Путин передал через посланников Трампа сигнал о войне: пойдет ли Кремль на компромисс

Путин дал понять, что не готов пойти на уступки ради мирного урегулирования. Война в Украине может перейти в новую фазу эскалации уже этой зимой.

https://glavred.info/world/putin-peredal-cherez-poslannikov-trampa-signal-o-voyne-poydet-li-kreml-na-kompromiss-10794752.html Ссылка скопирована

Путин и война в Украине - что Кремль сообщил посланникам Трампа / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

США не добились прорыва после визитов Уиткоффа и Кушнера

Кремль не отказывается от своих условий и готовится к эскалации

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин не готов отказываться от своих целей в войне против Украины и рассчитывает использовать предстоящую зиму для оказания нового давления на Киев. Об этом сообщили источники, знакомые с ходом переговоров, в комментарии изданию The Kyiv Independent.

Посланцы президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву и Киев с обновлёнными мирными предложениями. Однако после этих контактов не появилось признаков готовности Кремля к существенному изменению позиции.

видео дня

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Американская и украинская стороны стремятся ускорить переговорный процесс до начала зимы. В то же время в Киеве опасаются, что у Москвы совсем другой расчет.

"Но Путин все еще надеется сломить нас этой зимой и не готов соглашаться ни на что", - добавил украинский чиновник.

По информации собеседников издания, активизация дипломатических контактов происходит на фоне оценок разведки относительно возможного усиления российской кампании. Украинские и американские службы допускают, что РФ может прибегнуть к новой мобилизации и попытаться усилить военное давление в холодное время года.

Один из чиновников также описал возможную логику американской инициативы как попытку убедить Москву завершить войну до дальнейшего обострения ситуации.

"Их визит буквально говорит (Путину, - ред.): „Давайте завершим это; мы снимем санкции и переведем ваши активы куда-нибудь, прежде чем ситуация зайдет еще дальше"", - добавил чиновник.

На данный момент главным результатом новой дипломатической активности стала договоренность о возобновлении трехстороннего формата контактов. В то же время принципиальные разногласия между сторонами остались.

Москва, как и прежде, требует от Киева покинуть Донбасс, включая районы Донецкой и Луганской областей, которые российская армия не смогла оккупировать. Это требование остается одним из центральных условий Кремля для любого урегулирования.

Отдельно в ходе контактов обсуждалась возможность ограничения атак с воздуха. Среди вариантов рассматривалось прекращение ударов по энергетической инфраструктуре или более широкая договоренность относительно воздушных атак.

"Россия выступила против этой идеи", - сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Из-за отсутствия существенного прогресса значительная часть встреч 6 сентября в Киеве была посвящена практическим вопросам подготовки к зиме. Украинская сторона, в частности, поднимала вопрос об усилении противовоздушной обороны.

Киев сталкивается с нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot, прежде всего PAC-3, которые используются для противодействия российским баллистическим ракетам. По данным собеседников издания, переговоры дали определенные результаты именно в вопросе зимней подготовки, хотя и не принесли заметного политического прорыва.

Один из украинских чиновников также обратил внимание на нежелание американских представителей подробно комментировать содержание переговоров после их завершения. По его словам, сторонам фактически нечего было объявить в качестве результата встреч.

В ходе переговоров в Москве Уиткофф и Кушнер, по информации источников, не услышали от российской стороны принципиально новых сигналов. Кремль, как и раньше, связывает завершение войны с достижением собственных целей в Украине.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Российские представители также негативно отнеслись к планам американской делегации после Москвы посетить Киев. По словам украинского чиновника, в Кремле не хотели, чтобы посланцев возили по местам, пострадавшим от российских атак.

"Кремль четко дал понять, что не хочет, чтобы украинские чиновники водили посланников в места, разрушенные российскими атаками", - добавил он.

Украинские чиновники в то же время положительно оценили участие Джареда Кушнера в переговорном процессе, отметив его активность в поиске новых подходов. Уиткоффа собеседники издания охарактеризовали как менее вовлеченного в проработку конкретных предложений.

Американская администрация, по словам источников, получает подробную информацию о ситуации на фронте и возможных планах России. И Вашингтон, и Киев осознают риск дальнейшего обострения, связанного с возможными новыми решениями Кремля в отношении мобилизационных ресурсов.

"Главным препятствием остается нежелание Москвы идти на компромисс и убеждение Путина в том, что Россия сможет сломить Украину в течение ближайшей зимы", - отметили чиновники.

Что заявил Уиткофф после переговоров

В то же время специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры американской делегации в Москве и Киеве принесли существенный прогресс. По его словам, стороны также согласовали проведение новых трехсторонних переговоров.

