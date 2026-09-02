Зачем сыпать соду со льдом в раковину — секрет, который спасет раковину

О чём вы узнаете:
- Зачем добавлять лед в кухонный измельчитель
- Сода поможет устранить запах остатков пищи
Кухонный измельчитель пищевых отходов ежедневно контактирует с остатками пищи, жиром и влагой. Со временем на его внутренних поверхностях и резиновом защитном элементе могут скапливаться органические остатки, которые становятся причиной неприятного запаха. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает издание El Cronista, для профилактического ухода за измельчителем можно использовать кубики льда и пищевую соду. Лед помогает механически удалить часть остатков с внутренних поверхностей, а сода может нейтрализовать неприятные запахи. В то же время такой способ не заменяет регулярную очистку и не предназначен для устранения серьезных засоров.
Основная польза метода
Кубики льда помогают удалять прилипшие частицы пищи с внутренних элементов измельчителя во время его работы. Соль, которую иногда добавляют вместе со льдом, может усилить механический эффект очистки. Пищевая сода, в свою очередь, используется преимущественно как средство для нейтрализации неприятных запахов.
Однако этот метод следует рассматривать именно как профилактическую меру. Он не предназначен для устранения серьезных засоров и не заменяет очистку труб и других частей системы.
Как очистить измельчитель
Перед началом работы убедитесь, что внутри нет посторонних предметов, а руки не приближаются к камере измельчителя. Не проверяйте её пальцами, даже когда прибор выключен.
Сначала включите холодную воду и измельчитель, после чего постепенно добавьте несколько кубиков льда. По желанию можно добавить небольшое количество поваренной соли. Дайте прибору поработать в течение короткого времени, а затем выключите его и оставьте воду течь еще несколько секунд.
Видео о том, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине, можно посмотреть здесь:
После этого можно насыпать небольшое количество пищевой соды на внутренние поверхности и смыть её холодной водой. Резиновый защитный элемент следует отдельно протереть влажной губкой или салфеткой, ведь именно под ним могут скапливаться остатки пищи.
Для регулярного ухода достаточно промывать измельчитель холодной водой после использования и не допускать накопления большого количества пищевых отходов. Если появился стойкий запах, вода плохо сливается или прибор работает необычно, лучше прекратить его использование и проверить систему на наличие засора.
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Об источнике: El Cronista
El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах.
Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.
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