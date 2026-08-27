Ядерный монстр: под Винницей обнаружили подземную крепость СССР, что там скрывали

О чем идет речь в материале:
- Где расположены ракетные шахты под Винницей
- Что известно о советском бункере в Якушинцах
- Где в Украине хранили ядерное оружие
Под Винницей, в селе Якушинцы, до сих пор сохранились элементы советского комплекса стратегических ракетных шахт, который создавали для условий масштабного ядерного конфликта. Объект состоял из комбинированного бункера и четырёх пусковых шахт, соединённых подземными коммуникациями. Об этом говорится в видеопроекте "Затерянный мир" на YouTube, передаёт 2+2.
Появление этого объекта напрямую связано с периодом Холодной войны, когда Украина была важной частью советской системы размещения стратегического ядерного оружия. Подобные сооружения должны были обеспечивать максимальную устойчивость ракетных позиций и военнослужащих, обслуживающих эту инфраструктуру.
Главред выяснил, где в Украине хранили ядерное оружие.
Где именно под Винницей расположен советский ракетный комплекс
Один из таких защищенных объектов расположен в селе Якушинцы недалеко от Винницы. О его назначении, особенностях строительства и внутренней конструкции рассказал гид, блогер и киевовед Кирилл Степанец.
"Под Винницей, в селе Якушинцы, ещё со времён советской оккупации остался такой комплекс стратегических ракетных шахт вместе с комбинированным бункером. То есть бункер, объединявший четыре шахты", - рассказал Кирилл Степанец.
Именно сочетание нескольких пусковых позиций с единым укреплённым центром делало сооружение чрезвычайно сложным и функциональным военным объектом. Внутри была предусмотрена разветвленная система туннелей и технических коммуникаций, которая обеспечивала бесперебойную связь и перемещение между отдельными частями комплекса.
Зачем СССР строил глубокие подземные ракетные шахты
Главной задачей таких объектов было максимальное повышение устойчивости стратегических ракетных сил в случае нанесения прямого или опосредованного ядерного удара. Глубокое залегание в грунте и массивные железобетонные конструкции должны были нивелировать или существенно уменьшить разрушительное воздействие взрыва на вооружение, технологическое оборудование и командный персонал.
Комплекс проектировался с учётом наихудшего сценария масштабной ядерной войны. Его конструктивные особенности должны были обеспечить сохранность работоспособности всей ракетной инфраструктуры и возможность выполнения боевой задачи даже после мощного внешнего поражения.
Смотрите видео о том, как выглядели советские шахты для ядерных ракет:
Что было внутри этой подземной крепости
Центральной и важнейшей частью объекта был комбинированный командно-технический бункер, от которого целая система туннелей, галерей и коммуникационных каналов вела к четырём отдельным пусковым ракетным шахтам. Именно такая схема позволяла объединить несколько стратегических огневых позиций в один полностью автономный и защищенный комплекс.
Глубина залегания подобных сооружений достигала десятков метров под землей. Сверхпрочные бетонные перекрытия, герметичные блоки и разветвленная подземная инфраструктура были ключевыми элементами общей системы защиты от разрушительных факторов ядерного взрыва, в частности ударной волны и радиации.
Что произошло с ракетным комплексом в Якушинцах после окончания Холодной войны
После окончания Холодной войны и последующего разоружения подобные объекты полностью утратили своё первоначальное стратегическое и военное назначение. Значительная часть оборудования и сооружений со временем была демонтирована или переоборудована для гражданских нужд, однако отдельные фрагменты этой инфраструктуры сохранились до сих пор.
Сегодня в Якушинцах все еще остаются массивные бетонные конструкции, остатки шахт и подземные проходы, которые образуют настоящий масштабный лабиринт под землей.
Напомним, как ранее сообщал Главред, автор канала "HistoryByMax" рассказал о древнем укреплении Киева. По его словам, место бывшей крепости сейчас выглядит как обычная горка и сохраняет рельеф, который дает представление о её былом величии, а в материале подробно описаны локация и особенности. Масштаб древних сооружений и сегодня впечатляет, и часть описания касалась ворот и системы обороны крепости.
Блогер Максим также рассказал о территориях за пределами Украины, где раньше жили украинцы. Украинцы в Кубани составляли около 60% населения, а другие регионы упоминались в контексте исторических связей и управления казаками. Читайте также:
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Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир"
"Затерянный мир" - это телепрограмма, выходящая на канале 2+2, которая освещает необычные события, мировые тайны и невероятные истории.
Новый сезон программы посвящён войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, ставших героями во время войны, демонстрируя их стойкость, находчивость и оптимизм. Программа также исследует тёмные стороны войны, включая причины определённых событий и планы российских идеологов.
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