Поездки детей Меган и Гарри в школу названы "самым опасным" риском

Меган Маркл и принц Гарри все еще сталкиваются с некоторыми рисками в Великобритании.

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Меган Маркл и принц Гарри с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aseverofficial, instagram.com/meghan

Кратко:

Какая опасность грозит Меган и Гарри

Как это связано с их детьми

После возвращения в Великобританию принц Гарри и Меган Маркл столкнулись с новой проблемой - безопасностью своих детей. По данным источников, именно ежедневные поездки в школу считаются для пары наиболее рискованной ситуацией.

Как сообщает Page Six, речь идёт о регулярных маршрутах - отвезти и забрать детей из школы, - которые сложно держать в секрете. Отсутствие государственной полицейской охраны усиливает опасения, так как пара больше не имеет тех привилегий, которые были у них до отказа от королевских обязанностей.

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Принц Гарри и Меган Маркл переживают за детей / фото: instagram.com, Меган Маркл

Инсайдеры утверждают, что учебное заведение уже подготовилось: персонал предупреждён, введены дополнительные меры безопасности, а сотрудники прошли инструктаж. Однако даже это не снимает ключевых рисков, связанных с публичностью семьи.

Гарри продолжает добиваться пересмотра решения британских властей о предоставлении охраны. Он настаивает, что уровень угроз остаётся высоким: ранее упоминались потенциальные террористические риски и инциденты, связанные с безопасностью семьи.

Несмотря на это, супруги намерены самостоятельно заниматься повседневными делами, включая школьные поездки, как это было во время их жизни в США. Но именно эта "обычная" часть жизни, по мнению их окружения, и может представлять наибольшую опасность.

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О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская - американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011-2018). С 2018 года - супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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