Сгребать листья больше не нужно: названа лучшая и более безопасная альтернатива

Нужно ли сгребать всю листву осенью и куда с ней деваться? Эксперт объяснил, что делать с листвой под деревьями, на газоне и на асфальте.

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Как убирать листья осенью - где оставлять, а где убирать / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Нужно ли сгребать листья осенью

Что делать с опавшими листьями

Как компостировать листья

Осенью полностью сгребать листья со всей территории не обязательно. Такой подход может нарушать естественные процессы в почве, влиять на зимовку насекомых и создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду. Вместо этого способ ухода следует выбирать в зависимости от того, где именно скопилась органика. Доктор философии по экологии, магистр права и ученый в сфере обращения с опасными отходами Назарий Негода в видео на своем YouTube-канале советует не применять одинаковые правила к деревьям, газонам, дорогам и асфальтированным поверхностям. Чем отличается уход за листьями в разных местах и где их действительно нужно убирать - выяснял Главред.

Нужно ли сгребать листья под деревьями

Участки под деревьями и кустами могут выполнять иную функцию, чем открытый газон. По словам специалиста, там лучше максимально сохранять естественный покров, при этом не допуская его непосредственного контакта со стволом.

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"Поэтому я бы выделял во дворах и парках постоянные участки под деревьями и кустами, где листья можно оставлять целыми и как можно меньше трогать. Листья распределяем по поверхности, оставляя свободное пространство у основания ствола", - отмечает Назарий Негода.

Такой подход не означает, что любое количество материала нужно оставлять на всех поверхностях. Для газонов специалист рекомендует другую тактику, поскольку избыточный покров может ухудшить состояние травы.

"Небольшое количество листьев можно измельчить и распределить так, чтобы трава оставалась открытой. А плотный излишек лучше убрать. И этот излишек вовсе не обязательно должен отправляться на свалку", - подчеркивает эколог.

Что делать с листьями после уборки

Собранную органику не обязательно сразу вывозить на полигон. Один из вариантов - использовать её для получения материала, который в дальнейшем можно вернуть в почву.

"Её можно компостировать или делать листовой перегной. Но здесь тоже важен результат, а не само слово "компостирование". Если органику просто сложили в кучу и забыли о ней, это ещё не значит, что мы получили качественный материал для почвы", - объясняет учёный.

Для правильного разложения нужны определенные условия. Процесс не происходит мгновенно, а листовой перегной может образовываться значительно дольше, чем обычная компостная масса.

"Компостирование требует влаги, воздуха, соответствующего соотношения материалов и времени. Листовой перегной образуется ещё медленнее. Хорошо разложившийся материал часто приходится ждать около двух лет", - отмечает он.

Почему не стоит ждать быстрого результата

Медлительность природных процессов не означает, что от них нужно отказываться. Наоборот, долгосрочный результат может быть важнее быстрой очистки территории.

"Лично меня такая длительность не пугает. Поскольку экологические решения, как и любые другие решения, вовсе не обязаны быть мгновенными. Они должны работать в долгосрочной перспективе", - убежден Назарий Негода.

В то же время не вся органика подходит для переноса под деревья или в домашний компост. Отдельного внимания требует материал с потенциальными загрязнителями.

"Есть, конечно, материал, с которым нужно обращаться отдельно. Если листва сильно поражена вредителями или смешана с дорожным мусором, бездумно переносить её под деревья или на огород уже не стоит. Домашний компост не всегда прогревается достаточно для уничтожения вредителей", - предупреждает эксперт.

Как сгребание листьев влияет на насекомых

Осенняя уборка меняет не только внешний вид территории. Листовой покров может служить местом зимовки различных организмов, поэтому его удаление способно повлиять на количество насекомых, переживающих холодный сезон.

"Мешки с листьями хорошо видны, но то, что мы вынесли вместе с ними, - нет. В 20 частных дворах исследователи провели довольно простой эксперимент. Осенью на части участков листья убрали, на других - оставили", - рассказывает учёный.

Весной на этих участках сравнивали количество насекомых, вышедших после зимовки. Результаты показали разницу, однако специалист предостерегает от слишком прямолинейной интерпретации этих цифр.

"Он очень хорошо показывает разницу между проделанной работой и результатом этой работы. Двор можно убрать за несколько часов. А вот последствия такого решения иногда проявятся лишь через несколько месяцев", - отмечает Назарий Негода.

В то же время полученные показатели нельзя автоматически трактовать как точное количество погибших насекомых. Причины разницы могут быть разными: в частности, часть организмов могла быть вынесена вместе с листьями или они могли по-другому пережить зиму.

"Конечно, эти 45 % - это не универсальные цифры. Да, ловушки показали меньшее количество насекомых. Но это не позволяет сказать, сколько из них погибло, сколько мы вынесли вместе с листьями, а сколько просто иначе пережило зиму", - подчеркивает эколог.

