Девушка показала, как убрать налет за 3 минуты: нужен всего один предмет

Женщина нашла простой способ удалить стойкие пятна от жесткой воды без уксуса. Сухая стальная вата вернула сантехнике блеск за три минуты.

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Женщина нашла простой способ удалить стойкие пятна от жесткой воды / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Какое неожиданное средство удалило многолетний налет за три минуты

Почему необычный способ очистки сантехники вызвал споры в Сети

Для каких поверхностей популярный метод может оказаться опасным

Пятна от жесткой воды появляются из-за отложений кальция и магния. Постепенно они образуют мутный налет, из-за которого краны, душевые лейки и другие металлические поверхности выглядят грязными даже после уборки.

Женщина перепробовала множество способов очистить сантехнику от стойкого известкового налета, однако привычные средства не дали желаемого результата. Вернуть металлическим деталям блеск ей помогла ультратонкая стальная вата маркировки 0000. Своим наблюдением она поделилась на форуме Reddit.

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Обычно такие загрязнения пытаются удалить при помощи уксуса, лимонного сока или специальных средств. Однако пользовательница форума рассказала, что в ее случае ни один из распространенных способов не сработал.

Как женщина очистила сантехнику без уксуса

Стойкий налет достался женщине, предположительно, от предыдущих жильцов и успел покрыть душевые принадлежности Kohler. После нескольких неудачных попыток она решила воспользоваться стальной ватой с маркировкой 0000 - это наиболее тонкая разновидность материала.

"Я перепробовала множество рекомендованных средств для удаления пятен от жесткой воды с сантехники, и единственное, что наконец-то сработало, - это стальная вата 0000", - написала женщина, опубликовав фотографии до и после уборки.

Фото до очистки сантехники / Фото: Reddit

По ее словам, никаких дополнительных чистящих средств не потребовалось. Женщина использовала материал в сухом виде и осторожно протирала металл круговыми движениями.

"Я начала аккуратно протирать ею металл, и сразу же начали отходить остатки. Я полировала поверхность круговыми движениями, и это заняло около трех минут", - рассказала она.

Фото после очистки сантехники / Фото: Reddit

После обработки в ванне остались мелкие частицы стальной ваты. Их женщина собрала влажной бумажной салфеткой.

"Чтобы внести ясность, я не использовала никаких других средств. Только сухую стальную вату № 0000, которую в отчаянии заказала на Amazon", - подчеркнула автор публикации.

Необычный способ вызвал споры

Некоторые пользователи Reddit усомнились в необходимости механической очистки. Один из комментаторов заявил, что смесь уксуса и моющего средства также способна справиться с подобными загрязнениями.

Однако женщина ответила, что уже испытывала этот метод, но он оказался недостаточно эффективным. Она предположила, что причиной стал особенно толстый слой старого налета.

Сухая стальная вата № 0000 / Фото: OLX

Другие участники обсуждения посоветовали после уборки протереть сантехнику вощеной бумагой. По их словам, такая обработка может замедлить повторное образование пятен.

Смотрите в видео о том, как легко убрать пятна от жесткой воды:

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