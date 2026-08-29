Воздушные тревоги дорого обходятся Украине: раскрыт главный фактор риска

Тревога в Киеве и тревога в другом регионе имеют разный экономический эффект, пояснил Андрей Новак.

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Эксперт оценил экономический ущерб от воздушных тревог / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, alerts in ua

Важное из заявлений Новака:

Тревоги имеют разный экономический эффект

Каждая воздушная тревога - это разная реакция у разных субъектов

Экономические последствия воздушных тревог из-за обстрелов РФ зависят, прежде всего, от географии, заявил экономист Андрей Новак.

"Тревога в Киеве и тревога в другом регионе имеют разный экономический эффект. И совершенно разные последствия возникают, когда угроза объявлена в одной области и когда она одновременно распространяется на значительную часть страны, - подчеркнул он в интервью Главреду.

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По словам эксперта, еще один важный фактор, который следует учитывать фактор - это реакция предприятий.

"Кто-то останавливает или приостанавливает свои процессы, кто-то не реагирует и продолжает. Поэтому каждый раз каждая воздушная тревога - это разная реакция у разных субъектов", - объяснил он.

Экономист считает более корректным анализировать последствия хотя бы в пределах квартала. Тогда можно оценить, например, сколько перевозок было отменено или перенаправлено, как изменились пассажирские и грузовые потоки, объемы продаж и другие показатели.

"Флеш" предупредил о возможных ударах РФ по крупным ТЦ

Россия может продолжить наносить удары по крупным торговым объектам в Украине, считает советник президента по технологическим вопросам Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, потенциальная угроза сохраняется как для Киева, так и для населенных пунктов, расположенных ближе к линии фронта.

Эксперт призвал граждан не игнорировать воздушную тревогу и максимально быстро покидать торговые центры после получения сигнала.

"Сейчас мы видим, что у россиян нет никаких красных линий, морали или чего-то еще. И если вы где-то находитесь в торговом центре и слышите сигналы тревоги, у вас есть буквально минута-другая, чтобы покинуть торговую сеть", - сказал "Флеш".

Отдельно Бескрестнов обратил внимание на крупные магазины формата "Эпицентр". Он считает, что из-за масштабов таких объектов и особенностей их инфраструктуры они могут представлять повышенный риск.

"Эпицентр" - это не просто магазин, это магазин-склад. И сейчас мы видим, что происходит в Одессе: россияне начали атаковать именно "Эпицентры", потому что это очень крупные торговые сети", - заявил советник президента по технологическим вопросам.

По словам Бескрестнова, характер потенциальных целей может зависеть от их масштаба. Небольшие магазины, по его оценке, менее вероятно станут объектами массированных атак, тогда как крупные торговые комплексы могут рассматриваться российскими войсками как более значимые цели.

Ранее Главред писал, что в Украине не наблюдается дефицита продовольствия, несмотря на повреждение и уничтожение отдельных распределительных центров.

Напомним, российская сторона ведет системную кампанию в соцсетях, чтобы подтолкнуть украинцев к массовым закупкам товаров первой необходимости после ударов по продовольственным складам.

Как сообщалось, в ближайшее время покупатели могут столкнуться с ограниченным ассортиментом, локальным дефицитом скоропортящихся товаров (молочная продукция, охлажденное мясо, рыба, детское питание) и ростом цен.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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