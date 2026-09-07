РФ ударила по Запорожью дронами: под атакой оказался торговый центр

Кратко:
- Россияне атаковали Запорожье дронами
- В результате удара загорелся торговый центр
Страна-агрессор Россия в ночь на 7 сентября атаковала Запорожье беспилотниками. Под вражеским ударом оказался торговый центр. Об этом сообщил бывший глава Запорожской ОВА, председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иван Федоров.
Известно, что примерно сразу с началом новых суток в Запорожье и области объявили желтый уровень угрозы. Причиной сигнала стала угроза применения дронов.
Федоров рассказал, что враг нанес удар по ТЦ, и показал кадры последствий обстрела.
"Враг атаковал Запорожье с помощью БПЛА. Загорелся торговый центр. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Россия планирует совершенствовать реактивные ракеты
Специалист в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что РФ уже использует при атаках средства с реактивной тягой и планирует развивать это направление.
По его словам, среди них он назвал "Бандероль" - бюджетную российскую реактивную ракету. Также он отметил, что "Герань-5" уже фактически является ракетой, а не обычным беспилотником.
"Россия понимает, что у нас будут реактивные перехватчики, поэтому они будут пытаться и дальше развивать реактивные БПЛА. Мы понимаем это и будем пытаться и дальше создавать реактивные ракеты-перехватчики для противодействия", - пояснил "Флеш".
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак заявлял, что Россия расширяет перечень объектов для атак. После поражения украинской логистики и складов в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия.
Издание The Washington Post писало, что Россия усилила круглосуточные ракетные и дронные атаки по Украине сразу после тайного визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву. В Кремле сигнал Вашингтона о деэскалации расценили как проявление слабости Запада.
В то же время представитель Главного управления разведки Андрей Юсов убежден, что Россия сможет продолжать массированные удары по Украине до тех пор, пока будет сохранять способность производить, доставлять и запускать ударные беспилотники.
Читайте также:
- "Есть основания": комбриг назвал реальные перспективы прекращения войны
- Зеленский назвал главное условие завершения войны: вопрос решится только на уровне лидеров
- США увеличат производство ракет для Patriot: Зеленский раскрыл сроки
О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"
Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред