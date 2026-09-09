Никакая не 'фуражка': как правильно назвать головной убор военных и пилотов на украинском

Вы узнаете:
- Как корм для лошадей дал название головному убору
- Почему "фуражка" не является украинским эквивалентом
- Какое слово используют в Вооруженных силах Украины
Название привычного форменного головного убора с окантовкой и жестким козырьком не имеет никакого отношения к одежде: слово "фуражка" образовалось от "фураж" - корма для лошадей и другого скота. В украинском литературном языке этот существительный в значении головного убора не закрепился, а уместными эквивалентами являются "кашкет" или "картуз", сообщает 24 Канал.
Цепочка заимствований уходит значительно глубже, чем армейские уставы. Украинский язык позаимствовал "фураж" из французского, где "fourrage" означает корм; это слово, в свою очередь, связано со старофранцузским названием соломы и восходит к древнегерманской лексике со значениями "корм, пища".
Изначально же речь шла не о крое, а о тех, кто носил эту вещь. Фуражиры - военнослужащие, отвечавшие за заготовку и поставку корма для лошадей, - имели собственный головной убор, и выглядела она как суконный колпак, согнутый пополам. Именно отсюда и название - фуражная шапка.
Как головной убор попал в армейский устав
Униформой в современном понимании этот предмет стал лишь в XIX веке. В Вооруженных силах Российской армии фуражку утвердили как часть формы, и свой вид она меняла несколько раз, пока не утвердилась версия с козырьком. В таком виде головной убор и перешёл по наследству Советской армии, а его размеры впоследствии стали темой для анекдотов.
Почему "кашкет" - не "своё против чужого"
Исследования украинской лексики фиксируют "фуражку" в отдельных говорах и словарях, однако статуса литературной нормы для обозначения головного убора она так и не обрела. Рекомендуемый эквивалент, впрочем, тоже имеет иноязычные корни: "кашкет" пришел через польское kaszkiet от французского casquette. То есть противостояния между исконным словом и заимствованным здесь нет - есть два заимствования с разной судьбой в языке.
Практика Вооруженных сил Украины закрепляет эту норму. Классический головной убор с козырьком для парадной и повседневной формы офицерского и сержантского состава официально называется кашкет, причем у высшего офицерского состава козырек имеет особую отстрочку.
Для повседневной основной летней полевой формы предусмотрен другой вариант - боевая кепи или полевая кепка в камуфляже, в основном ММ-14 или пиксели.
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Об источнике: 24 канал
24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.
Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.
Вещает с 1 марта 2006 года.
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