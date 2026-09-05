Больше никакого уксуса: как быстро удалить накипь и отмыть кран до блеска

Перед экспериментом обязательно проверьте инструкцию производителя смесителя.

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Как отчистить сантехнику / Колаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему фольга действительно работает для очистки

Как правильно воспользоваться фольгой в ванне

Где фольгу использовать нельзя во время очистки

Если на хромированном смесителе постоянно появляется белесый налёт, не спешите покупать очередное дорогое средство.

Иногда справиться с небольшими загрязнениями можно с помощью обычной алюминиевой фольги, которая наверняка найдётся на кухне, пишет Martha Stewart.

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Почему фольга действительно работает

На первый взгляд идея кажется странной, однако ей есть простое объяснение. Алюминий значительно мягче хромового покрытия, поэтому при аккуратном трении он способен разрушать поверхностный слой минеральных отложений, не повреждая сам хром.

Твёрдость алюминия оценивается примерно в 2,5, карбоната кальция - основного компонента известкового налёта - около 3, тогда как хром имеет показатель порядка 8. Поэтому фольга может постепенно снимать отложения, которые образуются на поверхности смесителя.

Дополнительный эффект даёт трение с водой: в процессе образуются мельчайшие частицы оксида алюминия, которые действуют как мягкий абразив и помогают вернуть хрому характерный блеск.

При этом метод лучше всего подходит именно для свежего и относительно тонкого налёта. Старые, толстые и сильно затвердевшие отложения фольгой убрать значительно сложнее.

Как правильно воспользоваться фольгой

Перед экспериментом обязательно проверьте инструкцию производителя смесителя. Это особенно важно, если вы не уверены, из какого материала или с каким покрытием изготовлена его поверхность.

Дальше всё достаточно просто:

Отрежьте небольшой кусок алюминиевой фольги и слегка скомкайте его.

Намочите фольгу водой.

Осторожно обработайте участки с белым известковым налётом.

Не давите слишком сильно и периодически смачивайте поверхность.

После очистки тщательно смойте остатки загрязнений.

Вытрите смеситель насухо мягкой салфеткой из микрофибры.

Если налёт лёгкий, поверхность может довольно быстро стать заметно чище и ярче. Такой способ особенно удобен, когда нужно привести кран в порядок непосредственно перед приходом гостей и нет времени ждать, пока химическое средство подействует.

Что делать с застарелым налётом

Если известковые отложения успели превратиться в плотный твёрдый слой, одной фольги может оказаться недостаточно. Особенно часто это происходит возле основания крана и вокруг аэратора.

В такой ситуации лучше использовать кислотное средство, например обычный белый уксус. Смочите им бумажное полотенце, приложите его к загрязнённому участку и зафиксируйте сверху полиэтиленовым пакетом и резинкой.

Оставьте компресс примерно на 30–60 минут. За это время кислота поможет размягчить минеральные отложения. После этого снимите полотенце, аккуратно протрите поверхность, промойте её водой и тщательно вытрите.

Затвердевший налёт после такой обработки обычно удаляется гораздо легче.

Где фольгу использовать нельзя

Главное ограничение этого способа связано не с алюминием, а с покрытием самого смесителя.

Не стоит применять фольгу на кранах с матовым никелевым, матово-чёрным, бронзовым, латунным или золотистым покрытием. Такие поверхности могут быть гораздо чувствительнее к механическому воздействию. Трение способно оставить царапины, изменить оттенок или сделать отделку тусклой.

Поэтому прежде чем чистить смеситель необычным способом, убедитесь, что производитель допускает подобную обработку.

Алюминиевая фольга - скорее быстрый домашний способ для лёгкого налёта на обычном хромированном покрытии, а не универсальная замена чистящим средствам. Для толстых минеральных отложений эффективнее сначала размягчить их уксусным раствором, а уже затем аккуратно удалить остатки загрязнения.

/ Главред

Смотрите видео - прочистка засоров:

Для борьбы с сильным засором мужчина решил не использовать готовые инструменты и соорудил собственное приспособление. Основой конструкции стал старый сантехнический трос, к которому он при помощи проволоки прикрепил новый гибкий шланг.

Чтобы самодельное устройство не отклонялось при движении по трубе и без труда проходило внутрь канализации, конструкцию дополнили изогнутым металлическим элементом. Подходящую деталь мужчина нашёл среди старых вещей и приспособил её в качестве направляющей.

Благодаря такому решению шланг удалось точно направить в канализационную трубу и подвести непосредственно к месту засора.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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