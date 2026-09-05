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Украина и РФ договорились о локальном перемирии: где действует прекращение огня

Анна Косик
5 сентября 2026, 14:20обновлено 5 сентября, 14:52
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В МАГАТЭ назвали цель объявления локального прекращения огня.
Украина и РФ договорились о локальном перемирии: где действует прекращение огня
Украинская и российская стороны якобы конструктивно взаимодействовали / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Главное:

  • Вокруг ЗАЭС объявлено перемирие
  • Украинские специалисты во время режима прекращения огня будут ремонтировать ЛЭП
  • Обе стороны сотрудничали с МАГАТЭ ради ядерной безопасности

Сегодня, 5 сентября, вступило в силу локальное прекращение огня между страной-агрессором Россией и Украиной для проведения ремонта на Запорожской АЭС. Об этом сообщили в МАГАТЭ.

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси объяснил, что перемирие было объявлено для того, чтобы провести ремонт линии электропередач для возобновления электроснабжение ЗАЭС.

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ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
ЗАЭС / Инфографика: Главред

ЗАЭС потеряла связь с единственной оставшейся ЛЭП еще 20 августа в результате атак. Поэтому в ближайшие дни может произойти полное отключение электроэнергии на станции, так как запасы топлива для дизельных генераторов истощаются.

"Украинские техники начнут ремонт линии позже сегодня, после разминирования территории, сообщил гендиректор Гросси, добавив, что обе стороны конструктивно сотрудничают с МАГАТЭ ради ядерной безопасности", - говорится в сообщении.

Заметим, что это уже седьмое объявленное перемирие вокруг ЗАЭС, которое было согласовано для предотвращения ядерной аварии.

Могут ли США взять Запорожскую АЭС под свой контроль

Главред писал, что по словам политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, на практике реализация сценария по управлению США ЗАЭС может оказаться чрезвычайно сложной.

Главной проблемой остается присутствие украинских и российских войск, а также нежелание России покидать территорию атомной станции. Так что нейтралитет обеспечить в таких условиях почти невозможно.

Ситуация на Запорожской АЭС – последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские беспилотники сорвали попытку России интегрировать захваченную Запорожскую атомную электростанцию ​​в собственную энергосистему.

Ранее сообщалось, что Россия превратила временно оккупированную Запорожскую АЭС в Энергодаре в собственную военную базу. Прямо в машинных залах 1, 2, 5 и 6 энергоблоков, где все шесть ядерных реакторов находятся в состоянии "холодной остановки", оккупационная армия разместила военную технику.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею совместного управления Украиной Запорожской АЭС с российской стороной. Он заявил, что это невозможно реализовать.

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Об источнике: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии - международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, включая ядерное оружие, сообщает Википедия.

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