Посадка картофеля в сентябре: ирландский метод для раннего урожая

Вы узнаете:
- Как сажать картофель в сентябре под зиму
- Почему осенняя посадка снижает давление вредителей
Сентябрь обычно ассоциируется со сбором урожая картофеля, но мало кто знает, что это также хорошее время для посадки клубней. В частности, существует традиционный ирландский метод, который позволяет вырастить молодой картофель чрезвычайно рано.
Главред решил разобраться, как правильно сажать картофель в сентябре.
Как работает ирландский метод посадки картофеля
Традиционный ирландский метод предполагает зимовку клубней непосредственно в почве и дает чрезвычайно ранний урожай в самом начале следующего сезона, пишет Deccoria.
Секрет заключается в том, что осенняя теплота и влажность почвы позволяют растению сформировать мощную корневую систему до наступления сильных морозов, а как только почва прогреется, картофель стремительно наращивает надземную часть и закладывает новые клубни.
Как правильно сажать картофель в сентябре
От привычной весенней схемы процедура отличается не только сроками, но и глубиной. Борозды или лунки выкапывают примерно на 20 см, выбирая солнечный участок с плодородной и хорошо дренированной почвой.
Клубни раскладывают на расстоянии 20–30 см друг от друга, засыпают землей и формируют гребни.
Ключевой элемент технологии - толстый слой органики поверх рядов: солома, сухие листья или компостированная кора. Мульча сглаживает резкие перепады температуры почвы и сдерживает потерю влаги.
Следующей весной, когда самые сильные заморозки пройдут, укрытие частично снимают, а при прогнозе поздних заморозков молодые побеги снова защищают - например, агротекстилем.
Чем выгодна осенняя посадка картофеля
Самый очевидный бонус - календарный: первые клубни можно выкапывать уже в первые недели весны. В то же время этот метод смещает фазу наиболее интенсивного роста растения на прохладный и влажный период, что меняет всю агротехнику сезона.
На практике это означает меньший риск термического стресса от перегрева, меньшее давление со стороны вредителей - в частности, проволочников, которые наиболее активны в засуху и жару, - меньшую конкуренцию со сорняками и практически полное отсутствие необходимости поливать грядки после посадки.
Какой картофель подходит для посадки в сентябре
Для сентябрьской посадки под зиму выбирают здоровый, крупный семенной картофель ранних и устойчивых сортов. Такие клубни быстро растут после наступления теплой погоды и дают урожай раньше среднепозднего или позднего картофеля - иногда уже через 70–90 дней после начала роста.
Важно отметить, что при осенней посадке качество посадочного материала важнее сорта: клубни должны быть твердыми и без признаков болезней.
Как сажать картофель на второй урожай - видео:
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Об источнике: Deccoria
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