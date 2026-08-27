Ядерный монстр: под Винницей обнаружили подземную крепость СССР, что там скрывали

В подземной крепости под Винницей сохранились четыре ракетные шахты. Комплекс в Якушинцах был построен для защиты стратегических ракет в случае ядерной войны.

https://glavred.info/culture/yadernyy-monstr-pod-vinnicey-obnaruzhili-podzemnuyu-krepost-sssr-chto-tam-skryvali-10791920.html Ссылка скопирована

Ракетные шахты СССР под Винницей - что осталось от ядерного комплекса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Где расположены ракетные шахты под Винницей

Что известно о советском бункере в Якушинцах

Где в Украине хранили ядерное оружие

Под Винницей, в селе Якушинцы, до сих пор сохранились элементы советского комплекса стратегических ракетных шахт, который создавали для условий масштабного ядерного конфликта. Объект состоял из комбинированного бункера и четырёх пусковых шахт, соединённых подземными коммуникациями. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передаёт 2+2.

видео дня

Появление этого объекта напрямую связано с периодом Холодной войны, когда Украина была важной частью советской системы размещения стратегического ядерного оружия. Подобные сооружения должны были обеспечивать максимальную устойчивость ракетных позиций и военнослужащих, обслуживающих эту инфраструктуру.

Главред выяснил, где в Украине хранили ядерное оружие.

Где именно под Винницей расположен советский ракетный комплекс

Один из таких защищенных объектов расположен в селе Якушинцы недалеко от Винницы. О его назначении, особенностях строительства и внутренней конструкции рассказал гид, блогер и киевовед Кирилл Степанец.

"Под Винницей, в селе Якушинцы, ещё со времён советской оккупации остался такой комплекс стратегических ракетных шахт вместе с комбинированным бункером. То есть бункер, объединявший четыре шахты", - рассказал Кирилл Степанец.

Именно сочетание нескольких пусковых позиций с единым укреплённым центром делало сооружение чрезвычайно сложным и функциональным военным объектом. Внутри была предусмотрена разветвленная система туннелей и технических коммуникаций, которая обеспечивала бесперебойную связь и перемещение между отдельными частями комплекса.

Зачем СССР строил глубокие подземные ракетные шахты

Главной задачей таких объектов было максимальное повышение устойчивости стратегических ракетных сил в случае нанесения прямого или опосредованного ядерного удара. Глубокое залегание в грунте и массивные железобетонные конструкции должны были нивелировать или существенно уменьшить разрушительное воздействие взрыва на вооружение, технологическое оборудование и командный персонал.

Комплекс проектировался с учётом наихудшего сценария масштабной ядерной войны. Его конструктивные особенности должны были обеспечить сохранность работоспособности всей ракетной инфраструктуры и возможность выполнения боевой задачи даже после мощного внешнего поражения.

Смотрите видео о том, как выглядели советские шахты для ядерных ракет:

Что было внутри этой подземной крепости

Центральной и важнейшей частью объекта был комбинированный командно-технический бункер, от которого целая система туннелей, галерей и коммуникационных каналов вела к четырём отдельным пусковым ракетным шахтам. Именно такая схема позволяла объединить несколько стратегических огневых позиций в один полностью автономный и защищенный комплекс.

Глубина залегания подобных сооружений достигала десятков метров под землей. Сверхпрочные бетонные перекрытия, герметичные блоки и разветвленная подземная инфраструктура были ключевыми элементами общей системы защиты от разрушительных факторов ядерного взрыва, в частности ударной волны и радиации.

Что произошло с ракетным комплексом в Якушинцах после окончания Холодной войны

После окончания Холодной войны и последующего разоружения подобные объекты полностью утратили своё первоначальное стратегическое и военное назначение. Значительная часть оборудования и сооружений со временем была демонтирована или переоборудована для гражданских нужд, однако отдельные фрагменты этой инфраструктуры сохранились до сих пор.

Сегодня в Якушинцах все еще остаются массивные бетонные конструкции, остатки шахт и подземные проходы, которые образуют настоящий масштабный лабиринт под землей.

Напомним, как ранее сообщал Главред, автор канала "HistoryByMax" рассказал о древнем укреплении Киева. По его словам, место бывшей крепости сейчас выглядит как обычная горка и сохраняет рельеф, который дает представление о её былом величии, а в материале подробно описаны локация и особенности. Масштаб древних сооружений и сегодня впечатляет, и часть описания касалась ворот и системы обороны крепости.

Блогер Максим также рассказал о территориях за пределами Украины, где раньше жили украинцы. Украинцы в Кубани составляли около 60% населения, а другие регионы упоминались в контексте исторических связей и управления казаками. Читайте также:

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы посвящён войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред