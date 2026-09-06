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Ту-95МС уже вылетели: РФ готовит массированный ракетный удар по Украине

Сергей Кущ
6 сентября 2026, 14:05
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Продолжается подготовка к следующему массированному ракетному удару.
РФ готовит массированный ракетный удар по Украине
РФ готовит массированный ракетный удар по Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия ​

Главное:

  • РФ может готовить новый массированный ракетный удар
  • Ту-95МС перебрасывают с Дальнего Востока
  • Возможную атаку прогнозируют на конец следующей недели

Следующий массированный ракетный удар России по Украине может произойти в конце следующей недели.

По информации мониторинговый канал "єРадар", происходит передислокация первого Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Энгельс" с целью оснащения крылатыми ракетами.

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"Вечером этот же самолёт совершит передислокацию на аэродром "Оленья", – говорится в сообщении.

Также мониторинговый ресурс отмечает, что это уже второй самолет за эту неделю, совершивший такой перелет. Еще пять Ту-95МС вооружены на Дальнем Востоке.

"Продолжается подготовка к следующему массированному ракетному удару, который, вероятно, состоится в конце следующей недели", – отмечается в сообщении.

Напомним, ранее военно-политический аналитик Сергей Павлюченко сделал важное заявление по поводу возможного массированного удара. Он подчеркнул, что передислокация Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Западной России существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте и повысит риск ракетных ударов по городам. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что президент Владимир Зеленский во время обращения сообщил о действиях Сил обороны по нейтрализации угроз. По его словам, атаки по аэродромам и объектам военно-стратегического значения помогут сократить возможности противника наносить ударные операции в ближайшие дни.

Как ранее сообщал Главред, руководитель Центра изучения оккупации Пётр Андрющенко высказал позицию по поводу недавних ударов. Андрющенко обратил внимание на сложные поражения Ту-95МС в Энгельсе и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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