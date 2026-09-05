Звучат как ругательства и бессмыслица: какие украинские имена удивляют мир

Украинские имена могут иметь неожиданные созвучия в других языках - пять привычных для украинцев имен, которые за рубежом могут вызвать улыбку или удивление.

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Какие украинские имена звучат странно за рубежом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Пять украинских имен с неожиданным значением

Какие имена могут удивить за рубежом

Забавные языковые совпадения украинских имен

Международное общение нередко создает забавные языковые барьеры, ведь привычные для нас имена за рубежом могут звучать необычно или ассоциироваться с другими словами. То, что для украинцев является благозвучным именем, в другом языке иногда может совпадать по звучанию с бытовым словом, грамматической конструкцией или даже сленговым выражением. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "24 Канал", некоторые популярные украинские имена могут вызывать удивление у людей из других стран именно из-за таких языковых совпадений.

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Галина - "курица" на испанском и итальянском

Имя Галина может привлекать внимание в испаноязычной и италоязычной среде из-за сходства со словом gallina. В испанском и итальянском языках оно означает "курица". Именно поэтому звучание имени может вызвать у собеседника забавную ассоциацию.

В то же время восприятие такого совпадения зависит от страны, контекста и конкретного человека, поэтому говорить об обязательном оскорбительном значении не стоит.

Татьяна - неожиданная ассоциация в Польше

Сокращённая форма имени Татьяна - Таня - может звучать необычно для польскоязычных людей. Дело в том, что польское слово tania означает "дешевая".

Из-за практически одинакового звучания имя может вызвать улыбку или кратковременное удивление при знакомстве. Именно поэтому в польскоязычной среде носительницам этого имени иногда удобнее использовать полную форму - Татьяна.

Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Илья - как французское "е"

Имя Илья для французов может звучать подобно конструкции il y a, которая означает "есть", "существует" или используется в значении "есть/находится".

Поэтому во время разговора француз может сначала воспринять знакомое звучание не как имя, а как часть обычной фразы. Это типичный пример того, как одинаковое произношение может иметь совершенно разное значение в разных языках.

Анастасия - особенность сокращения "Настя"

Сокращение "Настя" может вызывать языковую ассоциацию в англоязычной среде из-за сходства со словом nasty. В английском языке оно имеет негативные значения - в частности, "неприятный", "отвратительный" или "уродливый".

В то же время для англоязычного человека это лишь созвучие, а не значение самого имени. Чтобы избежать недоразумений, за рубежом носительницы этого имени часто используют полную форму Анастасия или другой привычный для них вариант.

Юрий - необычные созвучия в других языках

Имя Юрий также может иметь интересные языковые совпадения. В японском языке слово yūrei означает "призрак" или "дух умершего", хотя его произношение не полностью идентично украинскому "Юрий".

В испанском языке форма jura является формой глагола jurar - "клясться". Поэтому отдельные варианты произношения имени могут вызывать необычные ассоциации у носителей других языков.

Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Почему возникают такие языковые курьёзы

Подобные совпадения - обычное явление при общении между представителями разных культур. Имена собственные часто произносятся по-разному или случайно совпадают со словами, которые в другом языке имеют совершенно иное значение.

Поэтому необычное звучание имени за рубежом не обязательно означает что-то оскорбительное. Чаще всего это просто интересное языковое совпадение, которое может стать поводом для улыбки или короткой беседы об особенностях разных языков.

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Об источнике: 24 канал 24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания носил название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия. Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине. Вещает с 1 марта 2006 года. "24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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