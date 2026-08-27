Кран будет сиять неделями: какое аптечное средство поможет избавиться от налета

Хромированный смеситель можно быстро привести в порядок с помощью недорогого аптечного средства.

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Как удалить известковый налет с крана / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Как очистить кран от пятен

Как удалить известковый налет с крана

Как очистить хромированный кран

Хромированные краны быстро теряют блеск из-за капель воды, высыхающих на поверхности. После испарения остаются минералы, которые образуют белые пятна и известковый налет. К ним добавляются остатки мыла, и поверхность становится тусклой.

Главред расскажет о способе освежить хромированный кран с помощью недорогого аптечного средства.

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Как почистить кран, чтобы он долго оставался чистым

Эксперты по уборке советуют использовать раствор аммиака. Его не следует лить или распылять непосредственно на поверхность. Достаточно нанести две-три капли на мягкую ткань из микрофибры или фланели и осторожно протереть кран круговыми движениями. Особое внимание стоит уделить участкам, где чаще всего задерживается вода - вокруг основания и снизу.

Оставьте средство примерно на 30–60 секунд, после чего тщательно протрите кран чистой влажной тканью. Затем вытрите его насухо, а для лучшего блеска ещё раз пройдитесь сухой микрофиброй. Такой способ может помочь надолго убрать лёгкие пятна и вернуть хрому блеск.

Когда аммиак не справляется

Если на кране уже образовался толстый слой известкового налета, аммиак будет малоэффективен. В таком случае потребуются специальные средства для удаления отложений. Перед использованием стоит внимательно ознакомиться с инструкцией производителя, чтобы не повредить покрытие.

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Какие смесители нельзя чистить аммиаком

Аммиак подходит не для всех смесителей. Особенно осторожно нужно быть с чёрными, матовыми и цветными поверхностями, а также с золотыми, медными и бронзовыми покрытиями. Средство может изменить их цвет или повредить покрытие. Также следует быть осторожными с деталями, содержащими алюминий. Лучше всего сначала протестировать средство на незаметном участке.

Во время работы важно проветривать помещение и пользоваться перчатками. Аммиак нельзя смешивать с хлорсодержащими средствами, ведь это может вызвать образование опасных паров.

Как дольше сохранить блеск

Даже после качественной очистки кран быстро потеряет свой вид, если оставлять на нём воду. Поэтому после мытья рук или посуды стоит быстро вытереть поверхность сухой микрофиброй. Это простая привычка, которая поможет избежать пятен и реже использовать сильные чистящие средства.

Смотрите видео о том, как быстро отмыть смеситель от налета:

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Об источнике: Startlap На сайте публикуются новости, прогноз погоды, развлечения - всё в одном месте. На Startlap можно найти самые свежие новости Венгрии и мира, а также развлекательный и интересный контент в одном месте.

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