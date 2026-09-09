Взрывы и пожар в Новороссийске: что известно об атаке на ключевой порт РФ

После атаки на Новороссийск спутники фиксируют несколько пожаров в Краснодарском крае.

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Новороссийск оказался под массированным ударом БпЛА / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

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Ночная атака дронов спровоцировала пожар в районе порта

Спутники NASA FIRMS зафиксировали несколько очагов возгорания

Прилет пришелся по мазутному и зерновому терминалам города

В ночь на 9 сентября Новороссийск в Краснодарском крае РФ массированно атаковали дроны. В городе раздалась серия взрывов, начался масштабный пожар в районе порта.

Как сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+, атака на Новороссийск началась после одиннадцати часов вечера 8 сентября. Беспилотники заходили в город по разным направлениям

видео дня

На обнародованных видео видно мощное пламя и столб дыма над портовой инфраструктурой.

В порту Новороссийска вспыхнули пожары / t.me/exilenova_plus

По данным Dnipro Osint, в результате атаки был поражен по меньшей мере один резервуар на территории Новороссийского мазутного терминала.

Атака на Новороссийск / Фото: t.me/DniproOfficial

Также зафиксировано попадание в район зернового терминала, на который уже была атака в августе.

"Остановка экспорта зерна и других сельскохозяйственных культур в разгар сезона может дорого обойтись оккупантам", - пишет Dnipro Osint.

Атака на Новороссийск / Фото: t.me/DniproOfficial

Российские власти подтвердили атаку беспилотников и возникновение пожаров на территории нескольких предприятий, однако традиционно заявили о падении обломков дронов. Масштабы повреждений официально не раскрывают.

В Сети также распространяют данные спутниковой системы NASA FIRMS, фиксирующей несколько очагов возгорания в районе Новороссийска после атаки.

NASA FIRMS фиксирует несколько очагов пожара в Новороссийске / Фото: t.me/exilenova_plus

Новороссийск является одним из ключевых портов РФ на Черном море, через который Россия экспортирует нефть, нефтепродукты, зерно и другие грузы.

Атаки на Новороссийск

Как писал Главред, в ночь на 12 августа Силы обороны Украины провели операцию по поражению военно-морской базы России в Новороссийске. Она является одним из ключевых пунктов базирования Черноморского флота страны-агрессора. Украинские военные применили реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и морские беспилотные системы.

8 июня произошла ночная атака дронов на Новороссийск. В промышленной зоне поднялся густой дым, и горело крупнейший нефтехранилище. Очевидцы насчитали не менее 50 взрывов на территории города.

В ночь на 23 мая Силы обороны нанесли удар по порту Новороссийска. В результате удара известно о поражении нефтяных терминалов и боевых кораблей врага.

Сообщалось, что украинские подразделения совместно с другими силами глубокого поражения нанесли удары по обоим объектам - нефтяному терминалу "Шесхарис" в Новороссийске и нефтехранилищу "Грушовая Балка".

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram под адресом @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бот. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто распространяет первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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