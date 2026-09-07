Бывшая Тома Круза показалась в объятиях бойфренда в Италии

Кратко:
- Как выглядела влюбленная пара
- Где она показались вместе
Популярная голивудская актриса и бывшая жена Тома Круза Кэти Холмс провела романтический отдых в Италии вместе со своим новым возлюбленным - художником Джейсоном Бардом Ярмошки.
Как пишет The Daily Mail, пара отправилась на прогулку на лодке по озеру Комо, где наслаждалась уединением, живописными видами и обществом друг друга.
На опубликованных снимках 47-летняя звезда позирует в белом бикини, загорая на борту, а также появляется в элегантном черном платье с глубоким вырезом. Влюбленные выглядели расслабленными и счастливыми: они смеялись, обнимались и не скрывали чувств.
Во время поездки Джейсон управлял лодкой, а Кэти любовалась закатом и окружающими пейзажами. В кадрах также видно, как актриса отдыхает на солнце, делает жест в виде сердца и просто наслаждается атмосферой отдыха.
Их роман стал публичным совсем недавно - в начале сентября Холмс официально подтвердила отношения в соцсетях, поздравив бойфренда с днем рождения. По данным источников, пара познакомилась летом и быстро нашла общий язык благодаря общим интересам, особенно в сфере искусства.
С тех пор их все чаще замечают вместе - сначала на светских мероприятиях, а затем и на совместных прогулках, где они не скрывали симпатии друг к другу.
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О персоне: Кэти Холмс?
Кэти Холмс - американская актриса. Наиболее известна благодаря роли Джоуи Поттер в телесериале "Бухта Доусона" (1998-2003). Была признана различными изданиями одной из самых привлекательных женщин всех времен. Была лицом рекламных кампаний брендов Garnier, Coach, Miu Miu, Ann Taylor, Bobbi Brown и пр.
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