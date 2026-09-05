Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Регионы

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Алексей Тесля
5 сентября 2026, 01:47
google news Подпишитесь
на нас в Google
Повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома, возник пожар.
Screenshot
В Борисполе попадание по жилому дому / Коллаж: Главред, фото: t.me/s/ivisti, скриншот

Главное:

  • Дом загорелся в результате попадания российского ударного дрона в Борисполе
  • Повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома, возник пожар

Жилой дом загорелся в результате попадания российского ударного дрона в Борисполе Киевской области в ночь на субботу, 5 сентября.

В результате загорелись квартира и крыша 9-этажного дома, сообщили в Киевской областной военной администрации.

видео дня

"В результате вражеской атаки в Борисполе повреждены крыша и верхний этаж 9-этажного жилого дома. Возник пожар на крыше и в одной из квартир", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают спасатели и все необходимые службы.

инфографика шахед, шахед, шахеды
/ Инфографика: Главред

Угроза новых ударов РФ: важное предупреждение

В предстоящий период российские войска могут изменить характер воздушных атак по Украине, сделав их более масштабными и разнотипными.

По данным источников РБК-Украина, уже в сентябре РФ может организовать до четырех крупных комбинированных налетов. Предполагается, что в таких ударах одновременно будут использоваться различные виды ракетного вооружения и ударные дроны.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Борисполь атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

01:47Регионы
Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:45Украина
Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

22:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Песню 1987 года назвали одной из лучших рок-композиций о любви

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Жара до +34 сменится непогодой: когда Украину накроют дожди и грозы

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Богатство уже на пороге: три знака зодиака привлекут финансовый успех

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре

Старый пень исчезнет сам по себе, без лопаты: чем его нужно посыпать в сентябре

Последние новости

02:35

Предсказание даты собственной смерти: ученые поразили неожиданным открытием

01:47

Взрывы и мощный пожар: РФ ударила дроном по многоэтажке под Киевом

00:45

Силы обороны получили приказ соблюдать прекращение огня: СМИ о деталях перемирия

00:00

Мыши больше не вернутся: один простой трюк поможет прогнать грызуновВидео

04 сентября, пятница
22:58

Трамп раскрыл детали миссии Кушнера и Уиткоффа: какие предложения Киеву и Москве

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
22:50

Пустые консервные банки еще послужат: как с пользой использовать их в быту

22:04

Лук пролежит свежим до полугода: раскрыт главный секрет идеального храненияВидео

21:51

"Точка соприкосновения" не переводится на украинский дословно: как сказать правильно

21:45

Сколько еще РФ будет бить по Украине: в ГУР назвали главное условие прекращения ударов

Реклама
21:40

Они лишают полноценного сна и энергии: какие вещи стоит убрать из спальни

21:13

РФ резко усилила штурмы на нескольких направлениях: где враг идет на прорыв

21:04

Стиральная машина скачет во время стирки: почему и когда нужно бить тревогуВидео

20:54

Правила пересечения границы ЕС станут более жесткими: что изменится с 6 сентября

20:38

Украинские корни, европейский стиль: 5 стильных редких имен для девочек

20:07

Украина не будет наносить удары по России — Зеленский назвал причину

20:00

Против беспокойства и кошмаров: какие 3 растения стоит положить под подушку

19:58

О коре и щепках можно забыть: 8 растений для идеальной живой мульчиВидео

19:41

Грызуны покинут участок без ловушек и яда: какие 3 растения советуют посадить эксперты

19:40

Перец начнёт краснеть на глазах: что нужно срочно сделать с кустами в сентябреВидео

19:21

Жизнь изменится к лучшему: 3 знака, которым предстоит успех с 7 сентября

Реклама
19:10

Войну дронов нужно перенести в Россию: Коваленко рассказал, как остановить террормнение

18:59

РФ готовит 4 массированные атаки в сентябре: СМИ узнали, куда и чем ударит враг

18:56

Как защитить запасы круп от моли: специи и хитрости для длительного хранения

18:39

"Шахед" навели с земли: "Флеш" раскрыл новые детали удара по зданию СБУ в Киеве

18:39

Рекордный урожай ежегодно: самые простые для выращивания фруктовые деревьяВидео

18:29

Налет и грязь в унитазе исчезнут через 15 минут: две ложки чего следует засыпать

18:23

Когда Уиткофф и Кушнер прибудут на переговоры с Путиным и Зеленским — новые детали

18:10

Зачем смачивать бумагу для выпечки: секреты опытных поваров

18:01

Пономарев впервые появился на публике с молодой избранницей - как она выглядит

17:42

Только не на помойку: зачем хитрые хозяйки кладут винные пробки в вазоныВидео

17:36

Главный оберег осени: какое растение нужно занести в дом в сентябре

17:33

Украинскую делегацию звали в Москву на переговоры с Путиным: NYT раскрыл детали

17:26

Три знака зодиака окажутся в числе главных счастливчиков недели - кто они

17:23

"Путь длиной в три года": сын Виктора Павлика заговорил несмотря на диагнозВидео

16:55

Второй в 27 лет: известная украинская блогерша сообщила о разводе

16:31

"Вышла замуж": тайную свадьбу Lida Lee и Даниэля Салема рассекретили в сети

16:28

Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией — Буданов сделал заявление

16:23

Новый вызов для Украины: "Флеш" рассказал, как РФ научилась противодействовать Starlink

16:20

Россия ударила дроном по зданию СБУ в центре Киева, есть раненые: что известно

16:10

Минус один: умер пропагандист "России 24", близкий друг Соловьева

Реклама
16:02

Почему 5 сентября нельзя ходить в старом наряде: какой церковный праздник

16:01

Доллар и евро резко обвалились: новый курс валют на 7 сентября

15:40

"Нет сомнений": когда Россия прекратит террор Киева дронами, названы сроки

15:40

Как правильно носить широкие джинсы: стилистка назвала 4 важных условияВидео

15:05

Юлия Санина публично обратилась к мужу, который уехал из Украины

14:49

Гороскоп на завтра, 5 сентября: Раков ждут сюрпризы, Львов — стресс

14:17

Алину Гросу заподозрили во второй беременности - певица сделала признание

14:10

Одна привычка на парковке "убивает" колеса авто: что не стоит делать водителямВидео

13:56

"Чуваки, все четко!": "Братья Гадюкины" возвращаются на большую сцену

13:21

Скандал дошел до президента: петиция по поводу Потапа набрала 25 тысяч подписей

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять