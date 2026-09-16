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РФ цинично ударила по центру Кропивницкого: что известно о последствиях и раненых

Инна Ковенько
16 сентября 2026, 19:08
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По предварительным данным, в результате атаки пострадали как минимум четыре человека.
Россия нанесла удар по центру Кропивницкого
Россия нанесла удар по центру Кропивницкого / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Россияне нанесли удар по центру Кропивницкого
  • На данный момент известно о четырёх пострадавших, трое из них находятся в медицинских учреждениях
  • Повреждены частные дома, детский сад и автомобили

Оккупационные войска РФ в середине дня 16 сентября нанесли удар по центру Кропивницкого. В результате атаки пострадали как минимум четыре человека. Об этом сообщил глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

"На данный момент известно о четырёх пострадавших. Трём из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

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В результате российской атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. В частности, повреждены несколько частных домов, детский сад и автомобили.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

РФ накопила тысячи дронов для нанесения ударов

Мониторинговые каналы ранее предупреждали, что Россия, вероятно, планирует задействовать 2500–3000 нереактивных беспилотников для нанесения ударов по западным областям Украины.

Отмечается, что именно такое количество БПЛА "Герань-2" в настоящее время готово к применению.

"По нашему мнению, в течение суток будет задействовано около 1000 БПЛА", - подчеркнули наблюдатели.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 13 сентября российские войска массированно атаковали западные области Украины ударными беспилотниками. В частности, в Тернопольской области зафиксировано попадание по объекту транспортной инфраструктуры и промышленному зданию. Известно об одном пострадавшем.

Напомним, пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что Россия готовит новую волну ударов по Украине сразу с нескольких направлений, а атаки могут продолжаться в течение всего дня. Есть информация, что враг может атаковать сегодня и с севера, и с востока

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области. После удара на территории АЗС вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил саму заправку и грузовые автомобили, находившиеся поблизости.

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О личности: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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Кропивницкий атака дронов
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