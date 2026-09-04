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Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией - Буданов сделал заявление

Юрий Берендий
4 сентября 2026, 16:28
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Буданов заявил, что условия для прекращения огня в войне могут появиться не раньше весны 2027 года. Украину ждет новая зимняя серия атак со стороны РФ.

Когда начнётся режим прекращения огня в войне с Россией — Буданов сделал заявление
Условия для прекращения огня вряд ли будут достигнуты до весны 2027 года - Буданов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха

Ключевые тезисы:

  • Буданов не ожидает прекращения огня до весны 2027 года
  • Переговоры могут возобновиться в сентябре
  • РФ готовит новую зимнюю кампанию ударов

Условия для прекращения огня между Украиной и Россией вряд ли будут сформированы к весне 2027 года. При этом переговорный процесс может возобновиться уже в конце сентября. Перед этим Москва попытается усилить давление на Украину новой зимней кампанией ударов. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The New York Times.

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По словам Буданова, в настоящее время обе страны находятся в очередном витке военного противостояния, пытаясь улучшить свои позиции перед возможным дипломатическим урегулированием. В то же время он ожидает возобновления переговоров при посредничестве администрации Дональда Трампа в конце сентября.

Ожидается, что в Киев могут прибыть специальный посланник США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Ранее они несколько раз посещали Москву, однако в украинскую столицу пока не приезжали, несмотря на официальные приглашения.

Буданов считает, что даже при отсутствии доверия между сторонами переговоры остаются необходимыми, поскольку военное противостояние не может длиться бесконечно.

"Не тратьте время на попытки доказать свою правоту. Конечно, мы не можем доверять друг другу, потому что находимся в состоянии войны. Это логично и понятно. В то же время обе стороны понимают, что им нужно искать решение. Война не может длиться вечно", - отметил Буданов.

Отдельные контакты между представителями Украины и России, по его словам, не прекращались даже тогда, когда переговорный процесс на высшем уровне фактически зашел в тупик. Буданов также рассказал о многолетнем взаимодействии с главой российской военной разведки Игорем Костюковым.

"За эти годы нам удалось добиться многого, в частности в вопросах военнопленных", - сказал Буданов.

Одним из мотивов перехода Буданова на должность главы Офиса президента в январе этого года он назвал возможность непосредственно заниматься дипломатическим треком. На тот момент в мирном плане оставались два наиболее сложных вопроса - будущее оккупированной Россией атомной электростанции и территория Донбасса, которую продолжает контролировать Украина.

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

В ходе переговоров в Абу-Даби украинская сторона рассматривала различные модели управления спорной территорией после завершения боевых действий. Среди вариантов обсуждались привлечение частных военных подрядчиков, передача управления структуре, связанной с мирной инициативой Трампа, а также создание совместных украинско-российских гражданских администраций.

В то же время Буданов выступил против любого решения, которое дало бы России формальные основания заявить о контроле над украинской территорией. По его мнению, Москва не должна получить политическое вознаграждение за то, чего не смогла достичь военным путем.

Ближайшие месяцы, по оценке главы Офиса президента, могут оставаться особенно сложными для Украины. Он связывает это с ожидаемой попыткой России провести очередную масштабную зимнюю кампанию ракетных и дронных ударов.

"Хотя переговоры могут возобновиться в этом месяце, условия для прекращения огня вряд ли будут созданы до весны (2027 года, - ред.). Ожидается, что Россия попытается сломить Украину ещё одной стратегической зимней кампанией бомбардировок - четвёртой за время войны. Переговоры рано или поздно к чему-то приведут. Нельзя воевать всю жизнь", - сказал Буданов.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими типами ракет РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По его словам, Россия также ранее делала Киеву предложения, которые выходили далеко за рамки обычного переговорного формата. В частности, украинской стороне предлагали провести следующий раунд встреч непосредственно в Москве, где теоретически могла состояться встреча с Владимиром Путиным.

Для Буданова такая поездка была сопряжена с очевидными личными рисками, поскольку в России его разыскивают по обвинениям, выдвинутым еще во время его работы в военной разведке Украины. Несмотря на это, он заявил о готовности рассматривать нестандартные шаги ради завершения войны.

"Я готов к любому шагу, который положит конец войне", - при условии, что условия будут приемлемыми для Украины, - заявил Буданов.

Поездка украинской делегации в Москву в итоге не состоялась, а переговоры после этого зашли в тупик.

Каково единственное условие завершения войны

Война против Украины не закончится, пока Владимир Путин не откажется от имперских амбиций в отношении Киева. В нынешних условиях переговорное урегулирование остается маловероятным из-за принципиальной несовместимости позиций Москвы и права Украины на существование. Об этом говорится в материале Atlantic Council.

Российская политика в отношении Украины имеет не только геополитическое, но и историко-идеологическое измерение. В Кремле распад СССР воспринимают как несправедливость, а контроль над Украиной рассматривают как часть более широкого проекта восстановления имперского влияния.

"Хорошо задокументированные усилия России по искоренению украинской идентичности опровергают предположение о том, что нынешнее вторжение может завершиться какой-либо формой переговорного урегулирования. На самом деле не может быть никакого содержательного компромисса между геноцидными намерениями России и стремлением Украины выжить. Украинское население прекрасно это понимает, что помогает объяснить, почему они продолжают бороться с таким мужеством и решимостью", - отмечают журналисты.

В то же время в материале обращают внимание на возможный экономический путь воздействия на способность Кремля продолжать войну. Речь идет прежде всего об ужесточении ограничений в отношении российской топливной отрасли.

Старший научный сотрудник Атлантического совета и редактор независимого издания China-Russia Report Джозеф Вебстер считает, что именно давление на топливный сектор может стать одним из факторов, способных изменить ситуацию на фронте и внутри России.

По его мнению, внутренние проблемы с доступностью топлива могут оказаться для российского руководства более ощутимыми, чем значительная часть предыдущих санкционных мер. В частности, дефицит бензина способен создать для Кремля дополнительное политическое и экономическое давление.

"По мнению американского аналитика, именно дефицит бензина внутри РФ способен создать для Кремля гораздо более серьёзные проблемы, чем многие предыдущие санкционные меры", - говорится в материале.

Война России против Украины - что известно о ходе мирных переговоров

Напомним, как ранее сообщал Главред, советник Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путин не намерен добровольно завершить войну. Подоляк подчеркнул, что ритуальные заявления Путина не следует воспринимать как реальное намерение к миру.

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости прекращения боевых действий между Россией и Украиной. Трамп подчеркнул, что США стремятся к хорошим отношениям с обеими странами. Он также отметил, что между лидерами существует значительная вражда и что Вашингтон заинтересован в восстановлении контактов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выдвинул новые требования к условиям завершения конфликта и назвал неприемлемым замораживание войны. Лавров выступил с тезисом о необходимости учитывать реалии на месте в любых договоренностях. Он также обвинил Запад в якобы нежелании урегулировать конфликт и настаивал на учете территориальных завоеваний РФ.

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О персоне: Кирилл Буданов

Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года по 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.

С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.

В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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