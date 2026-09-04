Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке инопланетянина и троглодита за 43 с

Визуальные тесты тренируют внимательность, концентрацию, память и способность замечать даже незначительные детали. Об этом пишет Jagranjosh.
Сегодня предлагаем проверить свою наблюдательность с помощью занимательной головоломки. Перед вами две картинки с изображением инопланетянина и троглодита. На первый взгляд они кажутся полностью идентичными, однако между ними спрятаны три различия.
На решение задачи дается всего 43 секунды. За это время нужно внимательно сравнить оба изображения и определить все несовпадения.
Не спешите: отличия могут быть совсем небольшими и находиться в самых неожиданных местах. Измениться мог цвет какого-либо предмета, исчезнуть отдельный элемент или появиться деталь, которой нет на другой картинке.
Подобные задания позволяют потренировать скорость визуального восприятия, концентрацию и способность быстро находить мелкие изменения.
Получилось обнаружить все три отличия за 43 секунды?
Если найти все различия с первого раза не удалось, расстраиваться не стоит. Еще раз внимательно сопоставьте изображения, а затем сверьтесь с подсказкой и попробуйте свои силы в других головоломках.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.
Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.
Другие ребусы:
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки рядом с пирамидой за 43 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в парке за 43 с
- Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на выставке за 42 с
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