Почему листва важна для почвы

После опадения листьев начинается естественный цикл возвращения органического вещества в почвенную систему. В этом процессе участвуют беспозвоночные, грибы и бактерии, которые постепенно разлагают органику.

"Когда листва опадает, на землю возвращается органическое вещество и часть питательных элементов, оставшихся после того, как дерево переместило часть питательных элементов из листьев в другие ткани", - объясняет он.

Далее органический материал проходит несколько этапов разложения, а питательные элементы вновь становятся частью природного круговорота. Поэтому постоянное удаление растительного покрова может иметь последствия, которые не видны сразу после осенней уборки.

"Далее начинается работа беспозвоночных, грибов и бактерий. Одни измельчают материал, другие разлагают сложные соединения. И питательные вещества возвращаются в круговорот", - отмечает ученый.

Можно ли оставлять листья на газоне

Полностью оставлять листья на газоне также не стоит. Слишком толстый слой может перекрывать доступ света к траве и создавать условия, при которых газон начинает отмирать.

"Толстый слой листьев перекрывает траве свет. В одном эксперименте толстый слой целых листьев, который удерживали сеткой всю зиму, привел к отмиранию травы. А значительное количество измельченной листвы также повреждало ее", - предупреждает Назарий Негода.

Поэтому универсальной схемы для всех участков нет. Под деревьями естественный покров может быть полезен, тогда как на газоне его избыток придется убрать.

"Итак, оставить всё там, где оно упало, - это тоже пример плохого ухода. И здесь становится понятно, почему я вообще не люблю универсальные советы по поводу листьев и вообще чего бы то ни было. Простых эффективных решений вообще никогда не бывает", - отмечает специалист.

Где листья нужно обязательно убирать

Другая ситуация возникает на асфальте, дорогах, тротуарах и возле ливнеприемников. Там опавшая листва контактирует с поверхностным стоком, который может переносить растворенные вещества в водоотводную систему.

"Один и тот же материал под деревом, на газоне и на асфальте выполняет разные функции. Под деревьями листья могут быть частью почвенной системы и местом зимовки. На газоне его избыток может навредить траве", - объясняет специалист.

На непроницаемых поверхностях вода не впитывается в почву, а стекает в канализацию. Вместе с ней могут перемещаться питательные вещества, которые при определенных условиях влияют на состояние водоемов.

"А на асфальте начинается уже совсем другая история. Дождь вымывает из листьев растворимые вещества. На почве они могут оставаться в местном круговороте", - отмечает эколог.

Именно поэтому очистка дорог и тротуаров имеет иное значение, чем удаление природного покрова из-под деревьев. Особенно это касается территорий рядом с системами водоотведения.

"Именно поэтому я убирал листья с дорог, тротуаров и участков возле ливнеприемников", - подчеркивает Назарий Негода.

Почему листья не следует сгребать в ливневую канализацию

Неправильная уборка может лишь переместить проблему с одной территории на другую. Если органику с асфальта или дороги смести непосредственно в ливневую решетку, загрязняющие вещества могут попасть в водную систему.

Смотрите видео о том, почему нельзя сметать листья в ливневую канализацию:

"Исследования показывали, что регулярная уборка улиц может уменьшать поступление фосфора со стоком. В эксперименте именно сбор куч без очистки улицы не дал статистически значимого уменьшения поступления фосфора со стоком. Поэтому смести все прямо в ливневую решетку - это почти идеальная демонстрация того, как можно убрать проблему с глаз и одновременно помочь ей попасть туда, где она станет еще серьезнее", - подытожил он.

Для чего нужно мульчирование / Инфографика: Главред

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О персоне: Назарий Негода Назарий Негода - украинский ученый и автор научно-популярного проекта "Птица шо?", специализирующийся прежде всего на темах экологии, окружающей среды, обращения с отходами, устойчивого развития и развития украинских общин. В представлении проекта он отмечает, что имеет степень доктора философии (PhD) по экологии, степень магистра права (LLM), является ученым в сфере обращения с опасными отходами и экспертом по региональному развитию и децентрализации. Также Негода является основателем ОО "Академия интегрированного развития общин". Научная степень Негоды подтверждается данными украинского реестра диссертаций. В ноябре 2025 года он защитил диссертацию по специальности 101 "Экология" на тему "Управление медицинскими отходами с использованием мобильных плазменных технологий" в Киевском национальном университете строительства и архитектуры. Исследование посвящено технологиям обезвреживания опасных медицинских отходов и их извлечению из общего потока муниципальных отходов. "Птица шо?" - авторский украинский научно-популярный YouTube-проект Назара Негоды. В описании канала автор определяет его как площадку для людей, которые не боятся задавать сложные вопросы и искать на них ответы. Для подготовки материалов он привлекает украинских ученых, экспертов, политиков и специалистов из различных отраслей.

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