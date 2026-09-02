Когда в Украине изменят правила комендантского часа и объявления тревог - ОП

Изменения в режиме комендантского часа затронут передвижение, транспорт и работу предприятий.

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Новые правила реагирования на воздушные тревоги - когда они вступят в силу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Изменения в комендантском часе могут быть приняты 3 сентября

Правительство также обновит правила реагирования на воздушные тревоги

В Киеве планируют изменить работу транспорта во время тревог

Правительство может уже 3 сентября утвердить изменения в режиме комендантского часа и правилах реагирования на воздушные тревоги. Речь идет не только о продолжительности комендантского часа, но и о правилах передвижения и других ограничениях. Об этом сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Новини.LIVE.

"Скорее всего, завтра правительство утвердит изменения, как только сегодня доработает все детали", - сказал советник президента в комментарии журналистам. видео дня

По словам Литвина, Кабинет министров и киевские городские власти сейчас дорабатывают предложенный формат. К обсуждению присоединился мэр Киева Виталий Кличко, а представители власти также провели консультации с бизнесом и учли его замечания.

Литвин отметил, что предложения уже представлены премьер-министру, а окончательное решение, скорее всего, будет принято уже завтра. Отдельно будут пересматриваться временные ограничения и порядок передвижения в столице.

Что этому предшествовало

Президент Владимир Зеленский ранее поручил обновить систему оповещения и сделать её более дифференцированной в зависимости от характера угрозы.

"Будут введены два уровня обозначения конкретной угрозы - желтый и красный уровни. В качестве базовых показателей для желтого уровня - налет дронов, для красного уровня - ракетная опасность, включая угрозу баллистических атак, а также массированные атаки", - заявил Зеленский.

Отдельным направлением станет географическое уточнение зон опасности. По замыслу властей, сигнал должен распространяться прежде всего на ту территорию, где существует реальная угроза, а звуковые оповещения будут различаться в зависимости от уровня опасности.

Параллельно власти должны определить, какие государственные учреждения, предприятия и другие объекты смогут продолжать работу во время желтого уровня. Также планируется обновить требования к укрытиям и расширить возможности для установки мобильных и модульных конструкций.

В Киеве изменения коснутся и общественного транспорта. Во время "желтого" уровня будет в полном объеме работать Сирецко-Печерская линия метро, а количество наземного транспорта планируется увеличить для компенсации ограничений на Святошинско-Броварской линии.

Сферу образования, по решению правительства, менять не планируется. Школы и детские сады будут работать по действующим правилам, тогда как для медицинских учреждений предусмотрена дополнительная финансовая поддержка.

Пересмотр правил не должен быть разовым: правительство, местные власти, бизнес и силовые структуры планируют еженедельно оценивать эффективность алгоритмов реагирования и при необходимости их обновлять.

Как будет работать новая система объявления тревог - комментарий эксперта

Воздушные тревоги в Украине хотят разделить на несколько уровней, чтобы масштаб ограничений для населения и бизнеса соответствовал реальной опасности. Новая система также должна позволить точнее определять территорию, для которой существует угроза. Об этом сообщил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский в комментарии Главреду.

Предложенный подход предусматривает отказ от одинакового режима реагирования на потенциальный риск и непосредственную опасность. Это, по словам экономиста, могло бы сократить потери для городской экономики и дать предприятиям больше возможностей для организации работы.

"Должно быть несколько уровней тревоги, более локализованное объявление тревоги. Например, условно красный уровень, когда существует непосредственная угроза. А если один БПЛА кружит над Киевским водохранилищем, а в Киеве полчаса длится тревога - это очевидная ситуация условно желтого уровня, когда должен быть сигнал: внимание, следите за сообщениями", - объясняет Вишлинский.

Отдельным элементом системы может стать её оперативная корректировка в зависимости от изменения направления движения беспилотника. В таком случае предупреждение для конкретной территории усиливалось бы по мере приближения угрозы.

"Чтобы вы могли вовремя укрыться, если он движется в направлении места, где вы находитесь, должен быть уже, соответственно, красный уровень тревоги", - отмечает Вишлинский.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила о подготовке двух режимов воздушной тревоги для Киева. Она подчеркнула, что предложены желтый и красный режимы для различных типов атак и определения работы учреждений в каждом случае. По ее словам, во время желтого режима работа может продолжаться или приостанавливаться по усмотрению учреждения, а во время красного режима работу приостановят.

Экономист Андрей Новак пояснил, что экономические последствия воздушных тревог зависят от географии и реакции предприятий. Он подчеркнул, что экономический эффект различается в зависимости от того, охватывает ли тревога одну область или значительную часть страны. Новак также отметил, что реакция предприятий варьируется от полной остановки до продолжения работы, а для оценки последствий он рекомендовал анализировать данные в рамках квартала.

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вишлинский предупредил о влиянии тревог на учебный процесс и занятость родителей. По его оценке, регулярные перерывы в обучении могут сокращать рабочее время родителей и особенно нагружать матерей школьников. Вишлинский также отметил, что если тревоги сохранятся после 1 сентября, это может привести к переезду семей в более безопасные регионы и смещению инвестиций.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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