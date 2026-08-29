Пламя охватило фуры с зерном: РФ атаковала юг Одесчины, есть жертва и раненые

Пять грузовых автомобилей с зерном сгорели дотла, еще три грузовика повреждены.

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Враг нанес массированный удар по Одесской области / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

Армия РФ массированно атаковала юг Одесской области

Погиб один человек, еще трое - получили ранения

Уничтожены пять грузовиков с зерном, еще три - повреждены

Российская оккупационная армия массированно атаковала юг Одесской области. Один человек погиб, еще трое - пострадали. Об этом утром 29 августа сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, в результате атаки огнем полностью уничтожены пять грузовых автомобилей с зерном, еще три грузовика повреждены.

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"На месте удара идет ликвидация последствий вражеской атаки. Правоохранители документируют очередное военное преступление россиян против мирных людей", - добавил Кипер.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

В ГСЧС также сообщили, что в результате атаки РФ загорелись 8 грузовых автомобилей с продуктами питания, а также сухая трава рядом. Пожарные оперативно ликвидировали пожары.

К ликвидации последствий от ГСЧС привлекалось 14 пожарных и 3 единицы пожарной техники.

Что говорят в Воздушных силах

Как сообщили в ВС ВСУ, в ночь на 29 августа армия РФ атаковала Украину противокорабельной ракетой "Оникс", баллистической ракетой "Искандер-М", а также 267 ударными БпЛА.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 233 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге, востоке и центре страны.

Зафиксированы "прилеты" на 15 локациях, а также падение обломков на четырех локациях. Кроме того, часть вражеских средств поражения не достигла своих целей, информация по ним уточняется.

Отчет Воздушных сил ВСУ 29 августа 2026 / t.me/kpszsu

Атака на Киев и область - новости

Как писал Главред, в ночь на 29 августа российская оккупационная армия атаковала Киев и область дронами. Есть разрушения и пострадавшие.

В Святошинском районе российская атака вызвала пожар в одной из квартир на 9-м этаже девятиэтажного жилого дома. Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и кровлей на ориентировочной площади 3 кв. м.

Также в Святошинском районе зафиксированы повреждения в частном секторе. Двое жителей частного дома обратились за медицинской помощью к медикам скорой. Госпитализация им не потребовалась.

Утром в субботу мэр столицы Виталий Кличко предупредил о движении новой группы БПЛА - российская атака продолжается.

Напомним, пять человек пострадали в результате атаки РФ на предприятие в селе Мила Бучанского района Киевской области, где после падения или попадания беспилотника возник масштабный пожар и началась детонация.

Угроза ракетного обстрела в течении ближайших 48 часов - что известно

Основной целью нового удара российских агрессоров может стать Киев.

Повышенная угроза ракетного обстрела сохраняется в течении ближайших 48 часов.

Подчеркивается, что в ходе массированного удара по Украине РФ может применить до 25 ракет.

"Высокая вероятность обстрела Киева и области в ближайшие 48 часов. Об этом разведсообщество США предупредило власти Украины. Оценка количества ракет - до 25", - сказано в сообщении.

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О персоне: Олег Кипер Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия. Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности: следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;

прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;

руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год). В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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