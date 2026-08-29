Пламя охватило фуры с зерном: РФ атаковала юг Одесчины, есть жертва и раненые

Кратко:
- Армия РФ массированно атаковала юг Одесской области
- Погиб один человек, еще трое - получили ранения
- Уничтожены пять грузовиков с зерном, еще три - повреждены
Российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По его словам, в результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.
"На месте удара идет ликвидация последствий вражеской атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление россиян против мирных людей", - добавил Кипер.
В ГСЧС также сообщили, что в результате атаки РФ загорелись 8 грузовых автомобилей с продуктами питания, а также сухая трава рядом. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.
К ликвидации последствий от ГСЧС привлекалось 14 пожарных и 3 единицы пожарной техники.
Что говорят в Воздушных силах
Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 29 августа армия РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М", а также 267 ударными БпЛА.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.
Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях, а также падение обломков на четырех локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.
Атака на Киев и область - новости
Как писал Главред, в ночь на 29 августа российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. Есть разрушения и пострадавшие.
В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.
Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе. Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребовалась.
Утром в субботу мэр столицы Виталий Кличко предупредил о движении новой группы БПЛА - российская атака продолжается.
Напомним, пять человек пострадали в результате атаки РФ на предприятие в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после падения или попадания беспилотника возник масштабный пожар и началась детонация.
Угроза ракетного обстрела в течении ближайших 48 часов - что известно
Основной целью нового удара российских агрессоров может стать Киев.
Повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.
Подчеркивается, что в ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет.
"Высокая вероятность обстрела Киева и области в ближайшие 48 часов. Об этом разведсообщество США предупредило власти Украины. Оценка количества ракет - до 25", - сказано в сообщении.
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О персоне: Олег Кипер
Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.
Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:
- следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
- прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
- руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).
В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.
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