"По указанию президента Трампа переговорщики из Соединенных Штатов посетили как Москву, так и Киев с целью содействия дальнейшему диалогу о прекращении российско-украинской войны. Накануне поездки россияне и украинцы договорились о трехдневном перемирии, чтобы эти переговоры могли состояться", - заявил Уиткофф .

Американская делегация встретилась с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить предложения обеих сторон. К переговорам в Киеве также присоединились представители Великобритании, Германии и Франции.

"Специальный посланник Уиткофф, Джаред Кушнер и должностные лица из Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов встретились как с президентом России Путиным, так и с президентом Украины Зеленским, чтобы обсудить предложения каждой из сторон. В Киеве к делегациям также присоединились советники по вопросам национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для совместной работы над дальнейшими шагами", - отметил он.

По словам Уиткоффа, одним из результатов переговоров стало согласование дальнейшего графика дипломатических контактов.

"Был достигнут существенный прогресс, в частности в отношении согласования графика дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы остановить убийства и добиться прочного и долгосрочного мира", - подчеркнул Уиткофф.

Когда может закончиться война - мнение военного

Реальные предпосылки для прекращения огня в войне России против Украины могут появиться в течение следующего года, однако нынешняя активизация переговоров еще не означает скорого завершения боевых действий. Об этом сообщил командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в Facebook.

По словам военного, новая волна дипломатической активности и сообщения о возможных договоренностях не должны создавать в обществе завышенных ожиданий. Он напомнил, что тема прекращения боевых действий обсуждается практически с самого начала полномасштабной войны.

"Разговоры на всех возможных уровнях о прекращении боевых действий продолжаются столько же, сколько длится сама война", - отметил Федоренко.

Отдельной проблемой командир назвал реакцию Москвы на предыдущие инициативы Киева. По его словам, попытки снизить напряженность ранее не приводили к симметричным шагам со стороны России, а ситуация на фронте демонстрирует отсутствие готовности противника соблюдать такие договоренности.

"Мы видим, что враг игнорирует любую инициативу, направленную на деэскалацию, продолжает оказывать давление и, разумеется, получает адекватный ответ", - написал Федоренко.

В то же время контакты американских представителей с Москвой и Киевом, по мнению комбрига, могут иметь практическую ценность. Прежде всего речь идет о формировании переговорного механизма, который в дальнейшем может использоваться для решения конкретных гуманитарных и других вопросов.

Одним из возможных первых результатов такого формата Федоренко назвал активизацию процессов обмена военнопленными. В то же время полноценно повлиять на прекращение боевых действий переговорная платформа сможет лишь после появления реальных условий для соответствующих договоренностей.

Оценивая позицию Кремля, военный считает, что Россия пока не утратила возможности продолжать войну. Москва также может рассчитывать на более сложный для Украины осенне-зимний период, поэтому не будет иметь достаточных стимулов останавливаться, пока будет считать дальнейшее давление выгодным.

В то же время затяжная война постепенно ослабляет саму Россию и истощает ее ресурсы. Именно накопление этих проблем, по мнению командира "Ахиллеса", может изменить ситуацию уже в ближайшей перспективе.

"Есть основания предположить, что реальные условия для прекращения огня возникнут в течение следующего года", - заявил Федоренко.

Он также предостерег украинцев от попыток связывать перспективу завершения войны исключительно с дипломатическими контактами. Украина, по его мнению, должна параллельно укреплять оборону и сохранять готовность к дальнейшей борьбе, создавая условия для будущего прекращения войны.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, представитель Белого дома отметил, что к московским переговорам присоединились представители Совета национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США. Официальный источник сообщил о более широком подходе в составе делегации для проработки различных направлений. По сообщениям, представитель Минфина Джин Лэнг принимал участие во встречах с посланником РФ Кириллом Дмитриевым, но не присутствовал на аудиенции у президента Путина.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что для Киева принципиально важно добиться справедливого и устойчивого мира, а не только формального прекращения огня. Представители США охарактеризовали переговоры как содержательные и выразили готовность продолжать работу столько, сколько будет необходимо. По итогам первой части встречи было объявлено о намерении привлечь к обсуждению Великобританию, Францию и Германию.

Президент подчеркнул готовность соблюдать режим без ударов в ходе переговорного процесса.

Читайте также:

Об источнике: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англоязычное украинское онлайн-СМИ, основанное в ноябре 2021 года, за три месяца до российского вторжения в Украину в 2022 году, бывшими сотрудниками Kyiv Post и медиа-консалтинговой компании Jnomics Media, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред