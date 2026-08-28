Зачем брызгать уксус на стены: малоизвестный лайфхак для дома

Как избавиться от плесени на стенах: белый уксус может помочь очистить небольшие очаги, но сначала важно устранить источник влаги.

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Как быстро очистить стену от плесени / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Белый уксус поможет очистить стены

Как правильно обработать пораженный участок

Почему плесень может появиться снова

Появление плесени на стенах из-за чрезмерной влажности - распространенная проблема во многих домах. Небольшие очаги поражения можно попробовать очистить без дорогих химических средств с помощью обычного белого уксуса. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, белый уксус без разбавления можно использовать для очистки небольших участков стен, пораженных плесенью. Уксусная кислота помогает бороться с некоторыми видами плесени, а сам метод подходит только для поверхностных и небольших очагов. Если проблема носит масштабный характер или связана со структурной влажностью, понадобится профессиональное вмешательство.

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Почему уксус используют против плесени

Белый уксус содержит уксусную кислоту, которая может воздействовать на некоторые виды плесени на бытовых поверхностях. Благодаря этому его используют как доступное домашнее средство для очистки небольших пораженных участков.

В то же время уксус не стоит считать универсальным способом борьбы с плесенью. Если грибок проник глубоко в пористые материалы или занимает значительную площадь, поверхностной очистки может быть недостаточно.

Как очистить стену от плесени

Перед началом работы необходимо хорошо проветрить помещение и позаботиться о защите. Рекомендуется использовать перчатки, маску и защитные очки, поскольку во время очистки споры плесени могут попадать в воздух.

Затем неразбавленный белый уксус наносят непосредственно на пораженный участок с помощью распылителя. Поверхность должна быть хорошо смочена средством.

Оставьте уксус действовать на 30–60 минут. После этого поверхность нужно почистить щеткой с жесткой щетиной, удалить остатки чистой влажной тряпкой и тщательно высушить.

Перед обработкой большого участка желательно проверить действие уксуса на небольшом незаметном участке. Это особенно важно для окрашенных или деликатных поверхностей.

Несмешивайте уксус с хлорсодержащими средствами. Такое сочетание может привести к образованию опасных паров.

Видео о том, как удалить плесень, можно посмотреть здесь:

Почему плесень появляется снова

Сама по себе очистка стены не устраняет причину появления плесени. Если в помещении постоянно скапливается влага, проблема может вернуться даже после тщательной обработки.

Среди распространенных причин - протечки воды снаружи, неисправности скрытых труб, влага, поступающая от фундамента, конденсат после душа или приготовления пищи, а также недостаточная вентиляция.

Поэтому после очистки важно не только высушить стену, но и устранить источник избыточной влаги.

Как правильно гасить соду уксусом / Инфографика: Главред

Как предотвратить появление плесени

Чтобы плесень не возвращалась, помещение нужно регулярно проветривать. В ванной и на кухне желательно использовать вытяжку, а протечки труб или другие источники влаги устранять как можно быстрее.

Также стоит сразу вытирать мокрые поверхности и использовать осушитель воздуха, если влажность в помещении остается высокой. El Cronista отмечает, что поддержание относительной влажности в пределах 30–50 % помогает снизить риск появления плесени.

Если плесень занимает большую площадь, постоянно появляется снова или причиной является протечка, подтопление или другая проблема с конструкцией здания, одного уксуса будет недостаточно. В таком случае нужно устранить источник влаги и обратиться к специалистам.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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