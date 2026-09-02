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Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения

Юрий Берендий
2 сентября 2026, 20:32
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Зеленский поручил проверить действия участников инцидента.
Перестрелка между СБУ и ГУР: Зеленский раскрыл детали и анонсировал кадровые решения
Перестрелка между СБУ и ГУР - Зеленский анонсировал кадровые решения / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Ключевые тезисы:

  • Зеленский анонсировал кадровые решения после перестрелки
  • В Украине введут два уровня воздушных угроз
  • Комендантский час и работа метро могут измениться

СБУ и ГУР проведут внутренние расследования после перестрелки между отдельными подразделениями спецслужб в Киеве, а по ее итогам возможны кадровые решения в отношении участников инцидента. Об этом сообщил Владимир Зеленский в обращении, которое транслировал Офис президента Украины.

видео дня

По его словам, Генеральная прокуратура и Государственное бюро расследований должны установить все обстоятельства происшествия. Президент подчеркнул, что государство не допустит подобных вооруженных конфликтов между украинскими силовиками.

"Что касается сегодняшней абсолютно позорной ситуации между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве. Мы разговаривали с Генеральным прокурором Русланом Кравченко. Генеральный прокурор и Государственное бюро расследований выяснят все детали: будут проверены все показания и заявления участников этой истории, вся ситуация шаг за шагом. Должна быть ответственность, в том числе кадровые решения руководителей спецслужб в отношении участников случившегося, и должны быть проведены внутренние расследования в обеих службах", - заявил Зеленский.

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика

Президент отдельно обозначил пределы применения оружия украинскими силовиками. По его словам, подобные инциденты внутри страны не могут иметь оправдания независимо от обстоятельств.

"Стрелять здесь, в Украине, можно только по российским оккупантам для защиты Украины. Ни одна другая перестрелка никогда не будет восприниматься нашим государством как нечто, что кому-то разрешено", - подчеркнул Зеленский.

В то же время глава государства сообщил о договоренностях с партнерами относительно усиления украинской противовоздушной обороны. В частности, Германия должна передать дополнительные ракеты для систем ПВО.

"Мы подробно обсуждаем с нашими партнерами дополнительный пакет средств ПВО. Сегодня у нас есть решение Германии: будут еще дополнительные ракеты для ПВО, канцлер мне это сегодня подтвердил, спасибо тебе, Фридрих", - сказал президент.

Отдельно власти работают над изменениями, которые должны позволить городам не останавливаться во время длительных воздушных тревог. Речь идет о новом подходе к определению уровня опасности и соответствующих ограничений для населения, бизнеса и местных властей.

"Сегодня премьер-министр Украины Корецкий предложил вполне конкретные изменения, которые назрели. Во-первых, мы введем более четкое определение угроз. Сирена, которая одинаково обозначает все типы воздушных угроз, на данном этапе войны является устаревшей, и нужно конкретно обозначать, что угрожает и как реагировать людям, бизнесу, государственным структурам, местным властям", - отметил Зеленский.

Предусматриваются два уровня опасности - желтый и красный. Для каждого из них планируется отдельный порядок действий, а также обновленное звуковое оповещение.

По словам президента, при желтом уровне городская инфраструктура должна продолжать работу. Для Киева это может означать изменения в работе метро и общественного транспорта.

"Механизм нового реагирования, разработанный совместно с нашими военными и ГСЧС Украины, будет обозначать два уровня угрозы - желтый и красный. Должно быть обновлено звуковое предупреждение об угрозе. При желтом уровне должны быть обеспечены такие условия, чтобы города не останавливались", - сообщил Зеленский.

Еще одним направлением изменений станет режим комендантского часа. Президент поручил пересмотреть его формат и временные рамки, чтобы обеспечить больше возможностей для работы людей и предприятий.

"Соответственно, в Киеве будет больше возможностей для работы метро, больше общественного транспорта. Это ответственность городских властей, и на уровне городских властей есть подтверждение, что они готовы это обеспечить. Сейчас нужно пересмотреть формат и временные рамки комендантского часа, чтобы и у людей, и у бизнеса было больше возможностей работать и делать все необходимое", - подчеркнул президент.

Пересмотр алгоритмов реагирования планируется не только для столицы. По словам Зеленского, аналогичный аудит должны провести другие города и общины, оценивая целесообразность действующих ограничений в зависимости от характера угрозы.

Параллельно власти готовят дополнительную поддержку бизнеса, в частности логистических компаний, обеспечивающих поставки в города и общины. Президент поручил правительству проработать расширение соответствующих кредитных программ и регулярно оценивать потребности предпринимателей.

Еще одной задачей станет увеличение количества модульных и мобильных укрытий. Зеленский призвал правительство и городские администрации ускорить эту работу.

"Я попросил премьер-министра подготовить для бизнеса такие программы, которые позволят максимально быстро обеспечить больше модульных укрытий, больше мобильных укрытий. Городские администрации тоже должны внести свой вклад в эту работу. Должно быть больше укрытий различного формата. Нужно действовать так, чтобы у людей была защита", - заявил он.

Отдельно президент сообщил, что направил в Верховную Раду Украины два важных законопроекта по борьбе с "колл-центрами".

"Нужно полностью покончить с таким явлением, как "мошеннический колл-центр". Будет ужесточена уголовная ответственность для тех, кто организует такие "колл-центры", кто наживается на них и кто так или иначе ведет эту мошенническую деятельность. Наши правоохранительные органы уже предпринимают необходимые шаги, и им нужно предоставить больше законодательных инструментов. Я прошу парламентариев безотлагательно рассмотреть эти законопроекты", - отметил президент.

Зеленский также заявил, что после предупреждения Украины об опасности дронов в российском воздушном пространстве отдельные авиакомпании начали отказываться от рейсов в российские аэропорты.

"Мы получаем информацию, что первые авиакомпании начали отказываться от выполнения рейсов в российские аэропорты после нашего заявления об угрозе со стороны дронов, которая объективно существует в небе России", - сообщил президент.

Как будет работать новая система объявления тревог - комментарий эксперта

Воздушные тревоги в Украине могут стать более локализованными, а уровень реагирования - зависеть от реальной близости угрозы. Такой подход должен снизить влияние длительных сигналов опасности на население и городскую экономику. Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский в комментарии Главреду.

Предложенная модель предусматривает разные меры в зависимости от ситуации. При таком подходе тревога на всей территории города не будет объявляться автоматически при каждой потенциальной угрозе.

"Например, условно красный уровень - это когда существует непосредственная угроза. А если один БПЛА кружит над Киевским водохранилищем и полчаса в Киеве действует тревога - это очевидная ситуация условно желтого уровня, когда должен быть сигнал: внимание, следите за сообщениями", - объясняет Вишлинский.

Стрельба в Киеве - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, СБУ сообщила, что во время следственных действий в Днепровском районе Киева был сорван теракт ФСБ и произошла перестрелка с участием СБУ и ГУР. СБУ отметила, что операция и перекрытие движения были направлены на обеспечение безопасности во время следственных действий. По данным СМИ, трое сотрудников ГУР получили ранения.

КГГА сообщила об изменениях в движении общественного транспорта в связи с инцидентом на месте происшествия. В сообщении отмечается, что изменения в движении транспорта коснулись нескольких маршрутов из-за перекрытия улицы. По указанию КГГА автобусы № 87, № 95 и № 108 были перенаправлены по объездным маршрутам.

Советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Зеленский требует от силовых ведомств предоставить общественности официальную информацию о происшествии, поскольку ранее соответствующие структуры не комментировали ситуацию. По словам Литвина, президент резко отреагировал на ситуацию и обратился к руководителям соответствующих структур с требованием объяснить обстоятельства инцидента.

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Об источнике: Офис Президента Украины

Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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