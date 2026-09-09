Куда девать опавшие листья осенью: простые способы превратить их в пользу для участка

Вместо костров на участке органику следует вернуть в почву - от листового перегноя до утепления многолетников.

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Куда девать опавшие листья / Коллаж: Главред, фото: Pexels, Pixabay

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Вы узнаете:

Что делать с опавшими листьями вместо сжигания

Как правильно заложить листовой перегной

Какие растения не стоит укрывать листьями

Сжигание опавших листьев на дачном участке - не только источник удушливого дыма: при горении органических материалов образуются вредные вещества, а в Украине уничтожение растительных остатков огнем может иметь правовые последствия. При этом сами листья не являются мусором - это органическое сырье, которое можно вернуть в почву, сообщает ТСН.

Один из самых эффективных вариантов - листовой перегной. Листья складывают в специальный контейнер, сетчатый ящик или отдельную кучу, периодически увлажняют, но не заливают водой до состояния болота. Крупные листья рекомендуется предварительно измельчить, чтобы они быстрее разлагались.

Готовый материал подходит в качестве добавки к почве, для мульчирования или подготовки грядок. Однако быстрого результата не будет: в зависимости от вида листьев и условий процесс длится от нескольких месяцев до двух лет.

Мульча и компост вместо костра

Здоровую сухую листву можно вообще не сгребать из-под деревьев и кустов или разложить на грядках в качестве мульчи. Такой слой защищает почву от пересыхания, перепадов температуры и эрозии, а со временем органическая масса постепенно перегнивает.

Ключевое предостережение касается плотности и влажности покрытия. Толстый слой мокрых листьев не стоит насыпать вплотную к стволам деревьев и основанию кустов - он препятствует доступу воздуха и создает благоприятные условия для развития нежелательных микроорганизмов.

В компостной куче листья выполняют роль углеродного компонента и лучше всего работают в сочетании с зеленой органикой - свежей травой и растительными кухонными отходами. Чтобы масса не превратилась в плотный мокрый ком, листья перемешивают с другими компонентами, а измельчение дополнительно ускоряет процесс.

Утепление многолетников: не для всех культур

Часть здоровой листвы используют и в качестве укрывного материала для некоторых многолетних растений: её раскладывают вокруг прикорневой зоны, а сверху фиксируют ветками или другим материалом, чтобы покрытие не разнёс ветер.

Универсальным этот метод назвать нельзя. Чрезмерно влажный и плотный слой не оставляют на культурах, чувствительных к высыханию.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная служба новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1", производимая "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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