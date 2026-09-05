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Звучат как ругательства и бессмыслица: какие украинские имена удивляют мир

Марина Иваненко
5 сентября 2026, 20:24
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Украинские имена могут иметь неожиданные созвучия в других языках - пять привычных для украинцев имен, которые за рубежом могут вызвать улыбку или удивление.
Какие украинские имена звучат необычно за рубежом
Какие украинские имена звучат странно за рубежом / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Пять украинских имен с неожиданным значением
  • Какие имена могут удивить за рубежом
  • Забавные языковые совпадения украинских имен

Международное общение нередко создает забавные языковые барьеры, ведь привычные для нас имена за рубежом могут звучать необычно или ассоциироваться с другими словами. То, что для украинцев является благозвучным именем, в другом языке иногда может совпадать по звучанию с бытовым словом, грамматической конструкцией или даже сленговым выражением. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание "24 Канал", некоторые популярные украинские имена могут вызывать удивление у людей из других стран именно из-за таких языковых совпадений.

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Галина - "курица" на испанском и итальянском

Имя Галина может привлекать внимание в испаноязычной и италоязычной среде из-за сходства со словом gallina. В испанском и итальянском языках оно означает "курица". Именно поэтому звучание имени может вызвать у собеседника забавную ассоциацию.

В то же время восприятие такого совпадения зависит от страны, контекста и конкретного человека, поэтому говорить об обязательном оскорбительном значении не стоит.

Татьяна - неожиданная ассоциация в Польше

Сокращённая форма имени Татьяна - Таня - может звучать необычно для польскоязычных людей. Дело в том, что польское слово tania означает "дешевая".

Из-за практически одинакового звучания имя может вызвать улыбку или кратковременное удивление при знакомстве. Именно поэтому в польскоязычной среде носительницам этого имени иногда удобнее использовать полную форму - Татьяна.

Наиболее популярные женсике имена
Наиболее популярные женсике имена / Инфографика: Главред

Илья - как французское "е"

Имя Илья для французов может звучать подобно конструкции il y a, которая означает "есть", "существует" или используется в значении "есть/находится".

Поэтому во время разговора француз может сначала воспринять знакомое звучание не как имя, а как часть обычной фразы. Это типичный пример того, как одинаковое произношение может иметь совершенно разное значение в разных языках.

Анастасия - особенность сокращения "Настя"

Сокращение "Настя" может вызывать языковую ассоциацию в англоязычной среде из-за сходства со словом nasty. В английском языке оно имеет негативные значения - в частности, "неприятный", "отвратительный" или "уродливый".

В то же время для англоязычного человека это лишь созвучие, а не значение самого имени. Чтобы избежать недоразумений, за рубежом носительницы этого имени часто используют полную форму Анастасия или другой привычный для них вариант.

Юрий - необычные созвучия в других языках

Имя Юрий также может иметь интересные языковые совпадения. В японском языке слово yūrei означает "призрак" или "дух умершего", хотя его произношение не полностью идентично украинскому "Юрий".

В испанском языке форма jura является формой глагола jurar - "клясться". Поэтому отдельные варианты произношения имени могут вызывать необычные ассоциации у носителей других языков.

Самые популярные мужские имена
Самые популярные мужские имена / Инфографика: Главред

Почему возникают такие языковые курьёзы

Подобные совпадения - обычное явление при общении между представителями разных культур. Имена собственные часто произносятся по-разному или случайно совпадают со словами, которые в другом языке имеют совершенно иное значение.

Поэтому необычное звучание имени за рубежом не обязательно означает что-то оскорбительное. Чаще всего это просто интересное языковое совпадение, которое может стать поводом для улыбки или короткой беседы об особенностях разных языков.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания носил название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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