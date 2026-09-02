Зачем сыпать соду со льдом в раковину — секрет, который спасет раковину

Как избавиться от запаха в измельчителе без химии? Лед и пищевая сода помогут провести профилактическую очистку кухонного измельчителя и освежить его.

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Как очистить измельчитель пищевых отходов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Зачем добавлять лед в кухонный измельчитель

Сода поможет устранить запах остатков пищи

Кухонный измельчитель пищевых отходов ежедневно контактирует с остатками пищи, жиром и влагой. Со временем на его внутренних поверхностях и резиновом защитном элементе могут скапливаться органические остатки, которые становятся причиной неприятного запаха. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, для профилактического ухода за измельчителем можно использовать кубики льда и пищевую соду. Лед помогает механически удалить часть остатков с внутренних поверхностей, а сода может нейтрализовать неприятные запахи. В то же время такой способ не заменяет регулярную очистку и не предназначен для устранения серьезных засоров.

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Основная польза метода

Кубики льда помогают удалять прилипшие частицы пищи с внутренних элементов измельчителя во время его работы. Соль, которую иногда добавляют вместе со льдом, может усилить механический эффект очистки. Пищевая сода, в свою очередь, используется преимущественно как средство для нейтрализации неприятных запахов.

Однако этот метод следует рассматривать именно как профилактическую меру. Он не предназначен для устранения серьезных засоров и не заменяет очистку труб и других частей системы.

Как очистить измельчитель

Перед началом работы убедитесь, что внутри нет посторонних предметов, а руки не приближаются к камере измельчителя. Не проверяйте её пальцами, даже когда прибор выключен.

Сначала включите холодную воду и измельчитель, после чего постепенно добавьте несколько кубиков льда. По желанию можно добавить небольшое количество поваренной соли. Дайте прибору поработать в течение короткого времени, а затем выключите его и оставьте воду течь еще несколько секунд.

Видео о том, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине, можно посмотреть здесь:

После этого можно насыпать небольшое количество пищевой соды на внутренние поверхности и смыть её холодной водой. Резиновый защитный элемент следует отдельно протереть влажной губкой или салфеткой, ведь именно под ним могут скапливаться остатки пищи.

Сода против муравьев / Инфографика: Главред

Для регулярного ухода достаточно промывать измельчитель холодной водой после использования и не допускать накопления большого количества пищевых отходов. Если появился стойкий запах, вода плохо сливается или прибор работает необычно, лучше прекратить его использование и проверить систему на наличие засора.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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