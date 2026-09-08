Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожая

Клубни, высаженные в сентябре, перезимовывают в почве и начинают вегетацию сразу после прогрева земли.

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Правила посадки картофеля в сентябре / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как сажать картофель в сентябре под зиму

Почему осенняя посадка снижает давление вредителей

Сентябрь обычно ассоциируется со сбором урожая картофеля, но мало кто знает, что это также хорошее время для посадки клубней. В частности, существует традиционный ирландский метод, который позволяет вырастить молодой картофель чрезвычайно рано.

Главред решил разобраться, как правильно сажать картофель в сентябре.

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Как работает ирландский метод посадки картофеля

Традиционный ирландский метод предполагает зимовку клубней непосредственно в почве и дает чрезвычайно ранний урожай в самом начале следующего сезона, пишет Deccoria.

Секрет заключается в том, что осенняя теплота и влажность почвы позволяют растению сформировать мощную корневую систему до наступления сильных морозов, а как только почва прогреется, картофель стремительно наращивает надземную часть и закладывает новые клубни.

Как правильно сажать картофель в сентябре

От привычной весенней схемы процедура отличается не только сроками, но и глубиной. Борозды или лунки выкапывают примерно на 20 см, выбирая солнечный участок с плодородной и хорошо дренированной почвой.

Клубни раскладывают на расстоянии 20–30 см друг от друга, засыпают землей и формируют гребни.

Ключевой элемент технологии - толстый слой органики поверх рядов: солома, сухие листья или компостированная кора. Мульча сглаживает резкие перепады температуры почвы и сдерживает потерю влаги.

Следующей весной, когда самые сильные заморозки пройдут, укрытие частично снимают, а при прогнозе поздних заморозков молодые побеги снова защищают - например, агротекстилем.

Чем выгодна осенняя посадка картофеля

Самый очевидный бонус - календарный: первые клубни можно выкапывать уже в первые недели весны. В то же время этот метод смещает фазу наиболее интенсивного роста растения на прохладный и влажный период, что меняет всю агротехнику сезона.

На практике это означает меньший риск термического стресса от перегрева, меньшее давление со стороны вредителей - в частности, проволочников, которые наиболее активны в засуху и жару, - меньшую конкуренцию со сорняками и практически полное отсутствие необходимости поливать грядки после посадки.

ТОП-5 сортов картофеля / Инфографика: Главред

Какой картофель подходит для посадки в сентябре

Для сентябрьской посадки под зиму выбирают здоровый, крупный семенной картофель ранних и устойчивых сортов. Такие клубни быстро растут после наступления теплой погоды и дают урожай раньше среднепозднего или позднего картофеля - иногда уже через 70–90 дней после начала роста.

Важно отметить, что при осенней посадке качество посадочного материала важнее сорта: клубни должны быть твердыми и без признаков болезней.

Как сажать картофель на второй урожай - видео:

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