Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как заготовить базилик на зиму: самый ленивый способ заморозки

Анна Ярославская
9 сентября 2026, 11:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Целые листья темнеют после разморозки, а кубики с оливковым маслом дают заранее отмеренные порции.
Базилик
Как заморозить базилик - метод, который экономит два часа на кухне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Когда именно срезать базилик для заготовки
  • Почему бланширование листьев не оправдывает усилий
  • Как заморозить базилик без формочек и противня

Бланширование листьев базилика перед заморозкой не даёт заметного результата и не стоит потраченных усилий - к такому выводу пришла главный редактор и ведущий автор портала Rural Sprout Трейси Бесемер, которая сравнила три популярных метода заготовки зелени на зиму и добавила к ним четвёртый - свой собственный.

Собирать зелень для заморозки или сушки лучше утром - нужно дождаться, пока испарится большая часть росы. При этом важно успеть до полуденной жары. Растения желательно полить за день до сбора, тогда листья будут сочными и хорошо увлажнёнными.

видео дня

Дальше идёт подготовка, которая определяет исход всей заготовки. Листья обрезают со стеблей и выбрасывают всё повреждённое: небольшое пятнышко или коричневая кайма допустимы, но в морозильник должны попадать листья практически в идеальном состоянии. Промывают их только холодной водой - она смывает грязь и насекомых, а заодно оживляет зелень.

Ключевое требование - влага. После мытья травы сушат на воздухе или аккуратно промакивают чистым кухонным или бумажным полотенцем: при сушке это защищает от плесени, а при заморозке - от кристаллов воды и обморожения листьев.

Пакеты для хранения Бесемер советует готовить заранее - если загнуть верхушки, то лучше остаются открытыми, а пакеты с застёжкой и плоским дном стоят вертикально, что упрощает наполнение.

Вакуумный упаковщик даёт герметичность и сохраняет аромат, но воздух из обычного пакета можно откачать и соломинкой.

Три метода: от простого до "нелепого"

Самый быстрый вариант - заморозка целых свежих листьев. Противень застилают вощёной бумагой или пергаментом, раскладывают очищенные и высушенные листья и убирают в морозильник. Небольшое перекрытие листьев не критично при условии, что они абсолютно сухие. После полного промерзания их перекладывают в пакет, причём делать это стоит сразу целым пластом с помощью пергамента - тонкие листья начинают оттаивать почти мгновенно.

Второй метод предполагает бланширование, которое должно уничтожить ферменты, вызывающие порчу. Листьям хватает 15 секунд, и опускать их в кипяток лучше в сетчатом сите или дуршлаге, чтобы потом не вылавливать по одному и не переварить. Сразу после этого зелень отправляют в ванну с ледяной водой.

"Второй метод просто нелепый. Замораживание листьев базилика - это слишком много усилий. И результат не сильно отличался от того, если бы листья вообще не бланшировались", - рассказала о своем опыте Бесемер.

По ее словам, часть листьев начала буреть ещё до полного погружения в воду. В то же время сравнительное фото бланшированного и свежезамороженного базилика разницы не показало.

Третий способ - кубики базилика с маслом. Листья измельчают в кухонном комбайне до мелкой крошки и добавляют оливковое масло в таком количестве, чтобы масса держала форму. Смесь плотно утрамбовывают в формочки для льда, при желании сбрызгивают маслом сверху и отправляют в морозильник на 4–6 часов, пока кубики не начнут легко выниматься. В стандартную формочку входит одна-две столовые ложки, поэтому объём своих ячеек стоит измерить заранее - это готовые отмеренные порции для готовки.

Пласт песто вместо отдельных листьев

У каждого из трёх методов есть слабое место. Целые листья, замороженные без бланширования, быстро темнеют после разморозки или нагрева, да и рецептов под цельный лист немного. Кубики выглядят аккуратнее всего, но измельчение и утрамбовка массы в каждую ячейку остаются трудоёмкими.

Свой рабочий способ Бесемер описывает как самый ленивый: при избытке урожая она сразу делает песто и замораживает его тонким слоем на противне, застеленном пергаментом.

"Просто закиньте все ингредиенты в кухонный комбайн, включите импульсный режим, а затем выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой", - советует она.

В морозильнике противень должен стоять горизонтально. Из-за малой толщины пласт застывает полностью примерно за два часа, после чего его разламывают на куски, складывают в пакет с застёжкой и запечатывают. Дальше нужное количество просто отламывают по мере необходимости - ни раскладывания отдельных листьев, ни формочек для льда этот вариант не требует.

Логика проста: если блюдо готовится с базиликом, чеснок и оливковое масло в нём, скорее всего, тоже будут уместны.

Смотрите видео - Как заморозить соус песто на зиму:

Как писал Главред, виноград, который обычно портится уже через несколько дней после покупки, можно хранить в холодильнике целый месяц - упругим, сочным и без единого признака плесени. Для этого не нужны дорогие средства для мытья овощей или специальные приспособления - достаточно простой комбинации пищевой соды, белого уксуса и бумажных полотенец.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Трейси Бесемер

Трейси Бесемер (Tracey Besemer) - главный редактор и ведущий автор популярных материалов на портале Rural Sprout.

Управляет редакцией Rural Sprout и пишет статьи о садоводстве, домашнем хозяйстве и органическом выращивании растений.

