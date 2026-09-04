В террористической России сообщили о смерти одного из пропагандистов.

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Умер российский пропагандист / Коллаж Главред, фото Стархит

Кратко:

Что случилось с пропагандистом

С кем он был связан

В террористической России скончался ведущий самого лживого телеканала "Россия 24" Алексей Вишневецкий.

Как пишут российские пропагандисты, он занимался газетами, телевидением, документальными фильмами, "Сегоднячко", "Честный детектив", пропагандистскими каналами "Россия 1" и "Россия-24".

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Умер российский пропагандист / Фото Москва 24

По словам террориста и российского ведущего Владимира Соловьева, они дружили. "Мы дружили, наверное, лет 40. И получается, что 15 лет он был моим заместителем. Сначала пять лет в службе документальных фильмов ВГТРК, а теперь вот почти 10 лет, девять по крайней мере, в Союзе журналистов России. Он, конечно, стал очень-очень известным, таким уважаемым, - отметил Соловьев.

Сообщается, что пропагандист умер в возрасте 61 года от инфаркта.

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