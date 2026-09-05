Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

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- Дом загорелся в результате попадания российского ударного дрона в Борисполе
- Повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома, возник пожар
Жилой дом загорелся в результате попадания российского ударного дрона в Борисполе Киевской области в ночь на субботу, 5 сентября.
В результате загорелись квартира и крыша 9-этажного дома, сообщили в Киевской областной военной администрации.
"В результате вражеской атаки в Борисполе повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. Возник пожар на крыше и в одной из квартир", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели и все необходимые службы.
Угроза новых ударов РФ: важное предупреждение
В предстоящий период российские войска могут изменить характер воздушных атак по Украине, сделав их более масштабными и разнотипными.
По данным источников РБК-Украина, уже в сентябре РФ может организовать до четырех крупных комбинированных налетов. Предполагается, что в таких ударах одновременно будут использоваться различные виды ракетного вооружения и ударные дроны.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.
Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
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Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
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