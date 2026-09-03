Более 20 выстрелов: в Киеве расстреляли директора клиники репродуктологии

Полиция объявила о проведении специальной операции и ведет розыск вооруженного нападавшего.

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Стрельба в Киеве / Коллаж: Главред, фото: полиция

Кратко:

В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба

Известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь врачи

Полиция и КОРД ищут и пытаются задержать вооруженного преступника

В Святошинском районе Киева утром 3 сентября произошла стрельба. На данный момент известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь врачи. Об этом сообщила полиция Киева.

"Сообщение о стрельбе в Святошинском районе поступило в правоохранительные органы сегодня утром. На данный момент известно об одном пострадавшем, ему оказывают помощь врачи", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что в настоящее время в столице продолжается специальная полицейская операция по задержанию вооруженного преступника. По тревоге мобилизован личный состав территориального и главного управлений полиции.

К поискам и задержанию подозреваемого привлечены также дополнительные силы полиции, в частности бойцы спецподразделения КОРД.

По данным Telegram-каналов, стрельба могла произойти возле больницы недалеко от станции метро "Житомирская". В то же время официальных подробностей о месте происшествия полиция пока не сообщала.

Обновлено 12:53 Впоследствии в полиции сообщили новые подробности стрельбы. Предварительно установлено, что правонарушитель произвел более 20 выстрелов в 71-летнего мужчину, только что вышедшего из салона автомобиля. Потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали.

Как сообщили правоохранители, мужчина является директором столичной клиники репродуктологии.

"В Киеве мужчина в упор расстрелял директора столичной клиники репрудоктологии - начато уголовное производство", - говорится в сообщении.

Событие произошло около 10:00 у входной двери медицинского учреждения в Святошинском районе столицы.

В настоящее время продолжаются меры по задержанию лица, причастного к совершению преступления. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, а также мотив стрельбы. На месте производятся неотложные следственные действия.

По факту покушения на умышленное убийство возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Перестрелка в Киеве - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 2 сентября в Днепровском районе Киева произошла перестрелка, участниками которой были представители СБУ и ГУР

Инцидент со стрельбой произошел в столичном районе Березняки в ночь на 2 сентября и продолжился утром. Обстоятельства происшествия стали известны после заявления начальника штаба Российского добровольческого корпуса Александра Фортуны о якобы похищении в Киеве заместителя командира РДК по боевой работе Степана Каплунова.

"Тимур", руководитель "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки, в состав которого входит Российский добровольческий корпус, заявил о конфликте с сотрудниками СБУ. По его словам, силовики якобы похитили одного из боевых командиров ГУР, а впоследствии открыли огонь по представителям разведки.

В Службе безопасности Украины представили другую версию событий. Там заявили, что сотрудники правоохранительных органов проводили неотложные следственные действия в рамках расследования уголовного дела о теракте, который, по данным следствия, был организован российскими спецслужбами.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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