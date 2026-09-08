РФ готовит новую скрытую мобилизацию: кого хотят призвать в армию

Новые правила вступят в силу после так называемых выборов в Госдуму.

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Кремль нашел новый способ набирать армию / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Кратко:

Россия допустит к контрактам категорию здоровья "Д"

Речь идет об онкобольных, ВИЧ-позитивных, людях с инвалидностью

Правила вступят в силу после выборов в Госдуму

Страна-агрессор Россия готовит новые изменения, направленные на скрытое пополнение рядов армии, и планирует отправлять на службу граждан с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Отмечается, что российские власти "разрешат" заключать контракты для работы в тыловых подразделениях своего региона "добровольцам" с категорией здоровья "Д". К ней относятся абсолютно негодные к службе из-за самых тяжелых патологий, в частности онкологии, ВИЧ, тяжелых психических расстройств и инвалидности.

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Партизаны говорят, что новые правила вступят в силу после проведения российских псевдовыборов в Госдуму, которые должны состояться уже в этом месяце.

"Понятно, что за формулировкой о "добровольцах" скрывается банальный расчет: людьми с инвалидностью закроют позиции в тылу, а более-менее здоровых военных, которые удерживали эти места, отправят в штурмовые бригады", - заявили в "Атеш".

Они добавили, что такой шаг фактически лишит граждан последней возможности законно избежать призыва по состоянию здоровья.

Кроме того, в движении подчеркнули, что Кремль до сих пор опасается объявить полноценную мобилизацию, поэтому выжидает окончания так называемой "избирательной кампании" и прибегает к уловкам.

"Добровольное подписание контракта под давлением и манипуляциями превратится в массовую практику, что позволит без лишнего шума набрать сотни тысяч новых единиц личного состава", - подчеркнули партизаны.

В "Атеш" призвали медицинских работников, сотрудников военкоматов и местных администраций не участвовать в очередном преступлении Кремля.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Когда в РФ могут объявить мобилизацию

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму - до этого момента окончательного решения диктатора Владимира Путина не будет.

По его словам, если российский диктатор все-таки примет такое решение, украинская разведка увидит это заранее - по характерным индикаторам и признакам подготовительных мероприятий.

"Там нет демократии, все пойдут в армию - увидите", - убежден Скибицкий.

Мобилизация в РФ - что известно

Как сообщал Главред, в ГУР отмечали, что Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем.

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон говорил, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. План кремлевского диктатора Владимира Путина несложен.

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Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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