наоборот делают её слаще и ароматнее. Холод стимулирует превращение крахмала в сахара, благодаря чему кочаны становятся вкуснее и лучше хранятся. Именно поэтому оптимальным периодом сбора поздних сортов считают вторую половину октября и начало ноября.

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Об источнике: Gardenary Gardenary - это американский онлайн-ресурс о садоводстве, ориентированный прежде всего на выращивание продуктов питания дома (овощи, зелень, ягоды, травы) в формате kitchen garden - компактного и эстетичного огорода. Платформу основала садовый дизайнер Николь Берк (Nicole Johnsey Burke) в 2017 году. Сайт публикует практические материалы по выращиванию овощей, зелени, ягод и трав. Делает акцент на приподнятых грядках, планировании посадок и органическом подходе. Предлагает образовательные курсы, руководства, книги и консультации. Николь Берк выпустила несколько книг по садоводству.

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