Является "голосом" проекта: она ведёт регулярные информационные рассылки сайта по средам и пятницам, а также воскресные письма-эссе для подписчиков.

Выросла в штате Нью-Йорк, проведена детство на автономной ферме отца. В настоящее время живёт в Пенсильвании.

Придерживается практики самостоятельного производства продуктов и рационального ведения хозяйства: занимается консервированием, ферментацией, прядением и окрашиванием шерсти, сбором дикоросов и грибов.

В статьях совмещает проверенные практические методы садоводства и критическое отношение к популярным огородоводческим мифам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
базилик
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

13:14Война
РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

12:42Украина
В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

12:31Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Свекла получится сладкой и не потеряет цвет: что добавить в кастрюлю при варке

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Каменских рассказала, зачем они с Потапом соврали о расставании

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзя

Зачем заворачивать батареи в пакет перед отопительным сезоном — пропускать нельзя

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

Последние новости

13:19

Министерства во главе с Федоровым 7 лет были партнерами программ на $330 млн, а фонд, где его недавно забронировали, - исполнителем

13:14

В России выдвинули новое циничное требование по Украине: чего хочет Кремль

12:55

"Никого не осталось": популярный ведущий потерял всех членов семьи

12:55

10 сентября нужно навести порядок в доме: какой церковный праздник

12:42

РФ ударила "Шахедом" по поезду Харьков - Изюм: вспыхнул пожар, есть пострадавшие

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:40

Максим Сигалов пытается возобновить свой нелегальный бизнес с помощью владельца российского казино Pin-Up и главы фракции ЕС в Днепре Примакова

12:38

Чесночные стрелки на зиму: идеальный рецепт хрустящей закуски

12:34

Почти 5 млн грн получили после увольнения попавшие в скандал члены Высшего совета правосудия – ветеран

12:31

В Украину ворвалось "бабье лето": насколько повысится температура

Реклама
12:27

Никакая не "фуражка": как правильно назвать головной убор военных и пилотов на украинском

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

11:56

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

11:54

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

11:33

Как заготовить базилик на зиму: самый ленивый способ заморозки

11:21

Украина создает дешевую альтернативу Patriot: когда ожидаеться новая система ПВО Freyja

11:19

Как назвать сына, родившегося в сентябре: три имени с особым значением

11:03

"Появляется мужчина": Денисенко раскрыла причину разрыва с Цимбалюком

10:49

Славянск и Краматорск под угрозой: новое командование ВСУ готовится к тяжелой битве

10:46

Анапа и Новороссийск под ударом дронов: поражены ракетоносители, Су-33 и Ми-8 РФ

10:23

Surprise and Shine: когда будет презентация Apple в 2026 году и что покажут

Реклама
10:16

Необычный салат "Бунито": рецепт очень вкусного блюда за 20 минут

10:04

"Украинцы меня поймут": экс-жена Кличко приняла важное решение

09:57

"Должны вернуться": Германия готова передать Украине данные о мужчинах призывного возраста

09:43

Когда Украина перейдет на зимнее время в 2026 году: дата уже известна

09:20

США готовят план: Рубио назвал сроки возобновления переговоров Украины и РФ

08:40

Россия атакует Киев, дрон попал в многоэтажку — первые подробности

08:32

Путин хочет капитуляции: как диктатор использовал разговор с Трампом

08:20

РФ атаковала КПП на границе с Молдовой: есть жертвы среди гражданскихФото

08:01

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

07:25

РФ ударила по Днепру, разрушены дома и загорелся склад: есть раненыеФото

07:04

Зачем Путину на самом деле нужны переговоры — объясняет Виталий Портниковмнение

06:54

Взрывы и пожар в Новороссийске: что известно об атаке на ключевой порт РФ

05:55

Пономарев удивил признанием об исчезнувшей Марие Яремчук: "Она отказалась"

05:31

Их уже не купить: какие культовые продукты времен СССР навсегда исчезли с полок

05:00

Новая страница в жизни: четыре знака зодиака окажутся под счастливой звездой

04:42

Почему всё больше дачников делают отверстия в земле — результат будет виден веснойВидео

04:16

Запас на случай ЧС: как законсервировать воду в банках на десятилетияВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке улыбающейся девушки за 42 с

03:41

Даже наклоняться не нужно: европейский способ быстрого уничтожения сорняковВидео

02:49

Для чего в холодильнике оставляют миску с солью: трюк решает назойливую проблему

Реклама
01:44

Германия и Польша помогут Украине с ПВО: детали пакета поддержки

01:12

Три месяца рождения, для которых осень 2026 года станет судьбоносной

00:23

"Живу как монах": украинский актер-воин рассказал, как похудел на 40 кг

08 сентября, вторник
23:55

Фасоль сварится в несколько раз быстрее: что нужно добавить во время варки

23:33

Ползает по деревьям и сворачивается в шарик: в лесах найден необычный обитатель

23:07

США изменили подходы к прекращению войны в Украине — в МИД раскрыли подробности

22:54

Сын принца Уильяма повзрослел и стал его копией

22:50

Стеклянные душевые кабины теряют популярность: какую дешевую замену выбирают в 2026

22:33

София Ротару мощно отреагировала на обстрел Киева

22:31

"Могу умереть": муж Наталки Денисенко раскрыл причину освобождения от службы в ВСУ

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять